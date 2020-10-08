Стало известно, во сколько Динамо обойдется выкуп трансфера Белуце

За полноправный переход румынского хавбека «бело-синим» нужно будет заплатить 5 миллионов евро

  • 08.10.2020 12:32
  • 2757 просмотров
  • 8 комментариев
Стало известно, во сколько Динамо обойдется выкуп трансфера Белуце
© Twitter. Тудор Белуце

Румынские СМИ сообщили детали перехода 21-летнего хавбека «Брайтона» Тудора Белуце в киевское «Динамо» на правах аренды.

Оказывается, английский и украинский клубы согласовали возможность со стороны «Динамо» на протяжении действия срока аренды осуществить выкуп контракта футболиста за 5 миллионов евро.

Источник, сообщающий такие данные предварительно пообщался с нынешним президентом «Волунтари» Иоаном Андоне, который ранее работал техническим директором этого клуба.

Именно из «Волунтари» Белуце и перешел в «Брайтон» летом 2019 года. Тогда сделка обошлась «чайкам» в 2,9 миллиона евро. Ныне контракт румынского хавбека оценивается Transfermarkt в 3,6 миллиона.

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Источник — Telekomsport.ro

(4 голоса)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 08.10.2020 13:17
    -1
    Дырявые дожились уже брёвна в аренду берут,своих нехватает
    Ссылка
    Paha_Dnipro
      Paha_Dnipro, 08.10.2020 13:16
    0
    Это типа клаусула - сумма за которую Динамо купит его в любое время и Брайтон не сможет отказать. Но поторговаться всегда можно!!! Может и за 2 отдадут)))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 12:49
    +1
    Гравець майже не грає... купили за 2,9 млн. євро. Продають за 5 млн. Це якийсь дивний трансфер.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 08.10.2020 12:47
    +1
    Времени что бы проявить себя не много
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 08.10.2020 12:45
    -2
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 12:36
    Жаль пацана, скоро превратится в бревно, их в днонаме много, почти все.
    коротко і по суті
    Ссылка
    and vik
    online
      and vik, 08.10.2020 12:40
    +1
    Ппц... Купили за три, чувак не заграв але хочуть 5🤔🤨
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 08.10.2020 12:37
    +1
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 12:36
    Жаль пацана, скоро превратится в бревно, их в днонаме много, почти все.
    Тебя покормили уже оккупанты?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 12:36
    -5
    Жаль пацана, скоро превратится в бревно, их в днонаме много, почти все.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 12:49
    +1
    Гравець майже не грає... купили за 2,9 млн. євро. Продають за 5 млн. Це якийсь дивний трансфер.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 08.10.2020 12:47
    +1
    Времени что бы проявить себя не много
    Ссылка
    and vik
    online
      and vik, 08.10.2020 12:40
    +1
    Ппц... Купили за три, чувак не заграв але хочуть 5🤔🤨
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 08.10.2020 12:37
    +1
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 12:36
    Жаль пацана, скоро превратится в бревно, их в днонаме много, почти все.
    Тебя покормили уже оккупанты?
    Ссылка
    Paha_Dnipro
      Paha_Dnipro, 08.10.2020 13:16
    0
    Это типа клаусула - сумма за которую Динамо купит его в любое время и Брайтон не сможет отказать. Но поторговаться всегда можно!!! Может и за 2 отдадут)))
    Ссылка
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