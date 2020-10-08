Обидчица Свитолиной разгромно проиграла в полуфинале Ролан Гаррос

Польская теннисистка Ига Свёнтек (№53 WTA) уверенно выиграла полуфинальную встречу Открытого чемпионата Франции против Нади Подороски из Аргентины (№131 WTA, Q).



19-летняя полячка отдала сопернице всего три гейма.



Ролан Гаррос. Полуфинал

Ига Свёнтек (Польша) – Надя Подороска (Аргентина) – 6:2, 6:1



В финале Свёнтек сразится против Петры Квитовой из Чехии (№11 WTA) или Софии Кенин из США (№6 WTA).



Напомним, в четвертьфинале Подороска выбила из борьбы украинку Элину Свитолину.