Шевченко вызвал в сборную Бондаря, у Мораеса и Матвиенко - коронавирус

Проблемы в составе сборной Украины

  • 08.10.2020 21:45
  • 3693 просмотра
  • 13 комментариев
Шевченко вызвал в сборную Бондаря, у Мораеса и Матвиенко - коронавирус
© uaf.ua

Сегодня сборная Украины вернулась в Киев, где команда Андрея Шевченко готовится к матчам Лиги наций против Германии 10-го октября и Испании 13-го октября.

УАФ сообщает, что в составе сборной точно не будет Николая Матвиенко и Жуниора Мораеса, у которых коронавирус. «Шахтер» сообщил, что всего у 9 игроков обнаружено заболевание.

Шевченко дозаявил в национальную команду защитника Валерия Бондаря. Кроме того, состав Украины пополнят Марлос и Виктор Коваленко. Все трое игроков «Шахтера» здоровы после двух раундов тестов на короонавирус.

Плюс состав сборной пополнил вратарь «Зари» Никита Шевченко.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(17 голосов)

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Комментарии
    DK1961
    online
      DK1961, 08.10.2020 22:23
    0
    janu0320, 08.10.2020 22:16
    нет канешно не хуже Забарного, Миколенко и Чеберко сыграет, но зачем. Вызвали бы Вернидуба из Зари на официальный матч, к чему эти нелепые эксперименты.
    Миколенко можно использовать только на фланге в ЭТОЙ сборной, но как будет решит лохметка в пятницу вечером. И из Лондона передаст список.
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    AK_228
    online
      AK_228, 08.10.2020 22:22
    -3
    DK1961, 08.10.2020 22:18
    Ну так он много раз спасал, иначе было бы где то 1:11 минимум. Так что не надо свою нелюбовь к ДК здесо использовать как критерий оценки игроков.
    Для того лети вратарь, что бы отбивать... но не перед собой
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.10.2020 22:21
    0
    без Витька это не сборная
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    DK1961
    online
      DK1961, 08.10.2020 22:19
    -2
    janu0320, 08.10.2020 22:18
    эксперименты с правым флангом тоже не понимаю, какой бл..ть Конопля, даже Бутко лучше бы выглядел. мне кажется мы потеряли Шеву как тренера.
    А он и не тренер. Лохметка состав определяет
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    DK1961
    online
      DK1961, 08.10.2020 22:18
    +1
    AK_228, 08.10.2020 22:03
    Есть шанс не увидеть супер вратаря бущана
    Ну так он много раз спасал, иначе было бы где то 1:11 минимум. Так что не надо свою нелюбовь к ДК здесо использовать как критерий оценки игроков.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 22:18
    0
    эксперименты с правым флангом тоже не понимаю, какой бл..ть Конопля, даже Бутко лучше бы выглядел. мне кажется мы потеряли Шеву как тренера.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 22:16
    -1
    нет канешно не хуже Забарного, Миколенко и Чеберко сыграет, но зачем. Вызвали бы Вернидуба из Зари на официальный матч, к чему эти нелепые эксперименты.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 22:12
    0
    Бондарю откровенно рано ещё в сборную
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    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 22:10
    -1
    AK_228, 08.10.2020 22:03
    Есть шанс не увидеть супер вратаря бущана
    разумеется не увидим, суркис порешает с шевой чтобы нервную систему бущана не добили с германией.
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    AK_228
    online
      AK_228, 08.10.2020 22:03
    0
    Есть шанс не увидеть супер вратаря бущана
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 08.10.2020 22:01
    +1
    ZAKARPATFAN, 08.10.2020 21:53
    Вангую что все трое Марлос, Коваленко и Бондарь выйдут в старте против Германии
    Сами с собой общаются в канализации у форевки. Бог в помощь. Туда же можете пригласить бондарей и всех остальных голден-бревен
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 08.10.2020 21:53
    -2
    Вангую что все трое Марлос, Коваленко и Бондарь выйдут в старте против Германии
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 21:49
    -16
    Та понятно дело, из кипрских брёвен мало что можно сделать.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 08.10.2020 22:18
    +1
    AK_228, 08.10.2020 22:03
    Есть шанс не увидеть супер вратаря бущана
    Ну так он много раз спасал, иначе было бы где то 1:11 минимум. Так что не надо свою нелюбовь к ДК здесо использовать как критерий оценки игроков.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 08.10.2020 22:01
    +1
    ZAKARPATFAN, 08.10.2020 21:53
    Вангую что все трое Марлос, Коваленко и Бондарь выйдут в старте против Германии
    Сами с собой общаются в канализации у форевки. Бог в помощь. Туда же можете пригласить бондарей и всех остальных голден-бревен
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 08.10.2020 22:23
    0
    janu0320, 08.10.2020 22:16
    нет канешно не хуже Забарного, Миколенко и Чеберко сыграет, но зачем. Вызвали бы Вернидуба из Зари на официальный матч, к чему эти нелепые эксперименты.
    Миколенко можно использовать только на фланге в ЭТОЙ сборной, но как будет решит лохметка в пятницу вечером. И из Лондона передаст список.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.10.2020 22:21
    0
    без Витька это не сборная
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 22:18
    0
    эксперименты с правым флангом тоже не понимаю, какой бл..ть Конопля, даже Бутко лучше бы выглядел. мне кажется мы потеряли Шеву как тренера.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 22:12
    0
    Бондарю откровенно рано ещё в сборную
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.10.2020 22:03
    0
    Есть шанс не увидеть супер вратаря бущана
    Ссылка
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