Заря узнала соперников в Лиге Европы, Соль перешел в Тенерифе

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 2 октября.

1. Сложная группа. Заря узнала соперников в групповом раунде Лиги Европы. 2 октября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка основной стадии ЛЕ.

2. ОФИЦИАЛЬНО. Фран Соль перешел в Тенерифе. «Динамо» отпустило форварда на родину.

3. В боксе планируют новую категорию. Зачем и кто бы там мог боксировать. Лев Кравцив — о новаторской инициативе по спасению больших боксеров.

4. Таблица коэффициентов УЕФА. Ну, Австрия, погоди!. Украина будет представлена в групповых раундах еврокубков тремя командами.

5. Сергей РЕБРОВ: «Лучше бы Динамо нам не попадалось». Наставник «Ференцвароша» прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов.

6. Свитолина обыграла первую ракетку России на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос. Лучшая украинская теннисистка продолжает побеждать на кортах Парижа.

7. Игорь СУРКИС: «Подписать в Динамо Белуце - идея Луческу». Президент «Динамо» рассказал о возможном усилении состава.

8. Остаться в живых. С кем Шахтер разделил группу смерти в Лиге чемпионов. Экспресс-представление соперников «горняков» в самом престижном турнире Европы.

9. Николай МОРОЗЮК: «Смотришь на игру Шапаренко и думаешь: «Царь!». Большое интервью защитника «Ризеспора».

10. Шахтер и Динамо пытались купить Менино. Палмейрас отказал. Украинские гранды хотели приобрести хавбека за 8 миллионов евро.