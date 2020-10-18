ВИДЕО. Чудо-гол Лансини. Вест Хэм спас игру со Шпорами с большим камбэком

«Тоттенхэм» вел с перевесом в три гола еще за 10 минут до конца игры

  • 18.10.2020 20:45
  • 1330 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Чудо-гол Лансини. Вест Хэм спас игру со Шпорами с большим камбэком
© Twitter

18 октября состоялся поединок 5-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (3:3).

Украинец Андрей Ярмоленко вышел на замену и сыграл заключительные 15 минут матча. При этом его команда в концовке сумела отыграть три гола, пропущенных на старте матча. Ничью гостям принес феноменальный удар Лансини в девятку на 90+4 минуте.

ВИДЕО. 3:3. Фантастический гол Лансини, 90+4 мин.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 18.10.2020 20:53
    0
    Чудо-гол, молодці "Вест-Хема" , здорово зіграв Ярмоленко вийшовши на останні 15 хв.
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 18.10.2020 20:53
    0
    Чудо-гол, молодці "Вест-Хема" , здорово зіграв Ярмоленко вийшовши на останні 15 хв.
    Ссылка
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