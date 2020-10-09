18 заболевших коронавирусом в Шахтере, победа Беринчика, травма Куртуа

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 8 октября.

1. Плей-офф отбора Евро-2020. Результаты полуфиналов, состав пар финалов. Соперником Украины в финальной части станет Северная Македония или Грузия.

2. Прилетел на бой и победил! Беринчик уничтожил защиту румына Симиона. Вечер бокса от компании братьев Кличко K2 Promotions прошел под Киевом.

3. Шахтер: 9 игроков и 9 работников клуба заболели коронавирусом. Клуб получил результаты тестирования.

4. Шевченко вызвал в сборную Бондаря, у Мораеса и Матвиенко - коронавирус. Проблемы в составе сборной Украины.

5. Шанс для Лунина? Куртуа вернулся в Реал с травмой. Вратарь досрочно покинул расположение сборной Бельгии.

6. Бурсак и Чеботарь выиграли свои поединки на шоу бокса от Кличко. В главном бою Денис Беринчик провел 4-ю защиту пояса WBO International.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Супрягой. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

8. Стало известно, во сколько Динамо обойдется выкуп трансфера Белуце. За полноправный переход румынского хавбека «бело-синим» нужно будет заплатить 5 миллионов евро.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Андриевский продлил контракт с Динамо. Андриевский решил продлить договор с киевским клубом.

10. Квитова едет домой. Стали известны финалистки Ролан Гаррос. В матче за титул сразятся 19-летняя и 21-летняя теннисистки.