5-й тур
Тоттенхэм
3 : 3
Вест Хэм Юнайтед
18.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Вышел Ярмоленко, и сделали камбэк! Вест Хэм отыграл у Тоттенхэма 3 гола

Гости провалили старт, но сумели за 10 последних минут ликвидировать гандикап

  • 18.10.2020 20:23
  • 8235 просмотров
  • 14 комментариев
Вышел Ярмоленко, и сделали камбэк! Вест Хэм отыграл у Тоттенхэма 3 гола
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В воскресенье, 18 октября, состоялся поединок 5-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» принимал «Вест Хэм». Матч прошел в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

У «Тоттенхэма» дубль сделал Гарри Кейн (теперь у него 5 голов и 7 передач в сезоне). У «Шпор» дебютировал знаменитый Гарет Бэйл, вернувшийся недавно в клуб.

Украинец Андрей Ярмоленко вышел на замену и сыграл заключительные 15 минут матча. При этом его команда в концовке сумела отыграть три гола, пропущенных на старте матча.

Ничью гостям принес феноменальный удар Лансини в девятку на 90+4 минуте. Итог игры – ничья со счетом 3:3!

АПЛ. 5-й тур

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 3:3

Голы: Сон Хын-Мин, 1, Кейн, 8, 16 – Бальбуэна, 82, Санчес, 85 (автогол), Лансини, 90+4.

«Шеффилд Юнайтед» – «Фулхэм» – 1:1

Голы: Шарп, 85 (пен) – Лукман, 77.

Незабитый пенальти: Митрович («Фулхэм», 57).

«Кристал Пэлас» – «Брайтон» – 1:1

Голы: Заа, 19 – Макаллистер, 90.

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(38 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.10.2020 20:58
    0
    Влад Тараненко, 18.10.2020 20:51
    Какой Маркос Антонио? Он в Шахтере играет
    Чувак просто путает Баха и Феербаха. Болельщикам буратин - это простительно
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.10.2020 20:52
    +2
    Боуэн объективно очень хорош, выигрывать у него основу нужно было бы постараться, будь Андрей и в более хорошей форме. Если он помогает приносить результат, пусть на замены выходит, не вижу в этом большой беды.
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 18.10.2020 20:51
    -2
    JekFunny, 18.10.2020 20:42
    Шотландская физручина все равно будет игнорить Андрея и Маркоса Антонио
    Ему "биЦца барроЦца" надо , а не этот вашу футбол
    Хотя конечно и в обороне Андрей ведёт себя вольготно , временами
    Какой Маркос Антонио? Он в Шахтере играет
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 18.10.2020 20:47
    0
    Да уж,класная игра,все же всегда утверждаю, что Кейн самый полезный напад,характерный эпизод 1й тайм добавленое время(при 3-0),а он лежа блокирует удар в своей штрафной с ризиком травмы,какой еще напад в какой команде скоко работает в штрафной.
    2й тайм опять добавленое время Кейн выложил Бейлу мяч а тот еще не Сон.
    Санчес несмотря на автогол сегодня очень хорош.
    Ярмола выдал класный пас,после последовал выше упомянутый автогол.
    Мауру явно не везет второй матч сравнивают в самом конце игры,сегодня чудо удар на последних секундах и неоизательная потеря целых 4х очей в 2х матчах,возможно о которых вспомят в конце сезона.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 18.10.2020 20:42
    +2
    Шотландская физручина все равно будет игнорить Андрея и Маркоса Антонио
    Ему "биЦца барроЦца" надо , а не этот вашу футбол
    Хотя конечно и в обороне Андрей ведёт себя вольготно , временами
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 18.10.2020 20:39
    +1
    Ну 2 гол зробив пасом Ярмола, і не дав забити Бейлу!!!
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 18.10.2020 20:37
    +4
    Чудо-заміни "Вест-Хема, здорово зіграв Ярмоленко , особливо відпрацював в захисті проти Бейла.
    . Три голи в заключні 10 хв а останній - просто шедевр. Молодці
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 18.10.2020 20:36
    -6
    Вышел месяц из тумана
    Результаты АПЛ это шедевр Ковидизма
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 18.10.2020 20:34
    +5
    bonv, 18.10.2020 20:31
    Ярмола має грати в основі від початку матчу.. А не тушити пожежу вийшовши на заміну..
    Но он не тянет для основы, он тянет на 15-20 минут. Нет стабильной игры. Даже Малиновский намного стабильнее него и то, ему не дают место в основе.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 18.10.2020 20:31
    +3
    Ярмола має грати в основі від початку матчу.. А не тушити пожежу вийшовши на заміну..
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
      sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 18.10.2020 20:29
    +4
    Последний гол это какой то чудо на последних секундах из за штрафной в девятку ППЦ !!!!!
    Ссылка
    Bogdan Plisyuk
    online
      Bogdan Plisyuk, 18.10.2020 20:27
    +5
    3 гол крутий , маєте це побачити, пушка
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 18.10.2020 20:27
    +2
    Хорошо , что арбитр пеналь на заваленном Ярмолой Бейле не назначил .
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 18.10.2020 20:25
    +6
    Може фарт до Ярмоленка повертається?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 18.10.2020 20:25
    +6
    Може фарт до Ярмоленка повертається?
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 18.10.2020 20:34
    +5
    bonv, 18.10.2020 20:31
    Ярмола має грати в основі від початку матчу.. А не тушити пожежу вийшовши на заміну..
    Но он не тянет для основы, он тянет на 15-20 минут. Нет стабильной игры. Даже Малиновский намного стабильнее него и то, ему не дают место в основе.
    Ссылка
    Bogdan Plisyuk
    online
      Bogdan Plisyuk, 18.10.2020 20:27
    +5
    3 гол крутий , маєте це побачити, пушка
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 18.10.2020 20:37
    +4
    Чудо-заміни "Вест-Хема, здорово зіграв Ярмоленко , особливо відпрацював в захисті проти Бейла.
    . Три голи в заключні 10 хв а останній - просто шедевр. Молодці
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
      sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 18.10.2020 20:29
    +4
    Последний гол это какой то чудо на последних секундах из за штрафной в девятку ППЦ !!!!!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 18.10.2020 20:31
    +3
    Ярмола має грати в основі від початку матчу.. А не тушити пожежу вийшовши на заміну..
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.10.2020 20:52
    +2
    Боуэн объективно очень хорош, выигрывать у него основу нужно было бы постараться, будь Андрей и в более хорошей форме. Если он помогает приносить результат, пусть на замены выходит, не вижу в этом большой беды.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 18.10.2020 20:42
    +2
    Шотландская физручина все равно будет игнорить Андрея и Маркоса Антонио
    Ему "биЦца барроЦца" надо , а не этот вашу футбол
    Хотя конечно и в обороне Андрей ведёт себя вольготно , временами
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 18.10.2020 20:27
    +2
    Хорошо , что арбитр пеналь на заваленном Ярмолой Бейле не назначил .
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 18.10.2020 20:39
    +1
    Ну 2 гол зробив пасом Ярмола, і не дав забити Бейлу!!!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.10.2020 20:58
    0
    Влад Тараненко, 18.10.2020 20:51
    Какой Маркос Антонио? Он в Шахтере играет
    Чувак просто путает Баха и Феербаха. Болельщикам буратин - это простительно
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 18.10.2020 20:47
    0
    Да уж,класная игра,все же всегда утверждаю, что Кейн самый полезный напад,характерный эпизод 1й тайм добавленое время(при 3-0),а он лежа блокирует удар в своей штрафной с ризиком травмы,какой еще напад в какой команде скоко работает в штрафной.
    2й тайм опять добавленое время Кейн выложил Бейлу мяч а тот еще не Сон.
    Санчес несмотря на автогол сегодня очень хорош.
    Ярмола выдал класный пас,после последовал выше упомянутый автогол.
    Мауру явно не везет второй матч сравнивают в самом конце игры,сегодня чудо удар на последних секундах и неоизательная потеря целых 4х очей в 2х матчах,возможно о которых вспомят в конце сезона.
    Ссылка
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