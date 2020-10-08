Квитова едет домой. Стали известны финалистки Ролан Гаррос

В матче за титул сразятся 19-летняя и 21-летняя теннисистки

  • 08.10.2020 19:30
  • 871 просмотр
  • 6 комментариев
Квитова едет домой. Стали известны финалистки Ролан Гаррос
© Ролан Гаррос. София Кенин

Восьмого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису прошли полуфинальные матчи у женщин.
 
В первой встрече 19-летняя Ига Свёнтек из Польши без особых проблем разобралась с Надей Подороской из Аргентины. Во втором полуфинале победу праздновала 21-летняя американка София Кенин, которая также в двух сетах обыграла Петру Квитову из Чехии. 

Ролан Гаррос. 1/2 финала

 Свёнтек –  Подороска [Q] – 6:2, 6:1
 Кенин [4] –  Квитова [7] – 6:4, 7:5

Финал

 Свёнтек –  Кенин [4]

Ранее стали известны пары 1/2 финала у мужчин.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    zeka23
    online
      zeka23, 08.10.2020 19:52
    0
    Швентек показала нашей "звезде" кто есть Пидорошка, вынесла её, как ребенка.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 08.10.2020 19:52
    0
    Sashamar, 08.10.2020 19:44
    От цікаво, коли Кенін на грунті місяць тому отримала 0:6 0:6 від Азаренкі, що кричали її всепропальщики?
    У суботу Швьонтек фаворит. Але знаєте, був в мене led-прожектор на акумуляторах. Так він не підсаджувався поступово, як звичайний ліхтар, а світив однаково яскраво аж доки миттєво не згасав, причому ще за секунду це неможливо було передбачити.
    "Ни на что не намекаю, просто песенку пою".
    Провальные матчи бывают абсолютно у всех, 0:6, 0:6 от Азаренко- это не показатель, что Азаренко вообще сильнее молодой Кенин, зато Азаренко вылетела во 2- м раунде от Шмидловой на РГ, а у Кенин в свои 21г. скорее всего будет 2- й БШ!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.10.2020 19:52
    0
    Думаю переважна більшість буде за Ігу. але жіночий теніс непередбачуваний, плюс Кенін все ж таки більш досвідчена. Шанси 50/50
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 08.10.2020 19:44
    0
    От цікаво, коли Кенін на грунті місяць тому отримала 0:6 0:6 від Азаренкі, що кричали її всепропальщики?
    У суботу Швьонтек фаворит. Але знаєте, був в мене led-прожектор на акумуляторах. Так він не підсаджувався поступово, як звичайний ліхтар, а світив однаково яскраво аж доки миттєво не згасав, причому ще за секунду це неможливо було передбачити.
    "Ни на что не намекаю, просто песенку пою".
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.10.2020 19:41
    +3
    Молодь підтискає старше покоління в обличчі Халеп, Квітової. Не багато в них шансів залишилося на свій 3-ій виграний шлем.
    П.с. Таки Соня фаворит у фіналі. Хоба було б казково, якщо б Іга здобула шлем.
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    ternow
    online
      ternow, 08.10.2020 19:39
    -5
    Кенин и победит в итоге: это будет второй БШ у молодой американки! Молодец, София!
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    vital
    online
      vital, 08.10.2020 19:41
    +3
    Молодь підтискає старше покоління в обличчі Халеп, Квітової. Не багато в них шансів залишилося на свій 3-ій виграний шлем.
    П.с. Таки Соня фаворит у фіналі. Хоба було б казково, якщо б Іга здобула шлем.
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    zeka23
    online
      zeka23, 08.10.2020 19:52
    0
    Швентек показала нашей "звезде" кто есть Пидорошка, вынесла её, как ребенка.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 08.10.2020 19:52
    0
    Sashamar, 08.10.2020 19:44
    От цікаво, коли Кенін на грунті місяць тому отримала 0:6 0:6 від Азаренкі, що кричали її всепропальщики?
    У суботу Швьонтек фаворит. Але знаєте, був в мене led-прожектор на акумуляторах. Так він не підсаджувався поступово, як звичайний ліхтар, а світив однаково яскраво аж доки миттєво не згасав, причому ще за секунду це неможливо було передбачити.
    "Ни на что не намекаю, просто песенку пою".
    Провальные матчи бывают абсолютно у всех, 0:6, 0:6 от Азаренко- это не показатель, что Азаренко вообще сильнее молодой Кенин, зато Азаренко вылетела во 2- м раунде от Шмидловой на РГ, а у Кенин в свои 21г. скорее всего будет 2- й БШ!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.10.2020 19:52
    0
    Думаю переважна більшість буде за Ігу. але жіночий теніс непередбачуваний, плюс Кенін все ж таки більш досвідчена. Шанси 50/50
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 08.10.2020 19:44
    0
    От цікаво, коли Кенін на грунті місяць тому отримала 0:6 0:6 від Азаренкі, що кричали її всепропальщики?
    У суботу Швьонтек фаворит. Але знаєте, був в мене led-прожектор на акумуляторах. Так він не підсаджувався поступово, як звичайний ліхтар, а світив однаково яскраво аж доки миттєво не згасав, причому ще за секунду це неможливо було передбачити.
    "Ни на что не намекаю, просто песенку пою".
    Ссылка
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