ОФИЦИАЛЬНО. Андриевский продлил контракт с Динамо

«Динамо» Киев на официальном сайте объявило о новом контракте полузащитника Александра Андриевского.

26-летний игрок подписал договор до 2025 года.

В первой команде «Динамо» полузащитник провел во всех турнирах 36 матчей и отметился одним забитым мячом. В нынешнем сезоне УПЛ сыграл 4 матча и забил 1 гол.

Клуб в последнее время активно продлевает контракты. Ранее новые договоры подписали Виталий Миколенко, Николай Шапаренко, Владислав Супряга, Денис Попов, Александр Сирота и Александр Тымчик.