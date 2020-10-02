Таблица коэффициентов УЕФА. Ну, Австрия, погоди!

После матчей 4-го раунда квалификации Лиги Европы Sport.ua предлагает взглянуть на обновленную таблицу коэффициентов УЕФА.

Украинские команды не принимали участия в баталиях в четверг. Украина будет представлена в групповых раундах еврокубков тремя командами. «Шахтер» и «Динамо» получили крайне сложные группы в Лиге чемпионов, а «Заря» сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Украина в 5-летнем рейтинге УЕФА занимает 11-е место, ненамного опережая Шотландию и Турцию.

Австрия нарастила отрыв от Украины до 2.325 балла за счет прохода «Ред Булл Зальцбург» в групповой раунд ЛЧ и сенсационной гостевой победы команды ЛАСК над португальским «Спортингом» (4:1).

У Бельгии распрощался с еврокубками «Шарлеруа», проиграв дома польскому «Леху» (1:2), а вот «Стандард» прошел венгерский «Фехервар» с украинцем Иваном Петряком (3:1).

Конкуренты впереди, Бельгия, Нидерланды и Австрия, имеют одинаково высокое представительство: 1 клуб в ЛЧ и 3 клуба в ЛЕ. Догнать кого-то из них Украине будет не так просто, как казалось еще во вторник после победы «Динамо» в квалификации ЛЧ.

Что касается конкурентов позади, то у Турции выбыл «Галатасарай», проиграв зарубу шотландскому «Рейнджерс» на выезде (1:2). У Турции осталось два клуба, да и они не входят в чисто большой тройки грандов («Инстанбул Башакшехир» в ЛЧ и «Сивасспор» в ЛЕ).

У Шотландии и «Селтик», и «Рейнджерс» оказались на высоте, пройдя в групповой раунд Лиги Европы. Турция и Шотландия отстают от Украины лишь на мизерные 0.200 и 0.225 балла соответственно. А значит, борьба в этом сезоне будет чрезвычайно напряженной и интересной.

Клубы, оставшиеся в еврокубках (борьба за 8–13 места)

8. Бельгия. ЛЧ (1): Брюгге. ЛЕ (3): Гент, Антверпен, Стандард.

ЛЧ (1): Брюгге. ЛЕ (3): Гент, Антверпен, Стандард. 9. Нидерланды. ЛЧ (1): Аякс. ЛЕ (3): АЗ Алкмаар, Фейеноорд, ПСВ.

ЛЧ (1): Аякс. ЛЕ (3): АЗ Алкмаар, Фейеноорд, ПСВ. 10. Австрия. ЛЧ (1): Ред Булл Зальцбург. ЛЕ (3): Вольфсберг, Рапид, ЛАСК.

ЛЧ (1): Ред Булл Зальцбург. ЛЕ (3): Вольфсберг, Рапид, ЛАСК. 11. Украина. ЛЧ (2): Шахтер и Динамо. ЛЕ (1): Заря.

ЛЧ (2): Шахтер и Динамо. ЛЕ (1): Заря. 12. Турция. ЛЧ (1): Истанбул Бешакшехир. ЛЕ (1): Сивасспор.

ЛЧ (1): Истанбул Бешакшехир. ЛЕ (1): Сивасспор. 13. Шотландия. ЛЧ (0). ЛЕ (2): Селтик, Рейнджерс.

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Распределение мест в Лиге чемпионов (в сезонах 2021/22, 2022/23, 2023/24)

Источник данных: Bert Kassies