Владимир ШАРАН: «Мы выигрывали 4:0, но случилось удаление Лучкевича»

Наставник «Александрии» Владимир Шаран рассказал о победе в дерби над «Ингульцем» (4:3):
«Во-первых, благодарен болельщикам и нашему президенту за поддержку до матча, во время матча и после матча. Была тяжелая игра. Мы оказались в такой ситуации, как и «Шахтер», «Ворскла». У нашего соперника также были проблемы. У нас было много положительных тестов, ребята, конечно, не тренировались. Собирались за 2–3 дня до матча, а некоторые приехали только вчера.
Рассчитывали на молодых игроков. Мы выигрывали 4:0, могли спокойно играть, но произошло удаление Лучкевича. Нам трудно было и так, а имея на одного игрока меньше, тем больше. Ребята выдержали этот темп, сыграли правильно в защите и достигли этой победы.
Я благодарен игрокам, которые, получив отрицательный тест, приехали и помогли нам. Но проблема эта еще остается. Мы ждем тесты других игроков. Надеюсь, в следующем поединке они усилят нашу команду».
|74'
|ГОЛ ! С пенальти забил Денис Янаков (Ингулец).
|69'
|Виталий Павлов (Ингулец) получает красную карточку.
|67'
|ГОЛ ! С пенальти забил Младен Бартулович (Ингулец).
|45'
|Валерий Лучкевич (Александрия) получает красную карточку.
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Илья Коваленко (Ингулец).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Никита Дудка (Александрия).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Валерий Бондаренко (Александрия).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Александрия).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Василий Грицук (Александрия).
Источник — ФК Александрия
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