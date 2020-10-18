9-й тур
Андерлехт
2 : 1
Ауд-Хеверле
'57

Михайличенко выйдет в стартовом составе Андерлехта

Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:30 по киевскому времени

  • 18.10.2020 21:25
  • 629 просмотров
  • 1 комментарий
Михайличенко выйдет в стартовом составе Андерлехта
© Twitter

В воскресенье, 18 октября, состоится поединок 9-го тура чемпионата Бельгии, в котором «Андерлехт» примет «Ауд-Хеверле» Левен.

В основе хозяев поля выйдет украинский футболист Богдан Михайличенко. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.10.2020 22:38
    0
    Гольову уже віддав.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.10.2020 22:38
    0
    Гольову уже віддав.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности