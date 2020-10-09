Директор Александрии: «Тест сегодня может показать плюс, а завтра – минус»

Дмитрий Китаев – о тестировании на коронавирус

  • 09.10.2020 18:26
  • 523 просмотра
  • 2 комментария
Директор Александрии: «Тест сегодня может показать плюс, а завтра – минус»
© ФК Александрия. Дмитрий Китаев

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде. 

«В понедельник и вторник уже будут делать повторные тесты, потому что, как я уже убедился, тесты не всегда являются актуальными. Я сам уже не раз сдавал, тесты показывают другие результаты. Сегодня может показать «плюс», завтра может показать «минус». Мы такое уже видели на Панькиве. Поэтому в понедельник-вторник будет пересдача, будем понимать немного актуальную историю. 

В принципе, почти все футболисты чувствуют себя нормально, без всяких симптомов. Есть некоторые футболисты, у которых немного повышена температура, но это все не критично. Они находятся дома на самоизоляции. В понедельник будут проходить тестирование команды U-19 и U-21. Во вторник будет сдавать основа. После того, как будут получены результаты, будет видно - начинать ли тренировки, какое будет количество заболевших», - сказал Китаев.

Напомним, ранее «Александрия» подтвердила несколько случаев коронавируса.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 09.10.2020 19:13
    0
    Золоті слова. завтра плюс. сьогодні мінус. Самопочуття що сьогодні, що завтра - однакове. Але "Show Must Go On"
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 09.10.2020 18:48
    +1
    Главное бабло косить на тестах
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 09.10.2020 18:48
    +1
    Главное бабло косить на тестах
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 09.10.2020 19:13
    0
    Золоті слова. завтра плюс. сьогодні мінус. Самопочуття що сьогодні, що завтра - однакове. Але "Show Must Go On"
    Ссылка
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