Кубок Украины. 1/16 финала.

«Александрия» – «Ингулец» - 4:1



Ситало, 57, Банада, 62, Лучкевич, 68, Задерака, 75 – Литвяк, 84

Бабогло, 41 – Мкомола, 40, Фатеев, 59, Запорожец, 70

«Александрия»: Билык – Мирошниченко (Стецьков, 39), Бабогло, Гречишкин, Пашаев – Ковалец (Грицук, 72), Банада, Довгий – Третьяков (Мышенко, 46), Ситало (Устименко, 77), Лучкевич (Задерака, 72).

Запасные: Панькив, Самар, Петренко, Янчак.

«Ингулец»: Шуст – Квасный (Павлов, 46), Семенко, Фатеев – Щедрый, Шишка, Литвяк, Бартулович (Коваленко, 68) – Белоцерковец (Запорожец, 68) – Мкомола, Мишуренко (Козак, 68, Игнатьев, 85).

Запасные: Малыш, Кучеренко, Балан, Лупашко.

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: «КСК Ника» (Александрия).

Наши оценки:





«Александрия» (замены): Стецьков – 6,0, Мышенко – 6,0, Задерака – 6,5, Грицук – 6,0, Устименко – б/о.

«Ингулец» (замены): Павлов – 5,0, Коваленко – 5,0, Запорожец – 5,5, Козак – 4,5, Игнатьев – б/о.



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, две минуты.



90 мин. МОМЕНТ! Рядом с дальней штангой прошел мяч при попытке Довгого завершить подачу углового с правого фланга ударом головой!



89 мин. Прострел Устименко с правого фланга был переведен на угловой.



87 мин. МОМЕНТ! Не смог переиграть в левом фланге чужой штрафной Шуста Устименко!



85 мин. ЗАМЕНА У ИНГУЛЬЦА. Игнатьев сменил неожиданно травмировавшегося Козака.



84 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Литвяк исполнял высокую подачу с левого фланга, но мяч пошел прямиком в дальний верхний угол! Шедевр!



82 мин. Передали хозяева мяч соперникам в концовке поединка.



80 мин. МОМЕНТ! Мышенко с левого фланга штрафной на силу исполнял удар по ближнюю штангу, однако Шуст выстоял!



77 мин. ЗАМЕНА У АЛЕКСАНДРИИ. Вместо Ситало игру завершит Устименко.



75 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Ситало грудью скинул мяч на правом фланге атаки на ход Задераки, который первым удачным касанием пробросил себе в штрафную, после чего пробил в ближний для Шуста!



72 мин. ЗАМЕНЫ У АЛЕКСАНДРИИ. Задерака вышел вместо Лучкевича, а Ковальца заменил Грицук.



72 мин. МОМЕНТ! Шуст сумел среагировать на неожиданный выстрел Ситало из центра штрафной!



70 мин. Лучкевич на скорости обошел Запорожца на правом фланге атаки, после чего соперник снес его ударом по ногам.



68 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Лучкевич ударом головой из центра штрафной завершил подачу Мирошниченко с левого фланга!



67 мин. ЗАМЕНЫ У ИНГУЛЬЦА. Коваленко вышел вместо Бартуловича, Запорожец сменил Белоцерковца, а Мишуренко уступил место на поле для Козака.



66 мин. Фол от Ингульца в районе болота, которое развернулось в левом полуфланге их половины.



62 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Подача углового с левого фланга в центр штрафной пришлась впору для удара головой от Лучкевича. Блок! Однако отскок вновь пошел к полузащитнику, после чего он скинул мяч на стоящего рядом Банаду!



61 мин. МОМЕНТ! Пашаев перевел мяч на дальний фланг штрафной на Ковальца, который затем решил перебрасывать Шуста, однако Богдан сыграл на опыте.



59 мин. Фатеев грубо прошелся по ногам Мышенко на правом фланге обороны.



57 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Ковалец протолкнул мяч головой в правый фланг штрафной, где Ситало поставил корпус сопернику, после чего пробил в ближний угол низом! Шуст капитулировал!



56 мин. Прострел Ковальца от лицевой с левого фланга оказалось некому замкнуть.



54 мин. МОМЕНТ! Чуток не докрутил под дальнюю штангу Ковалец, исполняя удар со входа в левый фланг штрафной!



53 мин. Забрал подачу Мкомолы с левого фланга в свои руки Билык.



50 мин. МОМЕНТ! Ковалец принял подачу с правого фланга в ближний угол штрафной на грудь, после чего пробил над воротами.



48 мин. Ситало в оффсайде после передачи с правого фланга в глубину штрафной.



47 мин. МОМЕНТ! Билык сумел забрать мяч в руки после удара низом из-за пределов штрафной от Мишуренко.



46 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Мишенко вышел на второй тайм вместо Третьякова, а вместо Квасного игру продолжил Павлов.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через две минуты.



45+1 мин. Придется сменить амуницию Стецькову в перерыве, после такого падения на газон в правом фланге. Форма была желтой, а теперь – стала черной.



45 мин. Квасный в подкате перехватил прострел Лучкевича с правого фланга.



44 мин. МОМЕНТ! Банаду подталкивали в спину в центре чужой штрафной во время подачи с левого фланга, арбитр свисток не дал, а Стецьков с отскока пробить не сумел.



41 мин. Фолом проти Мишуренко на чужой половине остановил контратаку соперников Бабогло.



40 мин. Желтая Мкомоле за отмашку в центре поля от соперника при борьбе, после которой арбитр правильно, что не стал останавливать игру.



39 мин. ЗАМЕНА У АЛЕКСАНДРИИ. Травмированного Мирошниченко заменил Стецьков.



37 мин. Литвяк стал на пути мяча при попытке Лучкевича завершить ударом атаку через левый фланг.



36 мин. Потянул мышцу Мирошниченко! Замена нужна!



34 мин. МОМЕНТ! Чудом сейчас не попал в ворота Мкомола из района 11-метровой отметки, замыкая прострел с левого фланга! Рядом с ближней штангой!



33 мин. ОПАСНО! Мкомола с левого фланга простреливал от лицевой – защитники заблокировали, как затем поступил и Банада, закрывая мяч после удара Щедрого с отскока.



30 мин. Мирошниченко на левом фланге обороны фолом встретил контратаку соперников.



27 мин. Фол в атаке со стороны Третьякова при забросе с правого фланга в штрафную.



26 мин. Возобновили игру команды. Лучкевич вернулся, как и Мишуренко до этого.



24 мин. Морозят корпус Лучкевичу после столкновения с соперником в центре поля.



22 мин. Повреждение у Мишуренко после верховой борьбы на чужой половине.



21 мин. ОПАСНО! Головой замыкал подачу со стандарта Ковалец, но поднял мяч слишком высоко над воротами!



20 мин. Штрафной в правом фланге атаки для Александрии.



19 мин. Хозяева играют на контроль мяча, а коллективу Лавриненко большую часть рывков приходится делать вхолостую.



17 мин. МОМЕНТ! Выстрел от Банады из центра штрафной отправил мяч над перекладиной!



15 мин. ОПАСНО! В сторону от дальней штанги прошел мяч после выстрела Лучкевича с правого фланга с дальней дистанции!



13 мин. Прострел Ковальца от лицевой с правого фланга оказался неточным. В оттяжке никого не было.



11 мин. ОПАСНО! А кто же должен был замыкать прострел Щедрого с левого фланга во вратарской?!



9 мин. МОМЕНТ! Шуст парировал плотный удар с левого фланга штрафной от Довгого!



8 мин. Ковальцу совершенно не удался удар с центрального входа в чужую штрафную.



7 мин. Пиротехнику подвезли фанаты хозяев поля.



5 мин. Дождит сегодня во всем центре Украины. Александрия – не исключение.



2 мин. Слишком осторожно начали команды поединок.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 30-го сентября, состоится поединок поединка 1/16 финала Кубка Украины, в котором сразятся «Александрия» и «Ингулец» из с. Петрово. Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона «КСК Ника», начало в 18:30.

Начало нового футбольного сезона для коллектива Владимира Шарана на данный момент является во многом схожим с выступлением «Александрии» в прошлом розыгрыше Кубка Украины: «полиграфы» начали свое шествие по сетке розыгрыша с побед, после чего последовал вылет от киевского «Динамо» в четвертьфинале. А вот «Ингулец» сделал предупреждение клубам Украинской Премьер-лиги о своем скором повышении в классе именно в матчах национального Кубка, на ранних стадиях выбив уже почившие «Карпаты» и днепровский «Днепр-1». При этом, коллектив из Петрово два розыгрыша назад добрался до самого финала, где уступил донецкому «Шахтеру». В этом розыгрыше обеим командам будет достаточно тяжело, ведь «козаки» все еще не сумели победить в УПЛ, а «Александрия» никак не может использовать фактор отсутствия еврокубков на старте чемпионата. Одна игра – победа – проход дальше, формула успеха достаточно проста.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Ингулец».