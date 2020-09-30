Первое региональное дерби. Александрия выбила Ингулец из Кубка Украины

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Кубок Украины. 1/16 финала.
«Александрия» – «Ингулец» - 4:1
Ситало, 57, Банада, 62, Лучкевич, 68, Задерака, 75 – Литвяк, 84
Бабогло, 41 – Мкомола, 40, Фатеев, 59, Запорожец, 70
«Александрия»: Билык – Мирошниченко (Стецьков, 39), Бабогло, Гречишкин, Пашаев – Ковалец (Грицук, 72), Банада, Довгий – Третьяков (Мышенко, 46), Ситало (Устименко, 77), Лучкевич (Задерака, 72).
«Ингулец»: Шуст – Квасный (Павлов, 46), Семенко, Фатеев – Щедрый, Шишка, Литвяк, Бартулович (Коваленко, 68) – Белоцерковец (Запорожец, 68) – Мкомола, Мишуренко (Козак, 68, Игнатьев, 85).
Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).
Стадион: «КСК Ника» (Александрия).
АЛЕКСАНДРИЯ-ИНГУЛЕЦ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 14°C
Илья Береза, Sport.ua
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