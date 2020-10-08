ОФИЦИАЛЬНО. Андриевский продлил контракт с Динамо

Андриевский решил продлить договор с киевским клубом

  • 08.10.2020 21:12
  • 1919 просмотров
  • 10 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Андриевский продлил контракт с Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» Киев на официальном сайте объявило о новом контракте полузащитника Александра Андриевского.

26-летний игрок подписал договор до 2025 года.

В первой команде «Динамо» полузащитник провел во всех турнирах 36 матчей и отметился одним забитым мячом. В нынешнем сезоне УПЛ сыграл 4 матча и забил 1 гол.

Клуб в последнее время активно продлевает контракты. Ранее новые договоры подписали Виталий Миколенко, Николай Шапаренко, Владислав Супряга, Денис Попов, Александр Сирота и Александр Тымчик.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vit18
    online
      Vit18, 08.10.2020 22:13
    0
    sanchos78, 08.10.2020 21:42
    Непонятный футболист. Сто лет в обойма, а толку ноль. Может я чего-то не вижу или не знаю.
    Для ротації після години гри, щоб понапружувати втомленого суперника своєю біганиною.
    Ссылка
    samird
      samird, 08.10.2020 22:03
    +2
    Андрей Овчаренко, 08.10.2020 21:31
    Ну, в последнее время вроде начал разыгрываться потихоньку, какой-то потенциал роста есть.
    Ему 26 лет. О каком потенциале речь? Он уже должен выходить на пик игры, а до сих пор считается у кого-то перспективным. Андриевский не слабый игрок. Наоборот. Лично я считаю что он неплохой футболист. Для клубов второго эшелона УПЛ - очень неплохой. Но для чемпионства и Лиги - недостаточно хорош. И это было понятно уже года три-четыре назад. Моё личное мнение (основанное на всех виденных мною матчах Александра в Динамо) - он занимает в команде место перспективного молодого игрока. Может просто не его команда. Так ведь тоже часто бывает. И с хорошими игроками. Малиновский тоже в Шахтёре не заиграл. А сейчас разве что Тайсон может и ним сравниться из текущего состава. Марлос уже не может - нет уже той легкости. Мастерство не пропало. Но физическое состояние его не подкрепляет.
    И Шепелева это всё касается - он пойдет по тому же пути. Как Рыбалка до. Как многие. Не всем быть Коньковыми, Гусиными, Вукоевичами.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 21:57
    -1
    Помянем.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 08.10.2020 21:53
    +1
    Мда....Очень странная трансферная политика у Луческу в Динамо. Но настоящие причины этого мы узнаем из интерфью когда Мирча покинет ДИнамл
    Ссылка
    sanchos78
    online
      sanchos78, 08.10.2020 21:42
    +2
    Непонятный футболист. Сто лет в обойма, а толку ноль. Может я чего-то не вижу или не знаю.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 21:40
    -2
    Alehandro, 08.10.2020 21:21
    Зачем? Сколько смотрю его игру - абсолютно ничего в нём нет. серая посредственность
    ну так, всё сходится, клюб тоже серая посредственность.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 08.10.2020 21:31
    -1
    jekаfunny, 08.10.2020 21:13
    Неожиданно
    Типо румын в нем заинтересован ?
    Ну, в последнее время вроде начал разыгрываться потихоньку, какой-то потенциал роста есть.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 08.10.2020 21:21
    +3
    Зачем? Сколько смотрю его игру - абсолютно ничего в нём нет. серая посредственность
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 21:15
    -2
    хорошая новость
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 21:13
    +3
    Неожиданно
    Типо румын в нем заинтересован ?
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 08.10.2020 21:21
    +3
    Зачем? Сколько смотрю его игру - абсолютно ничего в нём нет. серая посредственность
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 21:13
    +3
    Неожиданно
    Типо румын в нем заинтересован ?
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 08.10.2020 22:03
    +2
    Андрей Овчаренко, 08.10.2020 21:31
    Ну, в последнее время вроде начал разыгрываться потихоньку, какой-то потенциал роста есть.
    Ему 26 лет. О каком потенциале речь? Он уже должен выходить на пик игры, а до сих пор считается у кого-то перспективным. Андриевский не слабый игрок. Наоборот. Лично я считаю что он неплохой футболист. Для клубов второго эшелона УПЛ - очень неплохой. Но для чемпионства и Лиги - недостаточно хорош. И это было понятно уже года три-четыре назад. Моё личное мнение (основанное на всех виденных мною матчах Александра в Динамо) - он занимает в команде место перспективного молодого игрока. Может просто не его команда. Так ведь тоже часто бывает. И с хорошими игроками. Малиновский тоже в Шахтёре не заиграл. А сейчас разве что Тайсон может и ним сравниться из текущего состава. Марлос уже не может - нет уже той легкости. Мастерство не пропало. Но физическое состояние его не подкрепляет.
    И Шепелева это всё касается - он пойдет по тому же пути. Как Рыбалка до. Как многие. Не всем быть Коньковыми, Гусиными, Вукоевичами.
    Ссылка
    sanchos78
    online
      sanchos78, 08.10.2020 21:42
    +2
    Непонятный футболист. Сто лет в обойма, а толку ноль. Может я чего-то не вижу или не знаю.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 08.10.2020 21:53
    +1
    Мда....Очень странная трансферная политика у Луческу в Динамо. Но настоящие причины этого мы узнаем из интерфью когда Мирча покинет ДИнамл
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 08.10.2020 22:13
    0
    sanchos78, 08.10.2020 21:42
    Непонятный футболист. Сто лет в обойма, а толку ноль. Может я чего-то не вижу или не знаю.
    Для ротації після години гри, щоб понапружувати втомленого суперника своєю біганиною.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности