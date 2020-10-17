Почти все игроки Александрии выздоровели от коронавируса

Директор Александрии Дмитрий Китаев рассказал о ситуации в команде, где разразилась эпидемия коронавируса.

«Нам начали приходить результаты тестов основы. Если говорить об этом, то почти все игроки здоровы. Не скажу точно, сколько осталось людей с положительными тестами.

Парни, получившие негативные результаты тестов, начинают приезжать на базу. Будем смотреть, в каких они кондициях после самоизоляции, смогут ли они сыграть с «Ингульцом».

Пока остаются Ковалец, Гречишкин, Довгий, Панькив. Банада не сможет сыграть из-за дисквалификации», — отметил Китаев.

Матч 6-го тура УПЛ «Александрия» — «Ингулец» должен состояться в воскресенье, 18-го октября, в 17:00.