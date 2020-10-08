Квитова едет домой. Стали известны финалистки Ролан Гаррос

Восьмого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису прошли полуфинальные матчи у женщин.



В первой встрече 19-летняя Ига Свёнтек из Польши без особых проблем разобралась с Надей Подороской из Аргентины. Во втором полуфинале победу праздновала 21-летняя американка София Кенин, которая также в двух сетах обыграла Петру Квитову из Чехии.

Ролан Гаррос. 1/2 финала

Свёнтек – Подороска [Q] – 6:2, 6:1

Кенин [4] – Квитова [7] – 6:4, 7:5

Финал

Свёнтек – Кенин [4]

Ранее стали известны пары 1/2 финала у мужчин.