Вышел Ярмоленко, и сделали камбэк! Вест Хэм отыграл у Тоттенхэма 3 гола

В воскресенье, 18 октября, состоялся поединок 5-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» принимал «Вест Хэм». Матч прошел в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
У «Тоттенхэма» дубль сделал Гарри Кейн (теперь у него 5 голов и 7 передач в сезоне). У «Шпор» дебютировал знаменитый Гарет Бэйл, вернувшийся недавно в клуб.
Украинец Андрей Ярмоленко вышел на замену и сыграл заключительные 15 минут матча. При этом его команда в концовке сумела отыграть три гола, пропущенных на старте матча.
Ничью гостям принес феноменальный удар Лансини в девятку на 90+4 минуте. Итог игры – ничья со счетом 3:3!
АПЛ. 5-й тур
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 3:3
Голы: Сон Хын-Мин, 1, Кейн, 8, 16 – Бальбуэна, 82, Санчес, 85 (автогол), Лансини, 90+4.
«Шеффилд Юнайтед» – «Фулхэм» – 1:1
Голы: Шарп, 85 (пен) – Лукман, 77.
Незабитый пенальти: Митрович («Фулхэм», 57).
«Кристал Пэлас» – «Брайтон» – 1:1
Голы: Заа, 19 – Макаллистер, 90.
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ему "биЦца барроЦца" надо , а не этот вашу футбол
Хотя конечно и в обороне Андрей ведёт себя вольготно , временами
2й тайм опять добавленое время Кейн выложил Бейлу мяч а тот еще не Сон.
Санчес несмотря на автогол сегодня очень хорош.
Ярмола выдал класный пас,после последовал выше упомянутый автогол.
Мауру явно не везет второй матч сравнивают в самом конце игры,сегодня чудо удар на последних секундах и неоизательная потеря целых 4х очей в 2х матчах,возможно о которых вспомят в конце сезона.
Ему "биЦца барроЦца" надо , а не этот вашу футбол
Хотя конечно и в обороне Андрей ведёт себя вольготно , временами
. Три голи в заключні 10 хв а останній - просто шедевр. Молодці
Результаты АПЛ это шедевр Ковидизма
. Три голи в заключні 10 хв а останній - просто шедевр. Молодці
Ему "биЦца барроЦца" надо , а не этот вашу футбол
Хотя конечно и в обороне Андрей ведёт себя вольготно , временами
2й тайм опять добавленое время Кейн выложил Бейлу мяч а тот еще не Сон.
Санчес несмотря на автогол сегодня очень хорош.
Ярмола выдал класный пас,после последовал выше упомянутый автогол.
Мауру явно не везет второй матч сравнивают в самом конце игры,сегодня чудо удар на последних секундах и неоизательная потеря целых 4х очей в 2х матчах,возможно о которых вспомят в конце сезона.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.