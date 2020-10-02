Таблица коэффициентов УЕФА. Ну, Австрия, погоди!

После матчей 4-го раунда квалификации Лиги Европы Sport.ua предлагает взглянуть на обновленную таблицу коэффициентов УЕФА.
Украинские команды не принимали участия в баталиях в четверг. Украина будет представлена в групповых раундах еврокубков тремя командами. «Шахтер» и «Динамо» получили крайне сложные группы в Лиге чемпионов, а «Заря» сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
Украина в 5-летнем рейтинге УЕФА занимает 11-е место, ненамного опережая Шотландию и Турцию.
Австрия нарастила отрыв от Украины до 2.325 балла за счет прохода «Ред Булл Зальцбург» в групповой раунд ЛЧ и сенсационной гостевой победы команды ЛАСК над португальским «Спортингом» (4:1).
У Бельгии распрощался с еврокубками «Шарлеруа», проиграв дома польскому «Леху» (1:2), а вот «Стандард» прошел венгерский «Фехервар» с украинцем Иваном Петряком (3:1).
Конкуренты впереди, Бельгия, Нидерланды и Австрия, имеют одинаково высокое представительство: 1 клуб в ЛЧ и 3 клуба в ЛЕ. Догнать кого-то из них Украине будет не так просто, как казалось еще во вторник после победы «Динамо» в квалификации ЛЧ.
Что касается конкурентов позади, то у Турции выбыл «Галатасарай», проиграв зарубу шотландскому «Рейнджерс» на выезде (1:2). У Турции осталось два клуба, да и они не входят в чисто большой тройки грандов («Инстанбул Башакшехир» в ЛЧ и «Сивасспор» в ЛЕ).
У Шотландии и «Селтик», и «Рейнджерс» оказались на высоте, пройдя в групповой раунд Лиги Европы. Турция и Шотландия отстают от Украины лишь на мизерные 0.200 и 0.225 балла соответственно. А значит, борьба в этом сезоне будет чрезвычайно напряженной и интересной.
Клубы, оставшиеся в еврокубках (борьба за 8–13 места)
- 8. Бельгия. ЛЧ (1): Брюгге. ЛЕ (3): Гент, Антверпен, Стандард.
- 9. Нидерланды. ЛЧ (1): Аякс. ЛЕ (3): АЗ Алкмаар, Фейеноорд, ПСВ.
- 10. Австрия. ЛЧ (1): Ред Булл Зальцбург. ЛЕ (3): Вольфсберг, Рапид, ЛАСК.
- 11. Украина. ЛЧ (2): Шахтер и Динамо. ЛЕ (1): Заря.
- 12. Турция. ЛЧ (1): Истанбул Бешакшехир. ЛЕ (1): Сивасспор.
- 13. Шотландия. ЛЧ (0). ЛЕ (2): Селтик, Рейнджерс.
Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)
Распределение мест в Лиге чемпионов (в сезонах 2021/22, 2022/23, 2023/24)
Источник данных: Bert Kassies
Николай Степанюк, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.