Заря узнала соперников в Лиге Европы, Соль перешел в Тенерифе

Главные новости за 2 октября на Sport.ua

  • 03.10.2020 06:00
  • 459 просмотров
  • 0 комментариев
Заря узнала соперников в Лиге Европы, Соль перешел в Тенерифе
© ФК Заря Луганск

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 2 октября.

1. Сложная группа. Заря узнала соперников в групповом раунде Лиги Европы. 2 октября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка основной стадии ЛЕ.

2. ОФИЦИАЛЬНО. Фран Соль перешел в Тенерифе. «Динамо» отпустило форварда на родину.

3. В боксе планируют новую категорию. Зачем и кто бы там мог боксировать. Лев Кравцив — о новаторской инициативе по спасению больших боксеров.

4. Таблица коэффициентов УЕФА. Ну, Австрия, погоди!. Украина будет представлена в групповых раундах еврокубков тремя командами.

5. Сергей РЕБРОВ: «Лучше бы Динамо нам не попадалось». Наставник «Ференцвароша» прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов.

6. Свитолина обыграла первую ракетку России на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос. Лучшая украинская теннисистка продолжает побеждать на кортах Парижа.

7. Игорь СУРКИС: «Подписать в Динамо Белуце - идея Луческу». Президент «Динамо» рассказал о возможном усилении состава.

8. Остаться в живых. С кем Шахтер разделил группу смерти в Лиге чемпионов. Экспресс-представление соперников «горняков» в самом престижном турнире Европы.

9. Николай МОРОЗЮК: «Смотришь на игру Шапаренко и думаешь: «Царь!». Большое интервью защитника «Ризеспора».

10. Шахтер и Динамо пытались купить Менино. Палмейрас отказал. Украинские гранды хотели приобрести хавбека за 8 миллионов евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности