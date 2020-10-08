Обидчица Свитолиной разгромно проиграла в полуфинале Ролан Гаррос

Надя Подороска сумела выиграть всего три гейма в матче против Иги Свёнтек

  • 08.10.2020 17:18
  • 1619 просмотров
  • 7 комментариев
Обидчица Свитолиной разгромно проиграла в полуфинале Ролан Гаррос
© Ролан Гаррос. Ига Свёнтек 

Польская теннисистка Ига Свёнтек (№53 WTA) уверенно выиграла полуфинальную встречу Открытого чемпионата Франции против Нади Подороски из Аргентины (№131 WTA, Q). 
 
19-летняя полячка отдала сопернице всего три гейма.
 
Ролан Гаррос. Полуфинал 
Ига Свёнтек (Польша) – Надя Подороска (Аргентина) – 6:2, 6:1
 
В финале Свёнтек сразится против Петры Квитовой из Чехии (№11 WTA) или Софии Кенин из США (№6 WTA).
 
Напомним, в четвертьфинале Подороска выбила из борьбы украинку Элину Свитолину

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    olya403
      olya403, 08.10.2020 17:38
    +3
    Я дуже сподіваюся, що Еліна дивилася цей матч. Це Іга, а не Еліна, мала би переживати і нервувати, але 19-річна дівчина без особливого досвіду за плечима показала, як треба налаштовуватись на матчі.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 08.10.2020 17:32
    +8
    І хто там захоплювався Подороскою? Вона і проти Світоліної грала доволі посередньо, просто Еліна грала ще гірше, в неї буквально все валилось з рук. Ось так мала б перемагати Подороску Еля, якби нормально підготувалась і налаштувалась на матч. Ігу не факт, що пройшла б.
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    Kanarejka
      Kanarejka, 08.10.2020 17:27
    +3
    Цікаво, який би був рахунок із Світоліною?
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.10.2020 17:24
    +6
    Абсолютно прогнозовано. Варто трохи натиснути на Подороску, і вона одразу показує свій реальний рівень другої сотні. А якщо давати їй робити, що заманеться, то й топа обіграти може. Свьонтек поки цей турнір проводить ідеально. Нікому більше чотирьох геймів за партію ще не віддала. Навіть при тому, що подача часто відсутня.
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    Александр Петухов
      Александр Петухов, 08.10.2020 17:23
    -1
    Іга, вперед до Великого Шлему!!
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    axylinam
    online
      axylinam, 08.10.2020 17:22
    +7
    Мастер класс для Свитолиной,как уничтожать посредственних спортсменок,отличная игра польки,хорошо поставленная подача плюс современный агрессивный теннис и мяч очень быстро и точно летел
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    alex55
      alex55, 08.10.2020 17:22
    +6
    Учись звезда, как нужно играть и 19-тилетней девчушки.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 08.10.2020 17:32
    +8
    І хто там захоплювався Подороскою? Вона і проти Світоліної грала доволі посередньо, просто Еліна грала ще гірше, в неї буквально все валилось з рук. Ось так мала б перемагати Подороску Еля, якби нормально підготувалась і налаштувалась на матч. Ігу не факт, що пройшла б.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.10.2020 17:22
    +7
    Мастер класс для Свитолиной,как уничтожать посредственних спортсменок,отличная игра польки,хорошо поставленная подача плюс современный агрессивный теннис и мяч очень быстро и точно летел
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.10.2020 17:24
    +6
    Абсолютно прогнозовано. Варто трохи натиснути на Подороску, і вона одразу показує свій реальний рівень другої сотні. А якщо давати їй робити, що заманеться, то й топа обіграти може. Свьонтек поки цей турнір проводить ідеально. Нікому більше чотирьох геймів за партію ще не віддала. Навіть при тому, що подача часто відсутня.
    Ссылка
    alex55
      alex55, 08.10.2020 17:22
    +6
    Учись звезда, как нужно играть и 19-тилетней девчушки.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 08.10.2020 17:38
    +3
    Я дуже сподіваюся, що Еліна дивилася цей матч. Це Іга, а не Еліна, мала би переживати і нервувати, але 19-річна дівчина без особливого досвіду за плечима показала, як треба налаштовуватись на матчі.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 08.10.2020 17:27
    +3
    Цікаво, який би був рахунок із Світоліною?
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