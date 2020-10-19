6-й тур
Александрия
4 : 3
Ингулец
18.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Владимир ШАРАН: «Мы выигрывали 4:0, но случилось удаление Лучкевича»

Наставник «Александрии» рассказал о победе в дерби над «Ингульцем»

  • 19.10.2020 00:15
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  • 1 комментарий
Владимир ШАРАН: «Мы выигрывали 4:0, но случилось удаление Лучкевича»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Наставник «Александрии» Владимир Шаран рассказал о победе в дерби над «Ингульцем» (4:3):

«Во-первых, благодарен болельщикам и нашему президенту за поддержку до матча, во время матча и после матча. Была тяжелая игра. Мы оказались в такой ситуации, как и «Шахтер», «Ворскла». У нашего соперника также были проблемы. У нас было много положительных тестов, ребята, конечно, не тренировались. Собирались за 2–3 дня до матча, а некоторые приехали только вчера.

Рассчитывали на молодых игроков. Мы выигрывали 4:0, могли спокойно играть, но произошло удаление Лучкевича. Нам трудно было и так, а имея на одного игрока меньше, тем больше. Ребята выдержали этот темп, сыграли правильно в защите и достигли этой победы.

Я благодарен игрокам, которые, получив отрицательный тест, приехали и помогли нам. Но проблема эта еще остается. Мы ждем тесты других игроков. Надеюсь, в следующем поединке они усилят нашу команду».

События матча
74' ГОЛ ! С пенальти забил Денис Янаков (Ингулец).
69' Виталий Павлов (Ингулец) получает красную карточку.
67' ГОЛ ! С пенальти забил Младен Бартулович (Ингулец).
45' Валерий Лучкевич (Александрия) получает красную карточку.
44' ГОЛ ! Мяч забил Илья Коваленко (Ингулец).
41' ГОЛ ! Мяч забил Никита Дудка (Александрия).
35' ГОЛ ! Мяч забил Валерий Бондаренко (Александрия).
10' ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Александрия).
7' ГОЛ ! Мяч забил Василий Грицук (Александрия).
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Источник — ФК Александрия

(2 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 00:20
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Удачи Александрии.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 00:20
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Удачи Александрии.
    Ссылка
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