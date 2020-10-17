Почти все игроки Александрии выздоровели от коронавируса

Команда начинает собираться на клубной базе

  • 17.10.2020 11:33
  • 448 просмотров
  • 7 комментариев
Почти все игроки Александрии выздоровели от коронавируса
© ФК Александрия

Директор Александрии Дмитрий Китаев рассказал о ситуации в команде, где разразилась эпидемия коронавируса.

«Нам начали приходить результаты тестов основы. Если говорить об этом, то почти все игроки здоровы. Не скажу точно, сколько осталось людей с положительными тестами.

Парни, получившие негативные результаты тестов, начинают приезжать на базу. Будем смотреть, в каких они кондициях после самоизоляции, смогут ли они сыграть с «Ингульцом».

Пока остаются Ковалец, Гречишкин, Довгий, Панькив. Банада не сможет сыграть из-за дисквалификации», — отметил Китаев.

Матч 6-го тура УПЛ «Александрия» — «Ингулец» должен состояться в воскресенье, 18-го октября, в 17:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.10.2020 12:26
    -1
    Golhrenshtanga, 17.10.2020 12:17
    Вчера заболели,сегодня выздоровели,какое опасное заболевание,срочно закрыть страну на вьезд и выезд
    C 4-го по 17-е при бессимптомной форме или легкой - это вполне нормально. Ничего удивительного нет. Не забываем, что все это время человек сидит взаперти в самоизоляции и для него этот период тянется как год.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.10.2020 12:26
    0
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 17.10.2020 12:23
    0
    Так быстро?
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 17.10.2020 12:17
    +2
    Вчера заболели,сегодня выздоровели,какое опасное заболевание,срочно закрыть страну на вьезд и выезд
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 17.10.2020 12:04
    +1
    Так де ж локшина?! В тестах?, в магазині?! чи в Олександрії?!
    Ссылка
    Valera35
    online
      Valera35, 17.10.2020 12:04
    0
    Ахаха смертельный вирус
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.10.2020 12:03
    +2
    Чудеса на виражах!!!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 17.10.2020 12:17
    +2
    Вчера заболели,сегодня выздоровели,какое опасное заболевание,срочно закрыть страну на вьезд и выезд
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.10.2020 12:03
    +2
    Чудеса на виражах!!!
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 17.10.2020 12:04
    +1
    Так де ж локшина?! В тестах?, в магазині?! чи в Олександрії?!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.10.2020 12:26
    0
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 17.10.2020 12:23
    0
    Так быстро?
    Ссылка
    Valera35
    online
      Valera35, 17.10.2020 12:04
    0
    Ахаха смертельный вирус
    Ссылка
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