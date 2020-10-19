Фиаско Ломаченко, победы Днепра-1, Александрии и Ворсклы, камбэк Вест Хэма

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 18 октября.

1. Потерял все пояса. Ломаченко проиграл по очкам Теофимо Лопесу. 18 октября в Лас-Вегасе состоялся чемпионский поединок в легком весе.

2. Днепр-1 одержал первую победу, обыграв Десну. Команда Йовичевича уверенно выиграла, забив по голу в начале каждого тайма.

3. Вышел Ярмоленко, и сделали камбэк! Вест Хэм отыграл у Тоттенхэма 3 гола. Гости провалили старт, но сумели за 10 последних минут ликвидировать гандикап.

4. Два удаления, два пенальти, за шаг от камбэка. Александрия удержала победу. «Ингулец» проигрывал со счетом 0:4, но едва не вырвал ничью.

5. Ломаченко все? Василий проиграл все пояса в легком весе. Лев Кравцив – о втором поражении в карьере украинца.

6. Накануне Реала. Шахтер сдал тесты на коронавирус и узнал результаты. Горняки провели тестирование для УЕФА, все результаты отрицательные.

7. Справились без Максимова. Ворскла не пустила Олимпик в зону еврокубков. Минимальное преимущество полтавчанам принес точный удар Владислава Кулача.

8. Шахтер только третий. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров. Лидерство удерживают «Динамо» и «Ворскла» – по 14 очков.

9. ВИДЕО. Гениальный навес. Как Михайличенко вырезал голевую передачу с фланга. В матче 9-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» играл с «Ауд-Хеверле».

10. УХЛ. Кременчук бьет Донбасс. Судьба титула решится в седьмом матче. Финальная серия продлится до 7 матча.