ВИДЕО. Гениальный навес. Как Михайличенко вырезал голевую передачу с фланга

В воскресенье, 18 октября, в поединке 9-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» принимает «Ауд-Хеверле» Левен.

В основе хозяев поля вышел украинский футболист Богдан Михайличенко и уже отличился ассистом. Украинец на 45-й минуте отдал партнеру голевую передачу, сделав с фланга зрячий навес (счет стал 2:0).

Update: «Андерлехт» не сумел удержать перевес, и в матче была зафиксирована ничья (2:2)

ВИДЕО: ассист Богдана Михайличенко, 45 мин (гол: Перси Тау)