ОФИЦИАЛЬНО. Андриевский продлил контракт с Динамо

«Динамо» Киев на официальном сайте объявило о новом контракте полузащитника Александра Андриевского.
26-летний игрок подписал договор до 2025 года.
В первой команде «Динамо» полузащитник провел во всех турнирах 36 матчей и отметился одним забитым мячом. В нынешнем сезоне УПЛ сыграл 4 матча и забил 1 гол.
Клуб в последнее время активно продлевает контракты. Ранее новые договоры подписали Виталий Миколенко, Николай Шапаренко, Владислав Супряга, Денис Попов, Александр Сирота и Александр Тымчик.
Источник — ФК Динамо Киев
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И Шепелева это всё касается - он пойдет по тому же пути. Как Рыбалка до. Как многие. Не всем быть Коньковыми, Гусиными, Вукоевичами.
Типо румын в нем заинтересован ?
Типо румын в нем заинтересован ?
Типо румын в нем заинтересован ?
И Шепелева это всё касается - он пойдет по тому же пути. Как Рыбалка до. Как многие. Не всем быть Коньковыми, Гусиными, Вукоевичами.
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