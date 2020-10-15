ОФИЦИАЛЬНО. В Александрии 27 человек заболели коронавирусом

«Александрия» объявила, что 27 представителей клуба сдали позитивные тесты на коронавирус. Среди них есть как игроки, так и персонал.
Команда проходила тестирование 13 октября, результаты получены только сегодня. Имена заболевших не называются.
15 инфицированных находятся на самоизоляции по месту жительства родителей, за 11 наблюдают семейные врачи Александрии, за одним - районная больница.
Также сообщается, что у всех заболевших нормальная температура, других симптомов COVID-19 тоже нет.
Ранее сообщалось о 14 случаях коронавируса в команде. Кроме голкипера сборной Украины Юрия Панькива, положительные тесты также сдали Каспар Дубра и Олег Билык.
18-го октября «Александрия» должна сыграть против «Ингульца» в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги.
Источник — ФК Александрия
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Можливо вірус і є. Я не медик. Але те, що він дуже і дуже дивний, це очевидно.
-
Чемпіонат України з глядачами не можна. Ліга Чемпіонів можна. За кордон їздити не можна - а на Мальдіви, будь ласка.
Можливо вірус і є. Я не медик. Але те, що він дуже і дуже дивний, це очевидно.
-
Чемпіонат України з глядачами не можна. Ліга Чемпіонів можна. За кордон їздити не можна - а на Мальдіви, будь ласка.
Коронавірус з березня 2020 року - а регулярних відео інтерв'ю з провідними лікарями, вченими в сфері вірусології немає.
-
В кожної людини є мобільний телефон з відеокамерою та диктофоном, але нема регулярних селфі та відеосюжетів з палат від реальних пацієнтів з реальних лікарень.
Ти помітив, що нема тисяч селфі з лікарень, хоча в кожного ж є мобільник.
-
А на матчах Ліги Чемпіонів значить коронавірус не буде страшним?
Ти помітив, що нема тисяч селфі з лікарень, хоча в кожного ж є мобільник.
і
одночасно влаштовують футбольні матчі з тисячами вболівальників, організують прямі чартери на Мальдіви?
Ти помітив, що нема тисяч селфі з лікарень, хоча в кожного ж є мобільник.
і
одночасно влаштовують футбольні матчі з тисячами вболівальників, організують прямі чартери на Мальдіви?
Вже навіть коментувати важко....
у всіх хворих нормальна температура.... інших симптомів немає...
-
Так якого дідька ви люде ізолюєте десятками?
Вже навіть коментувати важко....
у всіх хворих нормальна температура.... інших симптомів немає...
-
Так якого дідька ви люде ізолюєте десятками?
Ти помітив, що нема тисяч селфі з лікарень, хоча в кожного ж є мобільник.
Вже навіть коментувати важко....
у всіх хворих нормальна температура.... інших симптомів немає...
-
Так якого дідька ви люде ізолюєте десятками?
хоча можливо твій інтелект (або совість, її відсутність) не дозволяють зробити над собою таке зусилля в 2020 році
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09 октября 2020
Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» рада сообщить о начале чартерной программы на Мальдивы ..... прямым рейсом из Киева.
Ти помітив, що нема тисяч селфі з лікарень, хоча в кожного ж є мобільник.
-
А на матчах Ліги Чемпіонів значить коронавірус не буде страшним?
і
одночасно влаштовують футбольні матчі з тисячами вболівальників, організують прямі чартери на Мальдіви?
Які в тебе проблеми? Думаю тобі нічого сильно коментувати - тому ти коментуєш коментарі інших.
Вже навіть коментувати важко....
у всіх хворих нормальна температура.... інших симптомів немає...
-
Так якого дідька ви люде ізолюєте десятками?
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