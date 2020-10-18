ВИДЕО. Гениальный навес. Как Михайличенко вырезал голевую передачу с фланга

В воскресенье, 18 октября, в поединке 9-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» принимает «Ауд-Хеверле» Левен.
В основе хозяев поля вышел украинский футболист Богдан Михайличенко и уже отличился ассистом. Украинец на 45-й минуте отдал партнеру голевую передачу, сделав с фланга зрячий навес (счет стал 2:0).
Update: «Андерлехт» не сумел удержать перевес, и в матче была зафиксирована ничья (2:2)
ВИДЕО: ассист Богдана Михайличенко, 45 мин (гол: Перси Тау)
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Матье Мертенс (Ауд-Хеверле).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Фредерик Дюплю (Ауд-Хеверле).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Перси Тау (Андерлехт).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Яри Версарен (Андерлехт).
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Источник — Sport.ua
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