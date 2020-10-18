Шахтер только третий. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров

17 и18 октября состоялись матчи 6-го тура УПЛ.
Лидерство удерживают «Динамо» и «Ворскла» – по 14 очков. На третьем месте идет «Шахтер» – 12 баллов
Ниже приведены все результаты 6-го тура и турнирная таблица.
УПЛ. 6-й тур
17 октября
- Минай – Мариуполь – 0:1
- Рух Львов – Динамо Киев – 0:2
- Шахтер Донецк – Львов – 5:1
- Заря - Колос – 1:1
18 октября
- Олимпик Донецк – Ворскла – 0:1
- Александрия – Ингулец – 4:3
- Днепр-1 – Десна – 2:0
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Источник — Sport.ua
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Внимательно слушаю
Дырявые вы настолько дно, что даже троллить вас не интересно. Только вы в борьбе за серебро можете скрутится Колосу
Макс 777 от счастья захлебнулся в боярышнике.
Макс 777 от счастья захлебнулся в боярышнике.
Внимательно слушаю
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