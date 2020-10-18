Накануне Реала. Шахтер сдал тесты на коронавирус и узнал результаты

Директор медицинского департамента «Шахтера» Дмитрий Скибинский рассказал, что команда провела тесты на коронавирус перед матчем ЛЧ с «Реалом», и сообщил их результаты:
«Сегодня мы провели обязательное тестирование для УЕФА. Все результаты отрицательные. Испания не требует тестирования за день до матча, только Германия. Достаточно теста, который был не позже, чем за 3 дня до встречи»
Матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтером» состоится 21 октября в Мадриде.
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Источник — Великий футбол
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Я по теме задал вопрос
Но как мы оба знаем - в футболе ты , отрицательное число. Уверен что даже привальной игроков шахтера и из позиции назвать не сможешь , без подсказки
Интересно как Кашира выйдет из ситуации
Я по теме задал вопрос
Но как мы оба знаем - в футболе ты , отрицательное число. Уверен что даже привальной игроков шахтера и из позиции назвать не сможешь , без подсказки
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