Накануне Реала. Шахтер сдал тесты на коронавирус и узнал результаты

Горняки провели тестирование для УЕФА, все результаты отрицательные

  • 18.10.2020 23:59
  • 469 просмотров
  • 9 комментариев
Накануне Реала. Шахтер сдал тесты на коронавирус и узнал результаты
© ФК Шахтер Донецк

Директор медицинского департамента «Шахтера» Дмитрий Скибинский рассказал, что команда провела тесты на коронавирус перед матчем ЛЧ с «Реалом», и сообщил их результаты:

«Сегодня мы провели обязательное тестирование для УЕФА. Все результаты отрицательные. Испания не требует тестирования за день до матча, только Германия. Достаточно теста, который был не позже, чем за 3 дня до встречи»

Матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтером» состоится 21 октября в Мадриде.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Великий футбол

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 00:15
    0
    Олежик, а чего ты подгораешь, ну все же знают что ты зашоренный неудачник , который с 20 аккаунтов сутками в интернете , пытается доказать все что он не Лох
    Я по теме задал вопрос
    Но как мы оба знаем - в футболе ты , отрицательное число. Уверен что даже привальной игроков шахтера и из позиции назвать не сможешь , без подсказки
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 00:12
    +6
    Я смотрю конченный шизофреник гейфанни мало того что открытый гей, сам об этом на этом сайте писал, так ещё и о Шахтёре больше чем о своём позорном клюбе думает и переживает, а зря, именно над дерьнамай эксперименты ставить будут.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 00:10
    -8
    Тимофеюк , ты себе так руки в кровь постираешь , с 20 аккаунтов всем минусы ставить
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 00:09
    +9
    Интересно, сколько дерьнама пропустит от Юве и Барсы.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 00:07
    -11
    *каштру
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 00:07
    -11
    Насколько я понимаю , те кто выздоровел , не сможет принять участия в матче с Реалом , ведь они две недели не тренировались ?
    Интересно как Кашира выйдет из ситуации
    Ссылка
    heImsman
      heImsman, 19.10.2020 00:04
    -10
    Не видать вам успеха, засранцы.
    Ссылка
    heImsman
      heImsman, 19.10.2020 00:03
    -9
    Разом все заболели, и одновременно все выздоровели. Цирк кротовый.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 00:01
    +7
    Здоровья и удачи лучшему футбольному клубу Украины и восточной Европы!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 00:09
    +9
    Интересно, сколько дерьнама пропустит от Юве и Барсы.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 00:01
    +7
    Здоровья и удачи лучшему футбольному клубу Украины и восточной Европы!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 00:12
    +6
    Я смотрю конченный шизофреник гейфанни мало того что открытый гей, сам об этом на этом сайте писал, так ещё и о Шахтёре больше чем о своём позорном клюбе думает и переживает, а зря, именно над дерьнамай эксперименты ставить будут.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 00:15
    0
    Олежик, а чего ты подгораешь, ну все же знают что ты зашоренный неудачник , который с 20 аккаунтов сутками в интернете , пытается доказать все что он не Лох
    Я по теме задал вопрос
    Но как мы оба знаем - в футболе ты , отрицательное число. Уверен что даже привальной игроков шахтера и из позиции назвать не сможешь , без подсказки
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности