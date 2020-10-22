Реал — Шахтер. Много солнца в холодной воде

Уже на следующий день после непостижимой победы «Шахтера» в Мадриде над чемпионом Испании и просто лучшей командой Европы – «Реалом» - можно смело заносить эту игру в перечень «самых-самых» матчей «горняков» в главном континентальном турнире. Да, возможно, были и более важные виктории с турнирной точки зрения, но вот такой победы, не умещающейся даже в необъятные мозги заядлого шахтеровского болельщика-оптимиста, точно еще не было. Ее, эту победу, еще долго будет сопровождать налет эмоций и феерии – куда же без них, но, все же, давайте без «смайликов» попытаемся понять, за счет чего, кого и почему обескровленный Шахтер победил одну из сильнейших команд мира.

1. Смелость обреченных. Нет ни желания, ни надобности перечислять снова все кадровые проблемы «горняков» и причины, их побудившие. Ранее об этом подробно и не единожды было сказано. В данном случае хотел бы акцентировать внимание на другом аспекте проблемы. А именно – «невыносимой легкости бытия». Чемпион Украины отправлялся в Мадрид, словно Давид на бой с Голиафом. То есть, с одной стороны, ожидание победы – где-то в районе одного процента, учитывая все сложившиеся обстоятельства. И даже директор «Шахтера» по «чему-то там» Дарио Срна перед игрой обмолвился, что поражение типа не станет катастрофой. Действительно, в победу практически никто не верил. Но это как раз тот случай, когда андердогу вообще незачем волноваться, ведь это тот самый пример, когда можно только приобрести, а не потерять. Каштру этот нехитрый тезис сумел донести до своих подопечных. Поэтому они и не проиграли до матча.

2. Луиш Каштру. Потрясающе «бегущий» чемпион Украины в прошлом сезоне, особенно в Лиге Европы, до матча с «Интером», и абсолютно разобранная и выжатая, словно лимон, команда Каштру в сезоне нынешнем. Собственно, ответить на очередной вопрос, - ху из мистер Каштру – было снова сложно. Поговаривали, что португалец даже «потерял» раздевалку. Но в этом поединке главный тренер «Шахтера» снова доказал, что способен очень тонко чувствовать нерв игры, способен мотивировать своих подопечных. Он действительно умеет быть гибким.

3. Подопечные Каштру. Я не уверен, что если бы в среду вечером на «Альфредо Ди Стефано» вышла так называемая основа «Шахтера», мы бы сейчас «стрибали і плакали від щастя». Каштру намного проще сейчас достучаться именно до молодежи. Корниенко, Додо и даже Соломон заглядывают в рот наставнику. В отличие от, скажем, Тайсона. Молодежь (вместе с Марлосом) порадовали не только результатом, но и свежестью движения и ума. Средний возраст этой команды – чуть выше 22 лет. Этот показатель был бы еще ниже, если бы не Марлос. Извините за прямоту, но я бы продолжил этот кадровый эксперимент, а так называемую основу потихоньку выводил с состава. Потому что 22 с «копейками» все же лучше, чем почти 28-мь. И если в следующем важном матче снова появятся Пятов, Алан Патрик, Тайсон и Мораес, можно потерять и результат, и кураж молодых.

4. Дядька. Хотя, ясное дело, один-два «деда» в команде нужно оставлять. Хотя бы того же Марлоса. Почему в Мадриде наш натурализованный бразилец сыграл так отменно? Да потому, что у него, в отличие от предыдущих поединков, не было четко прописанной роли на поле. Он играл свободного художника. Вроде Месси в «Барселоне». Да, порой за него приходилось отрабатывать и подчищать, но игра стоила свеч: Марлос отменно играл между линиями, а его видение поля все еще остается непревзойденным в нынешнем «Шахтере». Кроме него, я бы оставил в основе из старожилов Степаненко, тогда как Майкона и Антонио можно размещать в центральном треугольнике выше. Остальным заслуженным – большое спасибо.

5. Трубин. Скорее всего, это вкусовщина, субъективное мнение, но потенциала у Анатолия в контексте завтрашнего первого номера «Шахтера» лично я не вижу. Этого потенциала уже нет и у Пятова, но в этой связи все понятно: гады годы. На мой взгляд, «горнякам» нужно задуматься о приобретении молодого, перспективного, а главное не по годам уверенного в себе кипера. Может, снова поискать в закромах «Ворсклы»?

6. Дентиньо. Молодец, конечно же. Но это даже не решение последствий проблемы, не говоря уже о решении проблемы форварда как таковой. Бразилец вышел на игру, когда в запасе не было ровным счетом никого, и не испортил обедни. Но в ближайшей перспективе «Шахтеру» нужен качественный молодой форвард. Жуниор уже идет с ярмарки, Фернандо, по всей видимости, не тянет. Нужно выходить на трансферный рынок.

7. Недооценка «Реала». Да, и это тоже. «Мадрид» вышел на игру с бутылкой пива. Лишь в стартовые минуты гости визуально побаивались именитых хозяев. Но хозяева захотели добыть им типа по праву причитающееся даже не за счет голого класса, а посредством «царского указа»: так мол и так, вы, холопы, должны не только сами себе вырыть яму, но и закопать себя тоже должны, так как мы не хотим даже в руки брать лопату. А фиг там. Поражение от «Кадиса» оказалось не случайным: в команде Зидана сейчас тоже куча проблем. Хотя не уверен, что если бы «сливочные» сыграли так, как во втором тайме, у «Шахтера» была бы возможность увезти очки.

8. Серхио Рамос. Он все еще остается незаменимым игроком в защите «Мадрида». Как принято говорить в подобных случаях, «Реал» с Рамосом и без оного – две больше разницы. «Реал» в чемпионской Лиге проиграл семь матчей из восьми, когда в стартовом составе не оказалось Серхио. Мадридского капитана и символа наверняка нужно клонировать, чтобы снова в команду Зидана вернулись большие победы. Хотя это не наш «геморрой». Вполне возможно, что не хватило «Реалу» и Иско, которого Зидан поберег на «класико». Но, опять-таки, этот аргумент уж очень тянет на отмазку.

9. Высокий прессинг «Реала». На самом деле он был. Фрагментами во втором тайме. И когда он включался, гостям было действительно «непереливки». Однако нужно признать, что такой интенсивный режим был проблемой и для самих мадридцев, так как для его поддержания у них попросту не хватало нужных, то есть двужильных игроков. Ну и «Шахтер», по большому счету, очень грамотно выходил из такого пресса – за счет компактности, коротких передач и скорости. Вместе с тем нужно отметить и следующий момент: игроки «Реала» индивидуально сыграли явно ниже своего уровня: и с точки зрения дриблинга (не было такого, чтобы Бензема, Винисиус и тем более Йович один в один обыгрывали оппонентов), и с точки зрения обостряющих передач: голы в наши ворота залетали либо после неберущегося дальнего удара, либо после ошибки обороны «горняков».

10. Единственный негатив. Отсутствие «скамейки». Игроки в протокол матча в графу «в запасе» набирались примерно так, как у Шевченко в игре сборной Украины в Париже. То есть, абсолютно безболезненно можно было включать в заявку, например, Срну. Хуже бы не было. Однако этот нюанс – стопроцентно объективного порядка. Оклемаются больные и травмированные, и у Каштру будет болеть голова по иной причине: кого же выбрать на матч?

11. Тете. Для хороших актеров нет плохих ролей. И все же, лично для меня казалось странным, что Тете до сих пор игрок «на подхвате», а не столбовой игрок основы. После его геройств в Загребе в прошлом году Каштру должен был внедрить парня в основу. Но не внедрил. Матч в Мадриде еще раз показал, что молодой бразилец уже не только дорос до основы, но и смотрится прямо сейчас ее главной достопримечательностью. Этот факт ни в коем случае нельзя игнорировать. Впрочем, судите сами: бразилец принял участие во всех голевых моментах, на его счету гол и ассист. А еще – 35 передач, из них две – ключевые, 25 выигранных единоборств и четыре успешные обводки. Такие цифры – уровня молодого Роналду. Если Каштру и дальше будет держать его в «узде», будет, как минимум, неправильно. Впрочем, как и Соломона, который тоже должен играть ведущую роль в команде.

12. Адекватное судейство. Серб Йованович отсудил игру на «Ди Стефано» идеально. Он одинаково трактовал жесткие стыки, то есть, дав «горчичник» Корниенко, в подобном эпизоде наказал и Милитао. Рефери отменил гол Марлоса из-за офсайда у Тете, но так же не засчитал гол «Реала» на последних секундах из-за явно не пассивного положения вне игры у Винисиуса. Одним словом, рефери не «купился» на статус хозяев. И ВАР тут не совсем причем: просто рефери оказался по-настоящему нейтральным.

13.Это еще ничего не значит. Победа «Шахтера» в Мадриде – это много солнца в холодной воде. Даже слишком много. Она способна не только убаюкать, но и стать первым кирпичиком, дабы в скорости возомнить себя пупом земли. Но это не так. Точнее, это совсем не так. С точки зрения дальнейшей турнирной борьбы в своей группе «Шахтер» не сделал и шагу, чтобы обеспечить себе евровесну. Помнится, «оранжево-черные» занимали последнее место в группе ЛЧ даже после двух стартовых побед. Можно не сомневаться, что «Реал» отвоюет позиции. Да и матч против «Интера» во втором туре для «горняков» станет (я уверен) на порядок сложнее испытанием. Так что мадридский опыт важен, скорее, с психологической, а не стратегической точки зрения. И вот как именно его использует Каштру – все еще большой вопрос. Так что не переоцените эту победу, пожалуйста.