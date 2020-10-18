Михайличенко выйдет в стартовом составе Андерлехта

В воскресенье, 18 октября, состоится поединок 9-го тура чемпионата Бельгии, в котором «Андерлехт» примет «Ауд-Хеверле» Левен.
В основе хозяев поля выйдет украинский футболист Богдан Михайличенко. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд.
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Источник — Twitter
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