Ролан Гаррос. Стали известны пары 1/2 финала у мужчин

Седьмого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи 1/4 финала в верхней половине мужской сетки.
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович одержал волевую победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой, а грек Стефаном Циципас уверенно переиграл россиянина Андрея Рублева.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джокович [1] – Карреньо-Буста [17] – 4:6, 6:2, 6:3, 6:4
Рублев [13] – Циципас [5] – 5:7, 2:6, 3:6
Пары 1/2 финала
Джокович [1] – Циципас [5]
Шварцман [12] – Надаль [2]
Источник — Sport.ua
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