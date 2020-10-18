Два удаления, два пенальти, за шаг от камбэка. Александрия удержала победу

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Украинская Премьер-лига. 6-й тур.
«Александрия» – «Ингулец» – 4:3
Василий Грицук (7), Денис Устименко (10), Валерий Бондаренко (35), Никита Дудка (41) – Илья Коваленко (43), Младен Бартулович (67, пенальти), Денис Янаков (74, пенальти)
Валерий Лучкевич (28), Павел Пашаев (33), Богдан Мышенко (58), Александр Мельник (73) – Денис Янаков (24), Илья Коваленко (45), Александр Кучеренко (48), Денис Балан (52)
Валерий Лучкевич (45, две желтые карточки) – Виталий Павлов (70)
«Александрия»: Вячеслав Борисенко, Валерий Лучкевич, Владислав Бабогло, Валерий Бондаренко, Павел Пашаев, Василий Грицук, Aлександр Мельник, Никита Дудка (Каспарс Дубра, 80), Максим Третьяков (Максим Задерака, 89), Денис Устименко (Артем Ситало, 72), Богдан Мышенко
«Ингулец»: Владимир Крынский, Евгений Запорожец, Младен Бартулович, Илья Коваленко, Денис Янаков, Дмитрий Фатеев (Николай Квасный, 76), Aлександр Кучеренко, Виталий Павлов, Денис Балан, Максим Ковалев, Андрей Семенко (Ника Ситчинава, 46)
Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
КСК «Ника» (Александрия)
Александр Снитко, Sport.ua
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