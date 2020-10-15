ОФИЦИАЛЬНО. В Александрии 27 человек заболели коронавирусом

Пандемия COVID-19 набирает новых оборотов в украинском футболе

  • 15.10.2020 15:45
  • 4224 просмотра
  • 35 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. В Александрии 27 человек заболели коронавирусом
© ФК Александрия

«Александрия» объявила, что 27 представителей клуба сдали позитивные тесты на коронавирус. Среди них есть как игроки, так и персонал.

Команда проходила тестирование 13 октября, результаты получены только сегодня. Имена заболевших не называются.

15 инфицированных находятся на самоизоляции по месту жительства родителей, за 11 наблюдают семейные врачи Александрии, за одним - районная больница.

Также сообщается, что у всех заболевших нормальная температура, других симптомов COVID-19 тоже нет.

Ранее сообщалось о 14 случаях коронавируса в команде. Кроме голкипера сборной Украины Юрия Панькива, положительные тесты также сдали Каспар Дубра и Олег Билык.

18-го октября «Александрия» должна сыграть против «Ингульца» в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги.

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Источник — ФК Александрия

(16 голосов)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.10.2020 17:11
    -1
    Valera35, 15.10.2020 17:00
    Если этот вирус такой быстрый и смертельный, где горы трупов по улицам? Я не спорю что для людей с хроническими заболеваниями он опаснее чем грипп. С чего вдруг я должен сидеть на карантине? Кто убивал свой организм пусть сидит дома и не навязывает другим что им делать. 27 человек заболели короной все бессимптомно, все я всрался и забарикадировался дома, надел пять масок из старых маек!вируснепройдет. Через годик наши депутатики украдут все что не успели украсть, разбудите меня, пойду работать на них за пайку хлеба
    Ну, якщо в нас більшість людей будуть з такими поглядами, як у вас, то не виключаю, що гори мерців в нас будуть, як були в Бергамо, коли місцевий крематорій не справлявся з навантаженням. Хоча в нас думаю буде ще складніше, тому що італійська і наша медичні системи взагалі не порівнювані.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 15.10.2020 17:08
    0
    Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:58
    Дубль выпускайте и играйте.
    Цікаво буде подивитися яким складом Шахтар в УПЛ гратиме...
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    Valera35
      Valera35, 15.10.2020 17:00
    0
    Vladislav Pohily, 15.10.2020 16:45
    Ну по перше смертність від корони в рази вищі ніж від грипу. По-друге, інфаркти, інсульти, навіть той туберкульоз не розповсюджується так швидко повітряно-крапельним шляхом.
    Если этот вирус такой быстрый и смертельный, где горы трупов по улицам? Я не спорю что для людей с хроническими заболеваниями он опаснее чем грипп. С чего вдруг я должен сидеть на карантине? Кто убивал свой организм пусть сидит дома и не навязывает другим что им делать. 27 человек заболели короной все бессимптомно, все я всрался и забарикадировался дома, надел пять масок из старых маек!вируснепройдет. Через годик наши депутатики украдут все что не успели украсть, разбудите меня, пойду работать на них за пайку хлеба
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.10.2020 16:58
    -1
    alefteev77, 15.10.2020 16:47
    Їм звісно ні, але ж є родичі, медсестри, відвідувачі.
    Можливо вірус і є. Я не медик. Але те, що він дуже і дуже дивний, це очевидно.
    -
    Чемпіонат України з глядачами не можна. Ліга Чемпіонів можна. За кордон їздити не можна - а на Мальдіви, будь ласка.
    Та кожного дня показують і родичів, і медиків, які таким самовпевненим всезнайкам, як ви з Валерою, розповідають про небезпеку складність цього вірусу. Але вам, як то кажуть, що в лоб, що по лбу.
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 15.10.2020 16:54
    0
    Как достал уже этот вирус, потому что его нет. Когда откроется вся правда то вы все обосретесь. Наивные глупци
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 15.10.2020 16:51
    +1
    Ёкарный Бабай, 15.10.2020 16:38
    Описаны десятки случаев повторных заражений. В США парень 25 лет болел в апреле и в июне. Второй раз с кислородной маской. Вот такие дела, Валера Алефтеев. Я понимаю, что тебе вирус не страшен, потому что ты с дому не выходишь, но кто-то же хавку тебе приносит. Протирай ее получше!
    Я плевал на карантин с марта месяца, намордник надеваю только там где без него не пускают. С чего б я сидел дома, я в отличие от короназомби, в эту чушь не верю.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 15.10.2020 16:47
    -1
    Vladislav Pohily, 15.10.2020 16:39
    Ви взагалі адекватні? До лікарень кладуть важко хворих з двосторонньою пневмонією і температурою під 40, часто ці люди взагалі не можуть дихати без кисневої маски. Ви вважаєте їм до селфі?
    Їм звісно ні, але ж є родичі, медсестри, відвідувачі.
    Можливо вірус і є. Я не медик. Але те, що він дуже і дуже дивний, це очевидно.
    -
    Чемпіонат України з глядачами не можна. Ліга Чемпіонів можна. За кордон їздити не можна - а на Мальдіви, будь ласка.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.10.2020 16:45
    0
    Valera35, 15.10.2020 16:33
    Я считаю что корона не страшнее гриппа. Ну и пусть болеют все, быстрее закончится этот бред. Если каждый день печатать всю статистику по всем болезням у вас у всех запоры тут начнутся от этих цифр. А если ещё и по ДТП статистику вы ж побежите машины палить, потому что машины убивают больше людей чем ваш супервирус
    Ну по перше смертність від корони в рази вищі ніж від грипу. По-друге, інфаркти, інсульти, навіть той туберкульоз не розповсюджується так швидко повітряно-крапельним шляхом.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 15.10.2020 16:41
    -2
    dudigo78, 15.10.2020 16:33
    Я працюю в медичній сфері, хоч і не в лікарні. Скажу відверто і серйозно - лікарні забиті. Не віриш, то твоя справа, я не заставляю, але ситуація близька до критичної. Не нагнітаю і не маю цього на меті, просто кажу так як є
    А ти помітив, що немає відео інтерв'ю з лікарями?
    Коронавірус з березня 2020 року - а регулярних відео інтерв'ю з провідними лікарями, вченими в сфері вірусології немає.
    -
    В кожної людини є мобільний телефон з відеокамерою та диктофоном, але нема регулярних селфі та відеосюжетів з палат від реальних пацієнтів з реальних лікарень.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.10.2020 16:39
    +1
    alefteev77, 15.10.2020 16:28
    Давай ми з тобою сходимо в найближчі лікарні та зробимо фоторепортаж про стан в лікарнях...
    Ти помітив, що нема тисяч селфі з лікарень, хоча в кожного ж є мобільник.
    Ви взагалі адекватні? До лікарень кладуть важко хворих з двосторонньою пневмонією і температурою під 40, часто ці люди взагалі не можуть дихати без кисневої маски. Ви вважаєте їм до селфі?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.10.2020 16:38
    0
    Valera35, 15.10.2020 16:33
    Я считаю что корона не страшнее гриппа. Ну и пусть болеют все, быстрее закончится этот бред. Если каждый день печатать всю статистику по всем болезням у вас у всех запоры тут начнутся от этих цифр. А если ещё и по ДТП статистику вы ж побежите машины палить, потому что машины убивают больше людей чем ваш супервирус
    Описаны десятки случаев повторных заражений. В США парень 25 лет болел в апреле и в июне. Второй раз с кислородной маской. Вот такие дела, Валера Алефтеев. Я понимаю, что тебе вирус не страшен, потому что ты с дому не выходишь, но кто-то же хавку тебе приносит. Протирай ее получше!
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 15.10.2020 16:36
    -2
    dudigo78, 15.10.2020 16:33
    Я працюю в медичній сфері, хоч і не в лікарні. Скажу відверто і серйозно - лікарні забиті. Не віриш, то твоя справа, я не заставляю, але ситуація близька до критичної. Не нагнітаю і не маю цього на меті, просто кажу так як є
    Які лікарні - адреси, назви і номери? Які відділення? Хто головний лікар по відділенням? Імена та прізвища?
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 15.10.2020 16:33
    0
    Vladislav Pohily, 15.10.2020 16:25
    Ви вважаєте, що корона це фейк? Я думав вже таких не має. Ну що ж, чекаємо на десятки тисяч захворілих і тисячі померлих на добу, коли будуть помирати в дома, бо в лікарнях місць не буде.
    Я считаю что корона не страшнее гриппа. Ну и пусть болеют все, быстрее закончится этот бред. Если каждый день печатать всю статистику по всем болезням у вас у всех запоры тут начнутся от этих цифр. А если ещё и по ДТП статистику вы ж побежите машины палить, потому что машины убивают больше людей чем ваш супервирус
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 15.10.2020 16:33
    0
    Vladislav Pohily, 15.10.2020 16:32
    Може тому, що футбольні матчі відбуваються на відкритому повітрі, де інфекція складніше розповсюджується? І навіть там потрібно тримати дистанцію і дотримуватись маскового режиму, що, судячи з трансляцій, майже ніхто не робить.
    А чому на матчах чемпіонату України - заборонено з вболівальниками на ці матчі і раніше мало хто ходив 2-3 тис людей в регіонах?
    -
    А на матчах Ліги Чемпіонів значить коронавірус не буде страшним?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.10.2020 16:33
    +3
    alefteev77, 15.10.2020 16:28
    Давай ми з тобою сходимо в найближчі лікарні та зробимо фоторепортаж про стан в лікарнях...
    Ти помітив, що нема тисяч селфі з лікарень, хоча в кожного ж є мобільник.
    Я працюю в медичній сфері, хоч і не в лікарні. Скажу відверто і серйозно - лікарні забиті. Не віриш, то твоя справа, я не заставляю, але ситуація близька до критичної. Не нагнітаю і не маю цього на меті, просто кажу так як є
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.10.2020 16:32
    0
    alefteev77, 15.10.2020 16:24
    Вам не здається дивним, коли закривають школи, спортивні зали, університети, музеї (!), кафе...
    і
    одночасно влаштовують футбольні матчі з тисячами вболівальників, організують прямі чартери на Мальдіви?
    Може тому, що футбольні матчі відбуваються на відкритому повітрі, де інфекція складніше розповсюджується? І навіть там потрібно тримати дистанцію і дотримуватись маскового режиму, що, судячи з трансляцій, майже ніхто не робить.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 15.10.2020 16:28
    -3
    Vladislav Pohily, 15.10.2020 16:25
    Ви вважаєте, що корона це фейк? Я думав вже таких не має. Ну що ж, чекаємо на десятки тисяч захворілих і тисячі померлих на добу, коли будуть помирати в дома, бо в лікарнях місць не буде.
    Давай ми з тобою сходимо в найближчі лікарні та зробимо фоторепортаж про стан в лікарнях...
    Ти помітив, що нема тисяч селфі з лікарень, хоча в кожного ж є мобільник.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.10.2020 16:25
    +3
    Valera35, 15.10.2020 16:14
    Прям эпидемия бессимптомного гриппа, обозимой мыфсеумрем. Не надоело эту чушь распространять или это подготовка к очередному закрытию всего малого бизнеса?
    Ви вважаєте, що корона це фейк? Я думав вже таких не має. Ну що ж, чекаємо на десятки тисяч захворілих і тисячі померлих на добу, коли будуть помирати в дома, бо в лікарнях місць не буде.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 15.10.2020 16:24
    -1
    dudigo78, 15.10.2020 16:20
    щоб вони не заражали інших. В мене знайомий недавно 44 роки помер від цієї недуги (хворів цукровим діабетом), а всі інші члени сім'ї перенесли хворобу легко. Ніхто не знає в кого ця зараза проявиться важко, тому і ізолюють
    Вам не здається дивним, коли закривають школи, спортивні зали, університети, музеї (!), кафе...
    і
    одночасно влаштовують футбольні матчі з тисячами вболівальників, організують прямі чартери на Мальдіви?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.10.2020 16:24
    +2
    У Львові інфекційна лікарня вже не приймає хворих, бо нема місця. В інших установах ситуація наближається до складної. І це при тому, що ми не Європа і купа людей ледь не до останнього сидить і терпить вдома
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:59
    +8
    alefteev77, 15.10.2020 15:57
    Також повідомляється, що у всіх хворих нормальна температура, інших симптомів COVID-19 теж немає.
    Вже навіть коментувати важко....
    у всіх хворих нормальна температура.... інших симптомів немає...
    -
    Так якого дідька ви люде ізолюєте десятками?
    Они уже не знают что придумать с этим КаВЫдом...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:58
    +6
    Дубль выпускайте и играйте.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 15.10.2020 15:57
    +5
    Також повідомляється, що у всіх хворих нормальна температура, інших симптомів COVID-19 теж немає.
    Вже навіть коментувати важко....
    у всіх хворих нормальна температура.... інших симптомів немає...
    -
    Так якого дідька ви люде ізолюєте десятками?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.10.2020 16:33
    +3
    alefteev77, 15.10.2020 16:28
    Давай ми з тобою сходимо в найближчі лікарні та зробимо фоторепортаж про стан в лікарнях...
    Ти помітив, що нема тисяч селфі з лікарень, хоча в кожного ж є мобільник.
    Я працюю в медичній сфері, хоч і не в лікарні. Скажу відверто і серйозно - лікарні забиті. Не віриш, то твоя справа, я не заставляю, але ситуація близька до критичної. Не нагнітаю і не маю цього на меті, просто кажу так як є
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.10.2020 16:25
    +3
    Valera35, 15.10.2020 16:14
    Прям эпидемия бессимптомного гриппа, обозимой мыфсеумрем. Не надоело эту чушь распространять или это подготовка к очередному закрытию всего малого бизнеса?
    Ви вважаєте, що корона це фейк? Я думав вже таких не має. Ну що ж, чекаємо на десятки тисяч захворілих і тисячі померлих на добу, коли будуть помирати в дома, бо в лікарнях місць не буде.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.10.2020 16:20
    +3
    alefteev77, 15.10.2020 15:57
    Також повідомляється, що у всіх хворих нормальна температура, інших симптомів COVID-19 теж немає.
    Вже навіть коментувати важко....
    у всіх хворих нормальна температура.... інших симптомів немає...
    -
    Так якого дідька ви люде ізолюєте десятками?
    щоб вони не заражали інших. В мене знайомий недавно 44 роки помер від цієї недуги (хворів цукровим діабетом), а всі інші члени сім'ї перенесли хворобу легко. Ніхто не знає в кого ця зараза проявиться важко, тому і ізолюють
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.10.2020 16:24
    +2
    У Львові інфекційна лікарня вже не приймає хворих, бо нема місця. В інших установах ситуація наближається до складної. І це при тому, що ми не Європа і купа людей ледь не до останнього сидить і терпить вдома
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 15.10.2020 16:05
    +2
    Ёкарный Бабай, 15.10.2020 16:01
    Алефтеев иди ешь тефтели. Твои опусы важко читать.
    Вчи українську мову....
    хоча можливо твій інтелект (або совість, її відсутність) не дозволяють зробити над собою таке зусилля в 2020 році
    - - - - - -
    09 октября 2020
    Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» рада сообщить о начале чартерной программы на Мальдивы ..... прямым рейсом из Киева.
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    Valera35
      Valera35, 15.10.2020 16:51
    +1
    Ёкарный Бабай, 15.10.2020 16:38
    Описаны десятки случаев повторных заражений. В США парень 25 лет болел в апреле и в июне. Второй раз с кислородной маской. Вот такие дела, Валера Алефтеев. Я понимаю, что тебе вирус не страшен, потому что ты с дому не выходишь, но кто-то же хавку тебе приносит. Протирай ее получше!
    Я плевал на карантин с марта месяца, намордник надеваю только там где без него не пускают. С чего б я сидел дома, я в отличие от короназомби, в эту чушь не верю.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.10.2020 16:39
    +1
    alefteev77, 15.10.2020 16:28
    Давай ми з тобою сходимо в найближчі лікарні та зробимо фоторепортаж про стан в лікарнях...
    Ти помітив, що нема тисяч селфі з лікарень, хоча в кожного ж є мобільник.
    Ви взагалі адекватні? До лікарень кладуть важко хворих з двосторонньою пневмонією і температурою під 40, часто ці люди взагалі не можуть дихати без кисневої маски. Ви вважаєте їм до селфі?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 15.10.2020 17:08
    0
    Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:58
    Дубль выпускайте и играйте.
    Цікаво буде подивитися яким складом Шахтар в УПЛ гратиме...
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 15.10.2020 17:00
    0
    Vladislav Pohily, 15.10.2020 16:45
    Ну по перше смертність від корони в рази вищі ніж від грипу. По-друге, інфаркти, інсульти, навіть той туберкульоз не розповсюджується так швидко повітряно-крапельним шляхом.
    Если этот вирус такой быстрый и смертельный, где горы трупов по улицам? Я не спорю что для людей с хроническими заболеваниями он опаснее чем грипп. С чего вдруг я должен сидеть на карантине? Кто убивал свой организм пусть сидит дома и не навязывает другим что им делать. 27 человек заболели короной все бессимптомно, все я всрался и забарикадировался дома, надел пять масок из старых маек!вируснепройдет. Через годик наши депутатики украдут все что не успели украсть, разбудите меня, пойду работать на них за пайку хлеба
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 15.10.2020 16:54
    0
    Как достал уже этот вирус, потому что его нет. Когда откроется вся правда то вы все обосретесь. Наивные глупци
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.10.2020 16:45
    0
    Valera35, 15.10.2020 16:33
    Я считаю что корона не страшнее гриппа. Ну и пусть болеют все, быстрее закончится этот бред. Если каждый день печатать всю статистику по всем болезням у вас у всех запоры тут начнутся от этих цифр. А если ещё и по ДТП статистику вы ж побежите машины палить, потому что машины убивают больше людей чем ваш супервирус
    Ну по перше смертність від корони в рази вищі ніж від грипу. По-друге, інфаркти, інсульти, навіть той туберкульоз не розповсюджується так швидко повітряно-крапельним шляхом.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.10.2020 16:38
    0
    Valera35, 15.10.2020 16:33
    Я считаю что корона не страшнее гриппа. Ну и пусть болеют все, быстрее закончится этот бред. Если каждый день печатать всю статистику по всем болезням у вас у всех запоры тут начнутся от этих цифр. А если ещё и по ДТП статистику вы ж побежите машины палить, потому что машины убивают больше людей чем ваш супервирус
    Описаны десятки случаев повторных заражений. В США парень 25 лет болел в апреле и в июне. Второй раз с кислородной маской. Вот такие дела, Валера Алефтеев. Я понимаю, что тебе вирус не страшен, потому что ты с дому не выходишь, но кто-то же хавку тебе приносит. Протирай ее получше!
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 15.10.2020 16:33
    0
    Vladislav Pohily, 15.10.2020 16:25
    Ви вважаєте, що корона це фейк? Я думав вже таких не має. Ну що ж, чекаємо на десятки тисяч захворілих і тисячі померлих на добу, коли будуть помирати в дома, бо в лікарнях місць не буде.
    Я считаю что корона не страшнее гриппа. Ну и пусть болеют все, быстрее закончится этот бред. Если каждый день печатать всю статистику по всем болезням у вас у всех запоры тут начнутся от этих цифр. А если ещё и по ДТП статистику вы ж побежите машины палить, потому что машины убивают больше людей чем ваш супервирус
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    alefteev77
      alefteev77, 15.10.2020 16:33
    0
    Vladislav Pohily, 15.10.2020 16:32
    Може тому, що футбольні матчі відбуваються на відкритому повітрі, де інфекція складніше розповсюджується? І навіть там потрібно тримати дистанцію і дотримуватись маскового режиму, що, судячи з трансляцій, майже ніхто не робить.
    А чому на матчах чемпіонату України - заборонено з вболівальниками на ці матчі і раніше мало хто ходив 2-3 тис людей в регіонах?
    -
    А на матчах Ліги Чемпіонів значить коронавірус не буде страшним?
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.10.2020 16:32
    0
    alefteev77, 15.10.2020 16:24
    Вам не здається дивним, коли закривають школи, спортивні зали, університети, музеї (!), кафе...
    і
    одночасно влаштовують футбольні матчі з тисячами вболівальників, організують прямі чартери на Мальдіви?
    Може тому, що футбольні матчі відбуваються на відкритому повітрі, де інфекція складніше розповсюджується? І навіть там потрібно тримати дистанцію і дотримуватись маскового режиму, що, судячи з трансляцій, майже ніхто не робить.
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    alefteev77
      alefteev77, 15.10.2020 16:17
    0
    Ёкарный Бабай, 15.10.2020 16:10
    И не побачиш мэнэ тут. Я сутками не сижу как ты на сайте и не отписываюсь первым в любых темах.
    Люблю спорт, дивлюсь, коментую, займаюсь. Пишу власні думки.
    Які в тебе проблеми? Думаю тобі нічого сильно коментувати - тому ти коментуєш коментарі інших.
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.10.2020 16:09
    0
    alefteev77, 15.10.2020 15:57
    Також повідомляється, що у всіх хворих нормальна температура, інших симптомів COVID-19 теж немає.
    Вже навіть коментувати важко....
    у всіх хворих нормальна температура.... інших симптомів немає...
    -
    Так якого дідька ви люде ізолюєте десятками?
    Може для того, щоб вони не заразили інших, у кого хвороба може протікати більш складно?
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