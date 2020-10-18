6-й тур
Александрия
4 : 3
Ингулец
18.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Два удаления, два пенальти, за шаг от камбэка. Александрия удержала победу

«Ингулец» проигрывал со счетом 0:4, но едва не вырвал ничью

  • 18.10.2020 18:54
  • 2790 просмотров
  • 5 комментариев
Два удаления, два пенальти, за шаг от камбэка. Александрия удержала победу

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Александрия» – «Ингулец» – 4:3

Василий Грицук (7), Денис Устименко (10), Валерий Бондаренко (35), Никита Дудка (41) – Илья Коваленко (43), Младен Бартулович (67, пенальти), Денис Янаков (74, пенальти)

Валерий Лучкевич (28), Павел Пашаев (33), Богдан Мышенко (58), Александр Мельник (73) – Денис Янаков (24), Илья Коваленко (45), Александр Кучеренко (48), Денис Балан (52)

Валерий Лучкевич (45, две желтые карточки) – Виталий Павлов (70)

«Александрия»: Вячеслав Борисенко, Валерий Лучкевич, Владислав Бабогло, Валерий Бондаренко, Павел Пашаев, Василий Грицук, Aлександр Мельник, Никита Дудка (Каспарс Дубра, 80), Максим Третьяков (Максим Задерака, 89), Денис Устименко (Артем Ситало, 72), Богдан Мышенко

«Ингулец»: Владимир Крынский, Евгений Запорожец, Младен Бартулович, Илья Коваленко, Денис Янаков, Дмитрий Фатеев (Николай Квасный, 76), Aлександр Кучеренко, Виталий Павлов, Денис Балан, Максим Ковалев, Андрей Семенко (Ника Ситчинава, 46)

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

КСК «Ника» (Александрия)

АЛЕКСАНДРИЯ - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 18.10.2020 19:35
    -1
    10 команд в чемпионате самое то, вместо львовских и миная забрать черноморец, металист и верес (заслужил по честному и на даный момент в фаворитах). Днепр жалко, но после ухода Михайленко команда никакая \
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 18.10.2020 19:09
    0
    Хух, ну и валидольщина! Но теперь мы играли не основой из-за множества кадровых потерь! Спасибо за победу мужики!
    Ссылка
    Pavel Gabor
      Pavel Gabor, 18.10.2020 19:02
    +1
    Супер матч!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.10.2020 18:58
    +1
    Вот это дерби получилось!
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 18:57
    +1
    Варелик подарил надежду петровцам. Потом отдадут. Весной.)
    Ссылка
    Pavel Gabor
      Pavel Gabor, 18.10.2020 19:02
    +1
    Супер матч!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.10.2020 18:58
    +1
    Вот это дерби получилось!
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 18:57
    +1
    Варелик подарил надежду петровцам. Потом отдадут. Весной.)
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 18.10.2020 19:09
    0
    Хух, ну и валидольщина! Но теперь мы играли не основой из-за множества кадровых потерь! Спасибо за победу мужики!
    Ссылка
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