Квитова едет домой. Стали известны финалистки Ролан Гаррос

Восьмого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису прошли полуфинальные матчи у женщин.
В первой встрече 19-летняя Ига Свёнтек из Польши без особых проблем разобралась с Надей Подороской из Аргентины. Во втором полуфинале победу праздновала 21-летняя американка София Кенин, которая также в двух сетах обыграла Петру Квитову из Чехии.
Ролан Гаррос. 1/2 финала
Свёнтек – Подороска [Q] – 6:2, 6:1
Кенин [4] – Квитова [7] – 6:4, 7:5
Финал
Свёнтек – Кенин [4]
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Источник — Sport.ua
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У суботу Швьонтек фаворит. Але знаєте, був в мене led-прожектор на акумуляторах. Так він не підсаджувався поступово, як звичайний ліхтар, а світив однаково яскраво аж доки миттєво не згасав, причому ще за секунду це неможливо було передбачити.
"Ни на что не намекаю, просто песенку пою".
У суботу Швьонтек фаворит. Але знаєте, був в мене led-прожектор на акумуляторах. Так він не підсаджувався поступово, як звичайний ліхтар, а світив однаково яскраво аж доки миттєво не згасав, причому ще за секунду це неможливо було передбачити.
"Ни на что не намекаю, просто песенку пою".
П.с. Таки Соня фаворит у фіналі. Хоба було б казково, якщо б Іга здобула шлем.
П.с. Таки Соня фаворит у фіналі. Хоба було б казково, якщо б Іга здобула шлем.
У суботу Швьонтек фаворит. Але знаєте, був в мене led-прожектор на акумуляторах. Так він не підсаджувався поступово, як звичайний ліхтар, а світив однаково яскраво аж доки миттєво не згасав, причому ще за секунду це неможливо було передбачити.
"Ни на что не намекаю, просто песенку пою".
У суботу Швьонтек фаворит. Але знаєте, був в мене led-прожектор на акумуляторах. Так він не підсаджувався поступово, як звичайний ліхтар, а світив однаково яскраво аж доки миттєво не згасав, причому ще за секунду це неможливо було передбачити.
"Ни на что не намекаю, просто песенку пою".
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