Александрия – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 30 сентября, «Александрия» на стадионе «Ника» примет «Ингулец» в поединке 1/16 финала Кубка Украины. Начало игры в 18:30.
Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Ингулец».
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Источник — Sport.ua
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