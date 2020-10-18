ВИДЕО. Чудо-гол Лансини. Вест Хэм спас игру со Шпорами с большим камбэком

18 октября состоялся поединок 5-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (3:3).
Украинец Андрей Ярмоленко вышел на замену и сыграл заключительные 15 минут матча. При этом его команда в концовке сумела отыграть три гола, пропущенных на старте матча. Ничью гостям принес феноменальный удар Лансини в девятку на 90+4 минуте.
ВИДЕО. 3:3. Фантастический гол Лансини, 90+4 мин.
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Источник — Sport.ua
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