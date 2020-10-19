Владимир ШАРАН: «Мы выигрывали 4:0, но случилось удаление Лучкевича»

Наставник «Александрии» Владимир Шаран рассказал о победе в дерби над «Ингульцем» (4:3):

«Во-первых, благодарен болельщикам и нашему президенту за поддержку до матча, во время матча и после матча. Была тяжелая игра. Мы оказались в такой ситуации, как и «Шахтер», «Ворскла». У нашего соперника также были проблемы. У нас было много положительных тестов, ребята, конечно, не тренировались. Собирались за 2–3 дня до матча, а некоторые приехали только вчера.

Рассчитывали на молодых игроков. Мы выигрывали 4:0, могли спокойно играть, но произошло удаление Лучкевича. Нам трудно было и так, а имея на одного игрока меньше, тем больше. Ребята выдержали этот темп, сыграли правильно в защите и достигли этой победы.

Я благодарен игрокам, которые, получив отрицательный тест, приехали и помогли нам. Но проблема эта еще остается. Мы ждем тесты других игроков. Надеюсь, в следующем поединке они усилят нашу команду».