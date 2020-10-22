Реал — Шахтер. Много солнца в холодной воде

Валерий Василенко пытается осознать произошедшее с «горняками» в Мадриде

  • 22.10.2020 15:25
  • 2867 просмотров
  • 15 комментариев
Реал — Шахтер. Много солнца в холодной воде
© ФК Шахтер Донецк

Уже на следующий день после непостижимой победы «Шахтера» в Мадриде над чемпионом Испании и просто лучшей командой Европы – «Реалом» - можно смело заносить эту игру в перечень «самых-самых» матчей «горняков» в главном континентальном турнире. Да, возможно, были и более важные виктории с турнирной точки зрения, но вот такой победы, не умещающейся даже в необъятные мозги заядлого шахтеровского болельщика-оптимиста, точно еще не было. Ее, эту победу, еще долго будет сопровождать налет эмоций и феерии – куда же без них, но, все же, давайте без «смайликов» попытаемся понять, за счет чего, кого и почему обескровленный Шахтер победил одну из сильнейших команд мира.

1. Смелость обреченных. Нет ни желания, ни надобности перечислять снова все кадровые проблемы «горняков» и причины, их побудившие. Ранее об этом подробно и не единожды было сказано. В данном случае хотел бы акцентировать внимание на другом аспекте проблемы. А именно – «невыносимой легкости бытия». Чемпион Украины отправлялся в Мадрид, словно Давид на бой с Голиафом. То есть, с одной стороны, ожидание победы – где-то в районе одного процента, учитывая все сложившиеся обстоятельства. И даже директор «Шахтера» по «чему-то там» Дарио Срна перед игрой обмолвился, что поражение типа не станет катастрофой. Действительно, в победу практически никто не верил. Но это как раз тот случай, когда андердогу вообще незачем волноваться, ведь это тот самый пример, когда можно только приобрести, а не потерять. Каштру этот нехитрый тезис сумел донести до своих подопечных. Поэтому они и не проиграли до матча.

2. Луиш Каштру. Потрясающе «бегущий» чемпион Украины в прошлом сезоне, особенно в Лиге Европы, до матча с «Интером», и абсолютно разобранная и выжатая, словно лимон, команда Каштру в сезоне нынешнем. Собственно, ответить на очередной вопрос, - ху из мистер Каштру – было снова сложно. Поговаривали, что португалец даже «потерял» раздевалку. Но в этом поединке главный тренер «Шахтера» снова доказал, что способен очень тонко чувствовать нерв игры, способен мотивировать своих подопечных. Он действительно умеет быть гибким.

3. Подопечные Каштру. Я не уверен, что если бы в среду вечером на «Альфредо Ди Стефано» вышла так называемая основа «Шахтера», мы бы сейчас «стрибали і плакали від щастя». Каштру намного проще сейчас достучаться именно до молодежи. Корниенко, Додо и даже Соломон заглядывают в рот наставнику. В отличие от, скажем, Тайсона. Молодежь (вместе с Марлосом) порадовали не только результатом, но и свежестью движения и ума. Средний возраст этой команды – чуть выше 22 лет. Этот показатель был бы еще ниже, если бы не Марлос. Извините за прямоту, но я бы продолжил этот кадровый эксперимент, а так называемую основу потихоньку выводил с состава. Потому что 22 с «копейками» все же лучше, чем почти 28-мь. И если в следующем важном матче снова появятся Пятов, Алан Патрик, Тайсон и Мораес, можно потерять и результат, и кураж молодых.

4. Дядька. Хотя, ясное дело, один-два «деда» в команде нужно оставлять. Хотя бы того же Марлоса. Почему в Мадриде наш натурализованный бразилец сыграл так отменно? Да потому, что у него, в отличие от предыдущих поединков, не было четко прописанной роли на поле. Он играл свободного художника. Вроде Месси в «Барселоне». Да, порой за него приходилось отрабатывать и подчищать, но игра стоила свеч: Марлос отменно играл между линиями, а его видение поля все еще остается непревзойденным в нынешнем «Шахтере». Кроме него, я бы оставил в основе из старожилов Степаненко, тогда как Майкона и Антонио можно размещать в центральном треугольнике выше. Остальным заслуженным – большое спасибо.

5. Трубин. Скорее всего, это вкусовщина, субъективное мнение, но потенциала у Анатолия в контексте завтрашнего первого номера «Шахтера» лично я не вижу. Этого потенциала уже нет и у Пятова, но в этой связи все понятно: гады годы. На мой взгляд, «горнякам» нужно задуматься о приобретении молодого, перспективного, а главное не по годам уверенного в себе кипера. Может, снова поискать в закромах «Ворсклы»?

6. Дентиньо. Молодец, конечно же. Но это даже не решение последствий проблемы, не говоря уже о решении проблемы форварда как таковой. Бразилец вышел на игру, когда в запасе не было ровным счетом никого, и не испортил обедни. Но в ближайшей перспективе «Шахтеру» нужен качественный молодой форвард. Жуниор уже идет с ярмарки, Фернандо, по всей видимости, не тянет. Нужно выходить на трансферный рынок.

7. Недооценка «Реала». Да, и это тоже. «Мадрид» вышел на игру с бутылкой пива. Лишь в стартовые минуты гости визуально побаивались именитых хозяев. Но хозяева захотели добыть им типа по праву причитающееся даже не за счет голого класса, а посредством «царского указа»: так мол и так, вы, холопы, должны не только сами себе вырыть яму, но и закопать себя тоже должны, так как мы не хотим даже в руки брать лопату. А фиг там. Поражение от «Кадиса» оказалось не случайным: в команде Зидана сейчас тоже куча проблем. Хотя не уверен, что если бы «сливочные» сыграли так, как во втором тайме, у «Шахтера» была бы возможность увезти очки.

8. Серхио Рамос. Он все еще остается незаменимым игроком в защите «Мадрида». Как принято говорить в подобных случаях, «Реал» с Рамосом и без оного – две больше разницы. «Реал» в чемпионской Лиге проиграл семь матчей из восьми, когда в стартовом составе не оказалось Серхио. Мадридского капитана и символа наверняка нужно клонировать, чтобы снова в команду Зидана вернулись большие победы. Хотя это не наш «геморрой». Вполне возможно, что не хватило «Реалу» и Иско, которого Зидан поберег на «класико». Но, опять-таки, этот аргумент уж очень тянет на отмазку.

9. Высокий прессинг «Реала». На самом деле он был. Фрагментами во втором тайме. И когда он включался, гостям было действительно «непереливки». Однако нужно признать, что такой интенсивный режим был проблемой и для самих мадридцев, так как для его поддержания у них попросту не хватало нужных, то есть двужильных игроков. Ну и «Шахтер», по большому счету, очень грамотно выходил из такого пресса – за счет компактности, коротких передач и скорости. Вместе с тем нужно отметить и следующий момент: игроки «Реала» индивидуально сыграли явно ниже своего уровня: и с точки зрения дриблинга (не было такого, чтобы Бензема, Винисиус и тем более Йович один в один обыгрывали оппонентов), и с точки зрения обостряющих передач: голы в наши ворота залетали либо после неберущегося дальнего удара, либо после ошибки обороны «горняков».

10. Единственный негатив. Отсутствие «скамейки». Игроки в протокол матча в графу «в запасе» набирались примерно так, как у Шевченко в игре сборной Украины в Париже. То есть, абсолютно безболезненно можно было включать в заявку, например, Срну. Хуже бы не было. Однако этот нюанс – стопроцентно объективного порядка. Оклемаются больные и травмированные, и у Каштру будет болеть голова по иной причине: кого же выбрать на матч?

11. Тете. Для хороших актеров нет плохих ролей. И все же, лично для меня казалось странным, что Тете до сих пор игрок «на подхвате», а не столбовой игрок основы. После его геройств в Загребе в прошлом году Каштру должен был внедрить парня в основу. Но не внедрил. Матч в Мадриде еще раз показал, что молодой бразилец уже не только дорос до основы, но и смотрится прямо сейчас ее главной достопримечательностью. Этот факт ни в коем случае нельзя игнорировать. Впрочем, судите сами: бразилец принял участие во всех голевых моментах, на его счету гол и ассист. А еще – 35 передач, из них две – ключевые, 25 выигранных единоборств и четыре успешные обводки. Такие цифры – уровня молодого Роналду. Если Каштру и дальше будет держать его в «узде», будет, как минимум, неправильно. Впрочем, как и Соломона, который тоже должен играть ведущую роль в команде.

12. Адекватное судейство. Серб Йованович отсудил игру на «Ди Стефано» идеально. Он одинаково трактовал жесткие стыки, то есть, дав «горчичник» Корниенко, в подобном эпизоде наказал и Милитао. Рефери отменил гол Марлоса из-за офсайда у Тете, но так же не засчитал гол «Реала» на последних секундах из-за явно не пассивного положения вне игры у Винисиуса. Одним словом, рефери не «купился» на статус хозяев. И ВАР тут не совсем причем: просто рефери оказался по-настоящему нейтральным. 

13.Это еще ничего не значит. Победа «Шахтера» в Мадриде – это много солнца в холодной воде. Даже слишком много. Она способна не только убаюкать, но и стать первым кирпичиком, дабы в скорости возомнить себя пупом земли. Но это не так. Точнее, это совсем не так. С точки зрения дальнейшей турнирной борьбы в своей группе «Шахтер» не сделал и шагу, чтобы обеспечить себе евровесну. Помнится, «оранжево-черные» занимали последнее место в группе ЛЧ даже после двух стартовых побед. Можно не сомневаться, что «Реал» отвоюет позиции. Да и матч против «Интера» во втором туре для «горняков» станет (я уверен) на порядок сложнее испытанием. Так что мадридский опыт важен, скорее, с психологической, а не стратегической точки зрения. И вот как именно его использует Каштру – все еще большой вопрос. Так что не переоцените эту победу, пожалуйста.                      

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Валерий Василенко, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 22.10.2020 16:29
    +1
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 16:15
    За игрой Шахтёра всегда приятно смотреть, смотреть на красивый атакующий футбол.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 16:15
    +1
    pavel85, 22.10.2020 16:11
    Красивая статья, приятно читать,есть чем гордиться,но увы этот праздник бывает очень и очень редко.Люди после матча не могли заснуть до утра,это эмоции гордости ,хоть раз почувствовать себя великими .Разве не заслужили?!)
    За игрой Шахтёра всегда приятно смотреть, смотреть на красивый атакующий футбол.
    Ссылка
    pavel85
      pavel85, 22.10.2020 16:11
    0
    Красивая статья, приятно читать,есть чем гордиться,но увы этот праздник бывает очень и очень редко.Люди после матча не могли заснуть до утра,это эмоции гордости ,хоть раз почувствовать себя великими .Разве не заслужили?!)
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 16:08
    0
    con clusion, 22.10.2020 16:07
    Быстро ты... Кащей
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 16:07
    +1
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 16:02
    О, началось, сегодня те, кто ещё что вчера гнали на лучший клуб Украины и восточной Европы придумывают оправдания и прочее. Ничего такого не произошло, просто Шахтёр это красивый атакующий футбол, даже тогда, когда бывает реально нужна защита (хотя защита реально часто нужна), это же не позорный кипрский вечный автобус с бей беги.
    Быстро ты... Кащей
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 16:05
    0
    Произошло у Реала.
    А Серб Йованович не Кашаи косоглазый.))
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 16:02
    +4
    О, началось, сегодня те, кто ещё что вчера гнали на лучший клуб Украины и восточной Европы придумывают оправдания и прочее. Ничего такого не произошло, просто Шахтёр это красивый атакующий футбол, даже тогда, когда бывает реально нужна защита (хотя защита реально часто нужна), это же не позорный кипрский вечный автобус с бей беги.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 15:54
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Maks7777, 22.10.2020 15:53
    Даже если бы и проиграли Реалу всё могло быть ,ты прав ну у нас есть игра и красивая,а не пахать поле играть автобусом не удара по воратам
    Ты прав.
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 22.10.2020 15:53
    +2
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 15:47
    О, началось, сегодня те, кто ещё что вчера гнали на лучший клуб Украины и восточной Европы придумывают оправдания и прочее. Ничего такого не произошло, просто Шахтёр это красивый атакующий футбол, даже тогда, когда бывает реально нужна защита (хотя защита реально часто нужна), это же не позорный кипрский вечный автобус с бей беги.
    Даже если бы и проиграли Реалу всё могло быть ,ты прав ну у нас есть игра и красивая,а не пахать поле играть автобусом не удара по воратам
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 15:51
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Как жаль, что о кипрском клюбе нельзя написать даже такую статью, правда?
    Ссылка
    onco-clown
      onco-clown, 22.10.2020 15:47
    +1
    Мне не понравилась сама коронавирусная атмосфера матча: какой-то стадиончик небольшой в пригороде Мадрида, звук, все как буд-то смотришь товарняковый спарринг молодежных составов. А ведь это матч - величина!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 15:47
    +8
    Комментарий свернут. Показать
    О, началось, сегодня те, кто ещё что вчера гнали на лучший клуб Украины и восточной Европы придумывают оправдания и прочее. Ничего такого не произошло, просто Шахтёр это красивый атакующий футбол, даже тогда, когда бывает реально нужна защита (хотя защита реально часто нужна), это же не позорный кипрский вечный автобус с бей беги.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 22.10.2020 15:45
    0
    Самая крутая игра в ЛЧ у шахтера была дома с Челси.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 15:42
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    О, началось, сегодня те бездари что вчера гнали на лучший клуб Украины и восточной Европы придумывают оправдания и прочее. Ничего такого не произошло, просто Шахтёр это красивый атакующий футбол, даже тогда, когда бывает реально нужна защита (хотя защита реально часто нужна), это же не позорный кипрский вечный автобус с бей беги.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 22.10.2020 15:37
    +6
    Шахтёр гордость украинского футбола!!!!Украинский характер+бразильская техника это сила!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 15:47
    +8
    Комментарий свернут. Показать
    О, началось, сегодня те, кто ещё что вчера гнали на лучший клуб Украины и восточной Европы придумывают оправдания и прочее. Ничего такого не произошло, просто Шахтёр это красивый атакующий футбол, даже тогда, когда бывает реально нужна защита (хотя защита реально часто нужна), это же не позорный кипрский вечный автобус с бей беги.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 22.10.2020 15:37
    +6
    Шахтёр гордость украинского футбола!!!!Украинский характер+бразильская техника это сила!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 16:02
    +4
    О, началось, сегодня те, кто ещё что вчера гнали на лучший клуб Украины и восточной Европы придумывают оправдания и прочее. Ничего такого не произошло, просто Шахтёр это красивый атакующий футбол, даже тогда, когда бывает реально нужна защита (хотя защита реально часто нужна), это же не позорный кипрский вечный автобус с бей беги.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 15:54
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Maks7777, 22.10.2020 15:53
    Даже если бы и проиграли Реалу всё могло быть ,ты прав ну у нас есть игра и красивая,а не пахать поле играть автобусом не удара по воратам
    Ты прав.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 15:51
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Как жаль, что о кипрском клюбе нельзя написать даже такую статью, правда?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 22.10.2020 15:53
    +2
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 15:47
    О, началось, сегодня те, кто ещё что вчера гнали на лучший клуб Украины и восточной Европы придумывают оправдания и прочее. Ничего такого не произошло, просто Шахтёр это красивый атакующий футбол, даже тогда, когда бывает реально нужна защита (хотя защита реально часто нужна), это же не позорный кипрский вечный автобус с бей беги.
    Даже если бы и проиграли Реалу всё могло быть ,ты прав ну у нас есть игра и красивая,а не пахать поле играть автобусом не удара по воратам
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 15:42
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    О, началось, сегодня те бездари что вчера гнали на лучший клуб Украины и восточной Европы придумывают оправдания и прочее. Ничего такого не произошло, просто Шахтёр это красивый атакующий футбол, даже тогда, когда бывает реально нужна защита (хотя защита реально часто нужна), это же не позорный кипрский вечный автобус с бей беги.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 22.10.2020 16:29
    +1
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 16:15
    За игрой Шахтёра всегда приятно смотреть, смотреть на красивый атакующий футбол.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 16:15
    +1
    pavel85, 22.10.2020 16:11
    Красивая статья, приятно читать,есть чем гордиться,но увы этот праздник бывает очень и очень редко.Люди после матча не могли заснуть до утра,это эмоции гордости ,хоть раз почувствовать себя великими .Разве не заслужили?!)
    За игрой Шахтёра всегда приятно смотреть, смотреть на красивый атакующий футбол.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 16:07
    +1
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 16:02
    О, началось, сегодня те, кто ещё что вчера гнали на лучший клуб Украины и восточной Европы придумывают оправдания и прочее. Ничего такого не произошло, просто Шахтёр это красивый атакующий футбол, даже тогда, когда бывает реально нужна защита (хотя защита реально часто нужна), это же не позорный кипрский вечный автобус с бей беги.
    Быстро ты... Кащей
    Ссылка
    onco-clown
      onco-clown, 22.10.2020 15:47
    +1
    Мне не понравилась сама коронавирусная атмосфера матча: какой-то стадиончик небольшой в пригороде Мадрида, звук, все как буд-то смотришь товарняковый спарринг молодежных составов. А ведь это матч - величина!
    Ссылка
    pavel85
      pavel85, 22.10.2020 16:11
    0
    Красивая статья, приятно читать,есть чем гордиться,но увы этот праздник бывает очень и очень редко.Люди после матча не могли заснуть до утра,это эмоции гордости ,хоть раз почувствовать себя великими .Разве не заслужили?!)
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 16:08
    0
    con clusion, 22.10.2020 16:07
    Быстро ты... Кащей
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 16:05
    0
    Произошло у Реала.
    А Серб Йованович не Кашаи косоглазый.))
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 22.10.2020 15:45
    0
    Самая крутая игра в ЛЧ у шахтера была дома с Челси.
    Ссылка
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