Обидчица Свитолиной разгромно проиграла в полуфинале Ролан Гаррос

Польская теннисистка Ига Свёнтек (№53 WTA) уверенно выиграла полуфинальную встречу Открытого чемпионата Франции против Нади Подороски из Аргентины (№131 WTA, Q).
19-летняя полячка отдала сопернице всего три гейма.
Ролан Гаррос. Полуфинал
Ига Свёнтек (Польша) – Надя Подороска (Аргентина) – 6:2, 6:1
В финале Свёнтек сразится против Петры Квитовой из Чехии (№11 WTA) или Софии Кенин из США (№6 WTA).
Напомним, в четвертьфинале Подороска выбила из борьбы украинку Элину Свитолину.
Источник — Sport.ua
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