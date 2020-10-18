9-й тур
Андерлехт
2 : 2
Ауд-Хеверле
18.10.2020, FT

ВИДЕО. Гениальный навес. Как Михайличенко вырезал голевую передачу с фланга

В матче 9-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» играл с «Ауд-Хеверле»

  • 18.10.2020 22:41
  • 3689 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Гениальный навес. Как Михайличенко вырезал голевую передачу с фланга
© Twitter

В воскресенье, 18 октября, в поединке 9-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» принимает «Ауд-Хеверле» Левен.

В основе хозяев поля вышел украинский футболист Богдан Михайличенко и уже отличился ассистом. Украинец на 45-й минуте отдал партнеру голевую передачу, сделав с фланга зрячий навес (счет стал 2:0).

Update: «Андерлехт» не сумел удержать перевес, и в матче была зафиксирована ничья (2:2)

ВИДЕО: ассист Богдана Михайличенко, 45 мин (гол: Перси Тау)

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Матье Мертенс (Ауд-Хеверле).
53' ГОЛ ! Мяч забил Фредерик Дюплю (Ауд-Хеверле).
45' ГОЛ ! Мяч забил Перси Тау (Андерлехт).
38' ГОЛ ! Мяч забил Яри Версарен (Андерлехт).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Panama2830
    online
      Panama2830, 18.10.2020 22:54
    +3
    да молодець..... нам потрібні такі, подібні гольові передачі перед пропущеним євро 2020....
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 18.10.2020 22:47
    +4
    Красавчик..
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 18.10.2020 22:47
    +4
    Красавчик..
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 18.10.2020 22:54
    +3
    да молодець..... нам потрібні такі, подібні гольові передачі перед пропущеним євро 2020....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности