Иоан АНДОНЕ: «Убежден, Динамо выкупит Белуце у Брайтона»

Специалист озвучил мнение о переходе соотечественника в стан вице-чемпиона Украины

  • 08.10.2020 12:21
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Иоан АНДОНЕ: «Убежден, Динамо выкупит Белуце у Брайтона»
© GSP. Иоан Андоне

Известный румынский тренер, а ныне президент «Волунтари» Иоан Андоне высказал свое мнение по поводу перехода хавбека «Брайтона» Тудора Белуце в «Динамо» на правах аренды.

«Меня удивило, почему он не играл в Англии. Я видел его качества, и знаю, на что он способен. Белуце не дали возможности проявить себя. Почему так произошло, я не знаю. Убежден, что в «Динамо» он сумеет заиграть и в итоге киевляне оформят его покупку», - заявил Андоне.

Напомним, «Динамо» арендовало 21-летнего Белуце до конца сезона.

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Источник — Telekomsport.ro

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