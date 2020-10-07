Ролан Гаррос. Стали известны пары 1/2 финала у мужчин

В среду победы одержали Новак Джокович и Стефанос Циципас

  • 07.10.2020 23:07
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  • 1 комментарий
Ролан Гаррос. Стали известны пары 1/2 финала у мужчин
© Ролан Гаррос. Новак Джокович

Седьмого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи 1/4 финала в верхней половине мужской сетки.
 
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович одержал волевую победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой, а грек Стефаном Циципас уверенно переиграл россиянина Андрея Рублева.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Джокович [1] –  Карреньо-Буста [17] – 4:6, 6:2, 6:3, 6:4
 Рублев [13] –  Циципас [5] – 5:7, 2:6, 3:6

Пары 1/2 финала

 Джокович [1] –   Циципас [5]
 Шварцман [12] –  Надаль [2]

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 07.10.2020 23:10
    0
    Циципас-Надаль финал будет с возможной первой победой грека на ТБШ. Думаю, Джока он точно закроет на грунте, а вот с Рафой, тут процентов 60, что Рафа
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 07.10.2020 23:10
    0
    Циципас-Надаль финал будет с возможной первой победой грека на ТБШ. Думаю, Джока он точно закроет на грунте, а вот с Рафой, тут процентов 60, что Рафа
    Ссылка
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