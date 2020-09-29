В третьем раунде Кубка Украины сезона-2020/21 участвуют 11 представителей Премьер-лиги. А поскольку жеребьевка была «слепой», то уже на стадии 1/16 финала образовались несколько пар из представителей элиты. Среди них – и «Александрия» – «Ингулец». В кировоградском дерби команды решат судьбу путевки в 1/8 финала.

«Ингулец», несмотря на свою «молодость», успел показать себя кубковым бойцом. В этом турнире «казаки» потерпели только 2 поражения! В позапрошлом сезоне, напомним, они дошли до финала, где в достойной борьбе проиграли донецкому «Шахтеру». А в прошлом сезоне в четвертьфинале «Ингулец» только в серии пенальти уступил «Минаю». До этого, кстати, клуб из Петрово одолел и «Александрию». Тогда здесь же, на «Нике», после овертайма был зафиксирован счет 0:0. А в серии послематчевых пенальти успешнее оказались гости – 7:6.

Так что «Александрия» наверняка жаждет реванша. К тому же пока что клуб в Кубке Украины, несмотря на то что провел 62 матча, может похвастать одним-единственным выходом в полуфинал, который случился в сезоне-2015/16. К тому же соперник пока не блещет. В 4-х матчах чемпионата команда пока не одержала ни одной победы и забила только 2 мяча, причем оба – на своем поле. У «Александрии» же в активе 2 победы, а в последнем туре она уверенно разгромила сменивший тренера «Днепр-1» (4:1).

К тому же кубковая встреча репетицией перед игрой чемпионата. В 6-м туре «Александрия» снова будет принимать «Ингулец». И Владимир Шаран наверняка сделает для себя какие-то выводы из кубкового матча. Но пока – Кубок! Обе команды полны решимости пройти дальше. Букмекеры видят явным фаворитом хозяев поля. А мы рискнем спрогнозировать, что игра будет упорной, и победа «Александрии» вряд ли будет крупной.



Ориентировочные составы:

«Александрия»: Билык – Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Пашаев – Гречишкин, Банада, Третьяков, Лучкевич – Грицук, Ситало.

«Ингулец»: Шуст – Ковалёв, Балан, Кучеренко – Козак, Павлов, Запорожец, Щедрый, Лупашко, Квасный – Сичинава.

30 сентября, среда