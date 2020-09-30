Александрия
4:1
Ингулец
30.09.2020, FT

Первое региональное дерби. Александрия выбила Ингулец из Кубка Украины

Пять голов удалось забить командам за время второго тайма

  • 30.09.2020 20:21
  • 418 просмотров
  • 2 комментария
Первое региональное дерби. Александрия выбила Ингулец из Кубка Украины
© ФК Александрия

Отчет о матче ожидайте позже.

Кубок Украины. 1/16 финала.

«Александрия» – «Ингулец» - 4:1

 Ситало, 57, Банада, 62, Лучкевич, 68, Задерака, 75 – Литвяк, 84

 Бабогло, 41 – Мкомола, 40, Фатеев, 59, Запорожец, 70

«Александрия»: Билык – Мирошниченко (Стецьков, 39), Бабогло, Гречишкин, Пашаев – Ковалец (Грицук, 72), Банада, Довгий – Третьяков (Мышенко, 46), Ситало (Устименко, 77), Лучкевич (Задерака, 72).

«Ингулец»: Шуст – Квасный (Павлов, 46), Семенко, Фатеев – Щедрый, Шишка, Литвяк, Бартулович (Коваленко, 68) – Белоцерковец (Запорожец, 68) – Мкомола, Мишуренко (Козак, 68, Игнатьев, 85).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: «КСК  Ника» (Александрия).

АЛЕКСАНДРИЯ-ИНГУЛЕЦ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Илья Береза, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.09.2020 20:31
    +1
    набирают ход полиграфы-молорики-должны побороться за еврозону
    Ссылка
    Omen
      Omen, 30.09.2020 20:25
    +1
    И снова 4-1, 3 победа в сезоне))
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.09.2020 20:31
    +1
    набирают ход полиграфы-молорики-должны побороться за еврозону
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 30.09.2020 20:25
    +1
    И снова 4-1, 3 победа в сезоне))
    Ссылка
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