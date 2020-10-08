Плей-офф отбора Евро-2020. Результаты полуфиналов, состав пар финалов

Соперником Украины в финальной части станет Северная Македония или Грузия

  • 08.10.2020 23:40
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Плей-офф отбора Евро-2020. Результаты полуфиналов, состав пар финалов
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Сегодня, 8 октября, проходят полуфинальные матчи квалификации Евро-2020.

16 команд в два раунда определяют обладателей путевок в финальную часть, которая состоится летом 2021 года.

Поскольку сборная Румынии вылетела в полуфинале, соперником Украины в финальной части станет Северная Македония или Грузия.

Евро-2020. Плей-офф квалификации

Полуфиналы. 8 октября

Путь A

  • 21:45. Болгария – Венгрия – 1:3
  • 21:45. Исландия – Румыния – 2:1

Путь B

  • 21:45. Босния и Герцеговина – Северная Ирландия – 1:1 (идет доп. время)
  • 21:45. Словакия – Ирландия – 0:0 (идет доп. время)

Путь C

  • 21:45. Норвегия – Сербия – 1:1 (идет доп. время)
  • 21:45. Шотландия – Израиль – 0:0 (идет доп. время)

Путь D

  • 19:00. Грузия – Беларусь – 1:0
  • 21:45. Северная Македония – Косово – 2:1
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Источник — Sport.ua

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