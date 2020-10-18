Накануне Реала. Шахтер сдал тесты на коронавирус и узнал результаты

Директор медицинского департамента «Шахтера» Дмитрий Скибинский рассказал, что команда провела тесты на коронавирус перед матчем ЛЧ с «Реалом», и сообщил их результаты:

«Сегодня мы провели обязательное тестирование для УЕФА. Все результаты отрицательные. Испания не требует тестирования за день до матча, только Германия. Достаточно теста, который был не позже, чем за 3 дня до встречи»

Матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтером» состоится 21 октября в Мадриде.