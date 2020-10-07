Панькив со всеми вернется в Киев, Лунин отправится в Мадрид

В тренировочном лагере сборной Украины остаются двое зараженных коронавирусом футболистов — Юрий Панькив и Андрей Лунин. В команде они на самоизоляции — не тренируются с остальными, да и любые другие контакты с партнерами по сборной сведены до минимума.

Как удалось узнать из источников в Доме футбола, сначала планировалось, что Панькив и Лунин экстренно покинут лагерь сборной и вернутся в распоряжение своих клубов. Но от этой идеи отказались ввиду повышенной сложности ее реализации. Поэтому было решено, что Юрий Панькив и еще один инфицированный коронавирусом участник нашей футбольной делегации — шеф-повар сборной Любомир Тошич — будут возвращаться в Киев вместе с остальными. Чтобы минимизировать возможность заражения для здоровых, Панькива и Тошича постараются максимально изолировать в самолете.

Что касается Лунина, то, по нашей информации, из Парижа он отправится прямиком в Мадрид. В этой связи ответственность за логистику возьмет на себя клуб Андрея — «Реал».