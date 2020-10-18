Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Александрия» – «Ингулец» – 4:3

Василий Грицук (7), Денис Устименко (10), Валерий Бондаренко (35), Никита Дудка (41) – Илья Коваленко (43), Младен Бартулович (67, пенальти), Денис Янаков (74, пенальти)

Валерий Лучкевич (28), Павел Пашаев (33), Богдан Мышенко (58), Александр Мельник (73) – Денис Янаков (24), Илья Коваленко (45), Александр Кучеренко (48), Денис Балан (52)

Валерий Лучкевич (45, две желтые карточки) – Виталий Павлов (70)

«Александрия»: Вячеслав Борисенко, Валерий Лучкевич, Владислав Бабогло, Валерий Бондаренко, Павел Пашаев, Василий Грицук, Aлександр Мельник, Никита Дудка (Каспарс Дубра, 80), Максим Третьяков (Максим Задерака, 89), Денис Устименко (Артем Ситало, 72), Богдан Мышенко

Запас: Денис Ферт, Андрей Глоба, Денис Пидручный, Андрей Новиков, Вадим Янчак, Максим Ивахно

«Ингулец»: Владимир Крынский, Евгений Запорожец, Младен Бартулович, Илья Коваленко, Денис Янаков, Дмитрий Фатеев (Николай Квасный, 76), Aлександр Кучеренко, Виталий Павлов, Денис Балан, Максим Ковалев, Андрей Семенко (Ника Ситчинава, 46)

Запас: Артем Малыш, Богдан Литвяк, Михаил Плохотнюк, Владислав Игнатьев

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

КСК «Ника» (Александрия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Бондаренко из-за пределов штрафной пробил неточно.

92 мин. Оффсайд у Задераки.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

89 мин. Замена у Александрии. Вместо Третьякова на поле вышел Задерака.

88 мин. Петровцы не реализовали атаку 4 в 4.

86 мин. Гости контролируют мяч.

83 мин. Игра идет в центре поля.

80 мин. ОПАСНО! Борисенко в прыжке отбил мяч после удара головой Запорожца!

80 мин. Вынужденная замена у Александрии. Вместо Дудки вышел Дубра.

78 мин. Янаков с острого угла пробил в сетку с внешней стороны.

76 мин. Замена у Ингульца. Вместо Фатеева на поле вышел Квасный.

74 мин. ГОООЛЛЛЛ!!! Янаков пробил в левый от себя угол - Борисенко дотянулся до мяча, но не сумел отбить!

73 мин. ЕЩЕ ОДИН ПЕНАЛЬТИ! Мельник сбил оппонента в штрафной!

72 мин. Замена у Александрии. Вместо Устименко на поле вышел Ситало.

71 мин. Устименко медики вывели за пределы поля.

70 мин. Павлов двумя ногами прыгнул в ноги Устименко, и арбитр показал прямую красную футболисту!

67 мин. ГОООООЛЛЛ!!! 4:2!!! Бартулович с 11-тиметровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам!

66 мин. ПЕНАЛЬТИ! Грицук сбил Бартуловича в углу штрафной!

64 мин. МОМЕНТ! После навеса с углового Борисенко выручил свою команду после удара игрока Ингульца! А затем Ковалев с острого угла пробил в сетку с внешней стороны!

63 мин. Дудке оказывают медицинскую помощь.

61 мин. Игра идет в центре поля.

58 мин. Мышенко грубо сыграл против Балана.

57 мин. Неудачная атака Ингульца.

56 мин. Бартулович с лёта из правого угла штрафной пробил в руки Борисенко.

52 мин. Балан грубо сыграл против Мышенко.

50 мин. Неудачная атака Александрии.

48 мин. Кучеренко грубо сыграл на половине поля Александрии.

46 мин. Замена у Ингульца. Вместо Семенко на поле вышел Ситчинава.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Коваленко.

45 мин. Лучкевич за слишком бурные эмоции получил горчичник, который стал для него вторым в матче!

43 мин. ГОООООЛЛЛ!!! 4:1!!! Балан с правого фланга сделал передачу в центр штрафной, и Коваленко пробил впритирку с правой от себя штангой!

41 мин. ГОООООЛЛЛЛ!!! 4:0!!! Грубую ошибку допустил Крынский, который выбил мяч на Дудку. Дебютант Александрии сблизился с голкипером и из правого угла штрафной нанес точный удар!

39 мин. Мышенко нарушил правила у штрафной Ингульца.

35 мин. ГОООООЛЛЛЛ!!! 3:0!!! После навеса Грицука со штрафного произошел просто катастрофический провал центра обороны петровцев. Бобогло скинул мяч на Бондаренко, которому оставалось точно пробить в пустой угол!

33 мин. Пашаев отмахнулся в борьбе с Янаковым.

31 мин. Игра идет в центре поля.

29 мин. Бартулович со штрафного с правого фланга навесил в руки Борисенко.

28 мин. Лучкевич грубо сыграл против Балана.

27 мин. После углового Ингульца остроты у ворот Александрии не возникло.

24 мин. Янаков сбил Пашаева и сорвал атаку Александрии.

23 мин. Теперь Бартулович навешивал со штрафного, и защитники Александрии выбили мяч.

21 мин. ОПАСНО! Бартулович пробил со штрафного от правого угла штрафной Александрии, и Борисенко в падении перевел мяч на угловой!

19 мин. Хозяева поля больше владеют мячом.

16 мин. Третьяков слишком сильно навесил с правого фланга.

14 мин. Третьяков со штрафного от левого угла штрафной Ингульца пробил в стенку.

10 мин. ГОООООЛЛЛ!!! 2:0!!! Устименко в штрафной Ингульца, казалось, неудачно принял мяч, но форвард успел опередить защитника и с носка точно пробил мимо голкипера!

7 мин. ГООООООЛЛЛЛ!!! 1:0!!! После ввода из аута Грицук в левом углу штрафной Ингульца поставил спину оппоненту и техничным ударом закрутил мяч в дальний угол!

3 мин. Балан из правого угла штрафной Александрии не попал в дальнюю девятку.

2 мин. Запорожец нарушил правила в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 18-го октября, состоится поединок шестого тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» будет принимать «Ингулец». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», начало – в 17:00.

На текущей неделе команда Владимира Шарана попала в очень непростую ситуацию, связанную с вспышкой коронавируса в лагере «желто-черных». И хоть накануне противостояния с «Ингульцом» некоторые игроки основы сдали негативный тест на Covid-19, в воскресенье состав «Александрии» будет далек от оптимального. В турнирной таблице «горожане» на два очка опережают дебютанта Премьер-лиги. При этом петровцы еще не почувствовали вкус побед в элитном дивизионе (1 поражение и 4 ничьи). Напомним, что в конце сентября «Александрия» выбила «Ингулец» из Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Ингулец».