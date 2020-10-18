Вышел Ярмоленко, и сделали камбэк! Вест Хэм отыграл у Тоттенхэма 3 гола

В воскресенье, 18 октября, состоялся поединок 5-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» принимал «Вест Хэм». Матч прошел в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

У «Тоттенхэма» дубль сделал Гарри Кейн (теперь у него 5 голов и 7 передач в сезоне). У «Шпор» дебютировал знаменитый Гарет Бэйл, вернувшийся недавно в клуб.

Украинец Андрей Ярмоленко вышел на замену и сыграл заключительные 15 минут матча. При этом его команда в концовке сумела отыграть три гола, пропущенных на старте матча.

Ничью гостям принес феноменальный удар Лансини в девятку на 90+4 минуте. Итог игры – ничья со счетом 3:3!

АПЛ. 5-й тур

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 3:3

Голы: Сон Хын-Мин, 1, Кейн, 8, 16 – Бальбуэна, 82, Санчес, 85 (автогол), Лансини, 90+4.

«Шеффилд Юнайтед» – «Фулхэм» – 1:1

Голы: Шарп, 85 (пен) – Лукман, 77.

Незабитый пенальти: Митрович («Фулхэм», 57).

«Кристал Пэлас» – «Брайтон» – 1:1

Голы: Заа, 19 – Макаллистер, 90.

Турнирная таблица Премьер-лиги