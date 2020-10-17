6-й тур
Александрия
0 : 0
Ингулец
18.10.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Александрия – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Соперник по дерби больше никогда не будет настолько уязвим

  • 17.10.2020 13:05
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Александрия – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Факт заражения коронавирусом COVID-19 у некоторых игроков донецкого «Шахтера», которым в начале октября предстояло отправиться в состав главной команды страны, в медиапространстве затмил остальные выявленные случаи в украинских футбольных клубах. А ведь в той же «Александрии» дела с заболеваемостью обстояли явно не менее серьезно. Цифра в 14 человек, по состоянию на 9 октября, оказалась лишь психологической разминкой перед наиболее шокирующей новостью недели – уже менее чем через неделю среди представителей клуба из Кировоградской области было зафиксировано 27(!) заболевших. А ведь до первого регионального дерби с «Ингульцом» в рамках Украинской Премьер-лиги оставалось всего три дня!

И тем не менее, игру в рамках шестого тура национального первенства на КСК «Ника» никто отменять не спешил. Следовательно, от медицинской темы обсуждение плавно перетекло в спортивную составляющую будущего противостояния. И тут у обеих команд было достаточно проблем, решение которых необходимо будет представить в кратчайшие сроки.

Новоприбывший в «элиту» коллектив Сергия Лавриненко все-никак не может добыть свою первую победу. Но, в отличии от двух остальных дебютантов, «козакам» удается хоть как-то стабильно набирать очки. Четыре ничейных результата обеспечили «Ингульцу» скромную десятую позицию, которая уже по завершению будущего тура вполне может превратиться в предпоследнюю строчку турнирной таблицы, если сложится пессимистичный для «Ингульца» сценарий. Недавняя игра между командами из Кировоградской области в рамках 1/16 финала Кубка Украины (4:1, в пользу «полиграфов») показала, что все предпосылки к этому имеются.

Однако кубковая игра проводилась не в столь тяжелых условиях для «Александрии». Команда Владимира Шарана к тому моменту только успела отойти от серии поражений за счет победы над «Днепром-1» (4:1), поэтому относительно легко расплавилась с принципиальным соперником в исторически важном первом дерби. Однако от кризиса результатов это «Александрию» не спасло – следом было поражение донецкому «Олимпику» (2:3), которое отправило «полиграфов» обратно в среднюю часть таблицы.

Предсказать состав команды Шарана на предстоящую игру не представляется возможным по достаточно очевидной причине – данные пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, в нашей стране по умолчанию не разглашаются, однако ситуацию с Юрием Панькивым помог узнать его вызов в главную команду страны. Также, стало известно о факте заражения для Каспарса Дубры и Олега Билыка. Текущее состояние футболистов и персонала «Александрии» не известно, как и функциональное состояние сдавших ранее положительные тесты игроков. А вот о чем можно говорить с уверенностью, так это о дисквалификации Евгения Банады на две игры за грубый фол в предыдущем матче против «Олимпика». У «Ингульца» будет отсутствовать уже успевший насобирать 4 предупреждения, а от чего – дисквалифицированный на один матч, Владислав Лупашко.

Главным арбитром матча в Александрии был назначен 43-летний рефери Сергей Бойко из Белгорода-Днестровского, который в Украинской Премьер-лиге уже успел провести 35 игр. В их числе – пять матчей с участием команды Шарана, с незавидной для нее статистикой: 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение. Манера судейства сдержанная – 4,91 предупреждений в среднем за игру в УПЛ, при 16 удалениях. Пенальти в играх под наблюдением Бойко не такая уж и редкость – 17% случаев.

Ориентировочные составы: 

«Александрия»: –

«Ингулец»: Крынский – Квасный, Ковалев, Павлов, Балан – Кучеренко – Козак, Коваленко, Запорожец, Щедрый – Ситчинава.

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18 октября, воскресенье

«Александрия» — «Ингулец»
Александрия. КСК «Ника». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
АЛЕКСАНДРИЯ-ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Сергей Бойко (Белгород-Днестровский)
Прогноз Sport.ua — 0:1
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Илья Береза, Sport.ua

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