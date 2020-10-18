6-й тур
Александрия
4 : 3
Ингулец
18.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Александрия – Ингулец – 4:3. Видео голов и обзор феерического матча УПЛ

Смотрите лучшие моменты встречи шестого тура УПЛ

  • 18.10.2020 19:57
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Александрия – Ингулец – 4:3. Видео голов и обзор феерического матча УПЛ
© ФК Александрия

В поединке шестого тура чемпионата Украины «Александрия» обыграла «Ингулец». В матче было забито семь голов, судья удалили двух игроков и назначил два одиннадцатиметровых удара.

Обзор матча

 

События матча
74' ГОЛ ! С пенальти забил Денис Янаков (Ингулец).
69' Виталий Павлов (Ингулец) получает красную карточку.
67' ГОЛ ! С пенальти забил Младен Бартулович (Ингулец).
45' Валерий Лучкевич (Александрия) получает красную карточку.
44' ГОЛ ! Мяч забил Илья Коваленко (Ингулец).
41' ГОЛ ! Мяч забил Никита Дудка (Александрия).
35' ГОЛ ! Мяч забил Валерий Бондаренко (Александрия).
10' ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Александрия).
7' ГОЛ ! Мяч забил Василий Грицук (Александрия).
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Источник — Футбол 1/2/3

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