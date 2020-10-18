В поединке шестого тура чемпионата Украины «Александрия» обыграла «Ингулец». В матче было забито семь голов, судья удалили двух игроков и назначил два одиннадцатиметровых удара.
Обзор матча
События матча
|74'
|ГОЛ ! С пенальти забил Денис Янаков (Ингулец).
|69'
|Виталий Павлов (Ингулец) получает красную карточку.
|67'
|ГОЛ ! С пенальти забил Младен Бартулович (Ингулец).
|45'
|Валерий Лучкевич (Александрия) получает красную карточку.
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Илья Коваленко (Ингулец).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Никита Дудка (Александрия).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Валерий Бондаренко (Александрия).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Александрия).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Василий Грицук (Александрия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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