Победы Черноморца и Металлиста 1925, дебют Яковенко, супергол Полесья

«Полесье» сумело выиграть у «Кремня» со счетом 2:0. Команда Сергея Шищенко по-прежнему показывает отличную игру в обороне. Коллектив из Житомира снова не пропустил. Всего на данный момент в ворота «Полесья» соперники забили два мяча, и это лучший показатель игры в обороне среди команд Первой лиги.

Стал украшением этого тура гол защитника житомирской команды Максима Гавриленко, который уже в дополнительное время отличился чудесным «сухим листом».

Главной интригой тура было возвращение к тренерской работе Павла Яковенко, который накануне возглавил «Оболонь». Перед матчем против «Агробизнеса» Павел Александрович заявил следующее: «Для начала, мы будем выигрывать в каждой игре, все будем для этого делать. А дальше будет видно». Как понимаете, сыграть вничью, а тем более, проиграть в поединке с непростым соперником «пивовары» не имели права. И Яковенко в матче с командой из Волочиска начал держать слово. «Оболонь» победила с минимальным перевесом благодаря быстрому голу в исполнении Юрия Бровченко. Так известный специалист победой отметил возвращение на тренерский мостик после восьмилетнего перерыва.

По-прежнему не может набрать первые очки в чемпионате «Кристалл». На сей раз херсонская команда уступила в родных стенах «Горняку-Спорт» со счетом 1:3. И хоть команде Сергея Валяева удалось выйти вперед, все же гости из Горишних Плавней сумели выиграть дуэль. Эта победа позволила команде Игоря Жабченко с 14 очками закрепиться на третьей позиции.

Снова выиграл и «Черноморец». Команда Сергея Ковальца в очередной раз доказала, что не собирается сдавать позиций. Одесситы победили на выезде «ВПК-Агро» с комфортным счетом 2:0 благодаря голам Лиховидько и Авагимяна. Эта виктория позволила «морякам» с 18 баллами остаться на первом месте в турнирной таблице.

Также в принципиальном западноукраинском дерби встретились ивано-франковское «Прикарпатье» и тернопольская «Нива». Основные события матча развернулись перед перерывом и в дебюте второго тайма. На голы в исполнении игроков «Прикарпатья» Романа Дитко и Юрия Шпирки «Нива» ответила точным ударом Романа Волохатого. Кроме того, по красной карточке получили защитник «Прикарпатья» Сергей Мелинишин и нападающий «Нивы» Андрей Ризнык. Мелинишин получил вторую желтую карточку в матче, так как судья посчитал, что он сыграл рукой в своей штрафной. За это также в ворота «Прикарпатья» был назначен пенальти, который реализовал Волохатый. А спустя три минуты составы выровнялись после того, как за симуляцию фола в штрафной ивано-франковцев вторую желтую схлопотал Ризнык.

Не таким богатым на события был поединок между «Николаевом» и «Вересом». Коллективы бывших вратарей, а ныне главных тренеров Ильи Близнюка и Юрия Вирта расписали мировую 0:0. Ну, что здесь сказать! Наверное, оба специалиста довольны результатом, так как их команды не пропустили, а результат на табло отобразил, что обе команды возглавляют экс-голкиперы.

«Волынь» порадовала своих фанатов еще одной победой в сезоне. На этот раз коллектив Василия Сачко взял три очка в выездном матче против «Альянса». За лучан отличились Игорь Сикорский и Иван Цюпа. После этой победы «Волынь» с 12 очками расположилась на четвертой строчке в Первой лиге.

Выиграл свою встречу еще один лидер второго дивизиона - «Металлист 1925». В матче против «Авангарда» харьковчане смогли распечатать ворота краматорской команды только ближе к середине второго тайма. По голу за команду Валерия Кривенцова записали в свой актив Дмитрий Кравченко и Дмитрий Крыськив. В этот вечер за «Металлист 1925» забивали только футболисты с именем Дмитрий, а вот «Авангард» порадовал своих фанатов только, как оказалось, голом престижа в дополнительное время в исполнении Юрия Сеницкого. Как итог, харьковчане выиграли матч со счетом 2:1 и с 15 очками остались на второй позиции.

Первая лига. 8-й тур

21 октября, среда.

«Полесье» - «Кремень» - 2:0

Голы: Гавриленко, 45+3, Галенко, 57.

«Оболонь» – «Агробизнес» – 1:0

Гол: Бровченко, 6.

«Кристалл» – «Горняк-Спорт» – 1:3

Голы: Семенина, 39 – Батюшин, 45 (с пенальти), Чередниченко, 51, Карась, 77.

«ВПК-Агро» – «Черноморец» – 0:2

Голы: Лиховидько, 36, Авагимян, 90+1 (с пенальти).

«Прикарпатье» – «Нива» Тернополь – 2:1

Голы: Дитко, 33, Шпирка, 46 – Волохатый, 49 (с пенальти).

Удаления: Мелинишин, 47 – Ризнык, 50.

«Николаев» – «Верес» – 0:0

«Альянс» – «Волынь» – 0:2

Голы: Сикорский, 45+2, Цюпа, 59.

«Металлист 1925» – «Авангард» – 2:1

Голи: Кравченко, 64, Крыськив, 74 – Сеницкий, 90+2.

Турнирная таблица Первой лиги