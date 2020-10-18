Шахтер только третий. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров

Лидерство удерживают «Динамо» и «Ворскла» – по 14 очков

  • 18.10.2020 21:45
  • 3492 просмотра
  • 16 комментариев
Шахтер только третий. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
© ФК Динамо Киев

17 и18 октября состоялись матчи 6-го тура УПЛ.

Лидерство удерживают «Динамо» и «Ворскла» – по 14 очков. На третьем месте идет «Шахтер» – 12 баллов

Ниже приведены все результаты 6-го тура и турнирная таблица.

УПЛ. 6-й тур

17 октября

  • Минай – Мариуполь – 0:1
  • Рух Львов – Динамо Киев – 0:2
  • Шахтер Донецк – Львов – 5:1
  • Заря - Колос – 1:1

18 октября

  • Олимпик Донецк – Ворскла – 0:1
  • Александрия – Ингулец – 4:3
  • Днепр-1 – Десна – 2:0

Турнирная таблица УПЛ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 18.10.2020 22:30
    +1
    Ювентус наверное трепещит от мощи Динамы. Пирло даже гуглил, что такое Ворскла? Хотел узнать что за гранд делит первое место с могучим цыганоболидом. Дырявые вопрос. А когда вы в последний раз выигрывали чемпионат? Напомните год?
    Внимательно слушаю
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 18.10.2020 22:28
    +4
    Андрей Овчаренко, 18.10.2020 22:24
    Этот довен на глаза попался, сразу появилась идея сделать турнирную таблицу из местных ватных уипанов
    все ники Тимофеюка за один аккаунт считаем , или для них отдельная таблица ?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 18.10.2020 22:28
    -1
    Ааааа))) Невозможно. Убогие всосали 4 чемпионата подряд, последний -23. А тут после 6 туров делят с великой Ворсклой 1 место и распустили перья. Невероятная, фантастическая победа))) Отрыв целых два очка при 5 сыгранных матчах дома.
    Дырявые вы настолько дно, что даже троллить вас не интересно. Только вы в борьбе за серебро можете скрутится Колосу
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 18.10.2020 22:26
    +3
    Sty. 1e, 18.10.2020 22:24
    Опустили дирку нижче плінтуса, а вони все ще мріють виграти чемпіонат, вам краще на Зорю дивитись
    Кто там твою дырку опускал, нам мало интересно
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 18.10.2020 22:26
    +4
    шахтарь обошел в таблице Колос
    Макс 777 от счастья захлебнулся в боярышнике.
    Ссылка
    Sty. 1e
    online
      Sty. 1e, 18.10.2020 22:24
    -6
    serge_kr, 18.10.2020 22:04
    на коленах было Дк с 23 очками отставания, это позор в историю клуба, а этот чемпионат еще не закончен
    Опустили дирку нижче плінтуса, а вони все ще мріють виграти чемпіонат, вам краще на Зорю дивитись
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.10.2020 22:24
    +1
    dgurkis, 18.10.2020 22:15
    Пропоную завершити сезон! Ми чампіони! Ворскла з нами до ЛЧ, а кроти пущай краще тренуються!
    Этот довен на глаза попался, сразу появилась идея сделать турнирную таблицу из местных ватных уипанов
    Ссылка
    Юра Вареник
    online
      Юра Вареник, 18.10.2020 22:23
    +3
    Зря вы так на шлюхтер накинулись . У них есть все шансы в этом году а ЛЕ побороться
    Ссылка
    Sty. 1e
    online
      Sty. 1e, 18.10.2020 22:23
    -3
    dgurkis, 18.10.2020 22:15
    Пропоную завершити сезон! Ми чампіони! Ворскла з нами до ЛЧ, а кроти пущай краще тренуються!
    ви "Вечно вторые", мріяти не шкідливо, ШАХТАР як завжди, буду чемпіоном
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 18.10.2020 22:15
    -3
    Пропоную завершити сезон! Ми чампіони! Ворскла з нами до ЛЧ, а кроти пущай краще тренуються!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.10.2020 22:11
    -5
    AdvocatusDei, 18.10.2020 22:07
    Ты идиот, шпрот
    Природа отдыхает на нём.
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 18.10.2020 22:08
    -5
    J0e777, 18.10.2020 22:03
    Днонецк на коленях
    Вологі мрії невдах! Почекай до кінця першого кола,все стане на свої місця!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 18.10.2020 22:07
    -6
    J0e777, 18.10.2020 22:03
    Днонецк на коленях
    Ты идиот, шпрот
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.10.2020 22:06
    -7
    куеву уже сейчас можно надевать медальки за первое место из туалетного картона
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 18.10.2020 22:04
    -6
    J0e777, 18.10.2020 22:03
    Днонецк на коленях
    на коленах было Дк с 23 очками отставания, это позор в историю клуба, а этот чемпионат еще не закончен
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 18.10.2020 22:03
    +5
    Днонецк на коленях
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 18.10.2020 22:03
    +5
    Днонецк на коленях
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 18.10.2020 22:28
    +4
    Андрей Овчаренко, 18.10.2020 22:24
    Этот довен на глаза попался, сразу появилась идея сделать турнирную таблицу из местных ватных уипанов
    все ники Тимофеюка за один аккаунт считаем , или для них отдельная таблица ?
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 18.10.2020 22:26
    +4
    шахтарь обошел в таблице Колос
    Макс 777 от счастья захлебнулся в боярышнике.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 18.10.2020 22:26
    +3
    Sty. 1e, 18.10.2020 22:24
    Опустили дирку нижче плінтуса, а вони все ще мріють виграти чемпіонат, вам краще на Зорю дивитись
    Кто там твою дырку опускал, нам мало интересно
    Ссылка
    Юра Вареник
    online
      Юра Вареник, 18.10.2020 22:23
    +3
    Зря вы так на шлюхтер накинулись . У них есть все шансы в этом году а ЛЕ побороться
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 18.10.2020 22:30
    +1
    Ювентус наверное трепещит от мощи Динамы. Пирло даже гуглил, что такое Ворскла? Хотел узнать что за гранд делит первое место с могучим цыганоболидом. Дырявые вопрос. А когда вы в последний раз выигрывали чемпионат? Напомните год?
    Внимательно слушаю
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.10.2020 22:24
    +1
    dgurkis, 18.10.2020 22:15
    Пропоную завершити сезон! Ми чампіони! Ворскла з нами до ЛЧ, а кроти пущай краще тренуються!
    Этот довен на глаза попался, сразу появилась идея сделать турнирную таблицу из местных ватных уипанов
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности