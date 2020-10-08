Шевченко вызвал в сборную Бондаря, у Мораеса и Матвиенко - коронавирус

Сегодня сборная Украины вернулась в Киев, где команда Андрея Шевченко готовится к матчам Лиги наций против Германии 10-го октября и Испании 13-го октября.

УАФ сообщает, что в составе сборной точно не будет Николая Матвиенко и Жуниора Мораеса, у которых коронавирус. «Шахтер» сообщил, что всего у 9 игроков обнаружено заболевание.

Шевченко дозаявил в национальную команду защитника Валерия Бондаря. Кроме того, состав Украины пополнят Марлос и Виктор Коваленко. Все трое игроков «Шахтера» здоровы после двух раундов тестов на короонавирус.

Плюс состав сборной пополнил вратарь «Зари» Никита Шевченко.