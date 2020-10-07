Панькив со всеми вернется в Киев, Лунин отправится в Мадрид

Стала известна логистика двух инфицированных коронавирусом игроков сборной Украины

  • 07.10.2020 15:24
  • 1406 просмотров
  • 3 комментария
Панькив со всеми вернется в Киев, Лунин отправится в Мадрид
© УАФ. Андрей Лунин

В тренировочном лагере сборной Украины остаются двое зараженных коронавирусом футболистов — Юрий Панькив и Андрей Лунин. В команде они на самоизоляции — не тренируются с остальными, да и любые другие контакты с партнерами по сборной сведены до минимума.

Как удалось узнать из источников в Доме футбола, сначала планировалось, что Панькив и Лунин экстренно покинут лагерь сборной и вернутся в распоряжение своих клубов. Но от этой идеи отказались ввиду повышенной сложности ее реализации. Поэтому было решено, что Юрий Панькив и еще один инфицированный коронавирусом участник нашей футбольной делегации — шеф-повар сборной Любомир Тошич — будут возвращаться в Киев вместе с остальными. Чтобы минимизировать возможность заражения для здоровых, Панькива и Тошича постараются максимально изолировать в самолете.

Что касается Лунина, то, по нашей информации, из Парижа он отправится прямиком в Мадрид. В этой связи ответственность за логистику возьмет на себя клуб Андрея — «Реал».

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 07.10.2020 15:42
    0
    khatskevich_bog, 07.10.2020 15:38
    что происходит? это треш, типа еще не все заболели? я думаю на Испанию состав будет таким: Дмитрий Шутков, Лужный, Ващук, Русол, Несмачный, Алиев, Тимощук, Гусев, Калиниченко, Шевченко, Воронин . Запас: Вирт, Свидерский, Езерский, Ротань, Назаренко, Леоненко, Милевский.
    Зачем нам это днище. Современные игроки обули бы ту старую команду 5:0.
    Ссылка
    jekafunny_
      jekafunny_, 07.10.2020 15:42
    -2
    Бущан ты должен сегодня хорошо отстоять.Я уже готовлю цветы встречать тебя в аэропарту
    Ссылка
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 07.10.2020 15:38
    0
    что происходит? это треш, типа еще не все заболели? я думаю на Испанию состав будет таким: Дмитрий Шутков, Лужный, Ващук, Русол, Несмачный, Алиев, Тимощук, Гусев, Калиниченко, Шевченко, Воронин . Запас: Вирт, Свидерский, Езерский, Ротань, Назаренко, Леоненко, Милевский.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 07.10.2020 15:42
    0
    khatskevich_bog, 07.10.2020 15:38
    что происходит? это треш, типа еще не все заболели? я думаю на Испанию состав будет таким: Дмитрий Шутков, Лужный, Ващук, Русол, Несмачный, Алиев, Тимощук, Гусев, Калиниченко, Шевченко, Воронин . Запас: Вирт, Свидерский, Езерский, Ротань, Назаренко, Леоненко, Милевский.
    Зачем нам это днище. Современные игроки обули бы ту старую команду 5:0.
    Ссылка
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 07.10.2020 15:38
    0
    что происходит? это треш, типа еще не все заболели? я думаю на Испанию состав будет таким: Дмитрий Шутков, Лужный, Ващук, Русол, Несмачный, Алиев, Тимощук, Гусев, Калиниченко, Шевченко, Воронин . Запас: Вирт, Свидерский, Езерский, Ротань, Назаренко, Леоненко, Милевский.
    Ссылка
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