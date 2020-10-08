Стало известно, во сколько Динамо обойдется выкуп трансфера Белуце

Румынские СМИ сообщили детали перехода 21-летнего хавбека «Брайтона» Тудора Белуце в киевское «Динамо» на правах аренды.

Оказывается, английский и украинский клубы согласовали возможность со стороны «Динамо» на протяжении действия срока аренды осуществить выкуп контракта футболиста за 5 миллионов евро.

Источник, сообщающий такие данные предварительно пообщался с нынешним президентом «Волунтари» Иоаном Андоне, который ранее работал техническим директором этого клуба.

Именно из «Волунтари» Белуце и перешел в «Брайтон» летом 2019 года. Тогда сделка обошлась «чайкам» в 2,9 миллиона евро. Ныне контракт румынского хавбека оценивается Transfermarkt в 3,6 миллиона.