Сергей РЕБРОВ: «Лучше бы Динамо нам не попадалось»

Наставник «Ференцвароша» прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов

  • 02.10.2020 14:11
  • 5951 просмотр
  • 11 комментариев
Сергей РЕБРОВ: «Лучше бы Динамо нам не попадалось»
© fradi.hu

Наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров дал комментарий по итогам жеребьевки Лиги чемпионов, где команде выпало сыграть против «Динамо» Киев, «Ювентуса» и «Барселоны».

— Какие эмоции и чувства после такой жеребьевки для вас?
— Ну, какие могут быть тут эмоции и чувства. Могу сказать, что какие бы команды не попались — мы будем выходить и играть. Конечно, лучше бы не попались «Динамо» Киев. Но будем играть, будем так же готовиться, как к «Барселоне» и к «Ювентусу».

— Вы серьезно будете готовиться к «Динамо» так же, как к «Барселоне» и «Ювентусу»?
— Ну, а как еще? Конечно. Надо готовиться к матчам. Какая разница.

— Все-таки это ваше киевского «Динамо».
— Послушайте, если я буду проявлять свои эмоции при подготовке к матчам, то это не поможет команде. Нужно с холодной головой готовиться так же, как мы готовимся ко всем играм. Нужно отбросить какие-то эмоции. Я это понимаю, поэтому мы серьезно относимся к любой команде.

— Все-таки насколько сложно будет «Ференцварошу» в такой группе?
— Сложно будет. Вы посмотрите на команды, которые собраны в Лиге чемпионов. Слабых команд вообще нет, поэтому с любой команде «Ференцвашору» будет сложно, но мы будем биться и доказывать.

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Источник — Sport24

(33 голоса)

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Комментарии
    kino
    online
      kino, 02.10.2020 15:11
    0
    nivava, 02.10.2020 14:42
    То хочу Динамо, то не хочу?!?! Серёжа, определись...
    Ізначально він не говорив що хоче в суперники Динамо. То як все перекрутили журналюги з анал-каналів.
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    Ilya
    online
      Ilya , 02.10.2020 14:58
    0
    Все-таки насколько сложно будет «Ференцварошу» в такой группе?
    Какой ответ ждали тут?
    -Будет не сложно, каждый день играем против Месси и Роналду. А про Динамо вообще молчу, лёгкий противник из 3 корзины.
    Там весь тот Ференцвареш стоит не больше пару игроков ДК, не говоря уже про Юве и Барсу.
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    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 02.10.2020 14:58
    0
    Здесь даже говорить не о чем. Понятно, что Динамо проиграет Барселоне и Ювентусу, а дома обыграет Ференцварош и как минимумне не проиграет ему в гостях. Займет 3 место в группе. Другого варианта просто нет, пофантазировать, конечно можно.
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    dgurkis
    online
      dgurkis, 02.10.2020 14:46
    +1
    Серега, не очкуй, а не то получишь ..... ШАЙБУ! ШАЙБУ! ШАЙБУ!
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 02.10.2020 14:42
    +2
    Безглузді запитання про Динамо Київ.
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    nivava
      nivava, 02.10.2020 14:42
    -2
    То хочу Динамо, то не хочу?!?! Серёжа, определись...
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    AK_228
    online
      AK_228, 02.10.2020 14:41
    -5
    Серега ты определись, то ты хочешь динамо, то нет
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    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 02.10.2020 14:23
    -1
    con clusion, 02.10.2020 14:19
    Это работа, пан Сергей. Так что работай на совесть.
    Без нищеты ватной разберется.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 14:19
    +9
    Сергей уважительно относиться к Динамо, он не может давать по другому интервью.
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    con clusion
      con clusion, 02.10.2020 14:19
    -1
    Это работа, пан Сергей. Так что работай на совесть.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 02.10.2020 14:16
    +5
    Динамо наберёт минимум 4 очка во встречах с Факерварошом,а скорее всего шесть очков наберёт
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 14:19
    +9
    Сергей уважительно относиться к Динамо, он не может давать по другому интервью.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 02.10.2020 14:16
    +5
    Динамо наберёт минимум 4 очка во встречах с Факерварошом,а скорее всего шесть очков наберёт
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 02.10.2020 14:42
    +2
    Безглузді запитання про Динамо Київ.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 02.10.2020 14:46
    +1
    Серега, не очкуй, а не то получишь ..... ШАЙБУ! ШАЙБУ! ШАЙБУ!
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 02.10.2020 15:11
    0
    nivava, 02.10.2020 14:42
    То хочу Динамо, то не хочу?!?! Серёжа, определись...
    Ізначально він не говорив що хоче в суперники Динамо. То як все перекрутили журналюги з анал-каналів.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 02.10.2020 14:58
    0
    Все-таки насколько сложно будет «Ференцварошу» в такой группе?
    Какой ответ ждали тут?
    -Будет не сложно, каждый день играем против Месси и Роналду. А про Динамо вообще молчу, лёгкий противник из 3 корзины.
    Там весь тот Ференцвареш стоит не больше пару игроков ДК, не говоря уже про Юве и Барсу.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 02.10.2020 14:58
    0
    Здесь даже говорить не о чем. Понятно, что Динамо проиграет Барселоне и Ювентусу, а дома обыграет Ференцварош и как минимумне не проиграет ему в гостях. Займет 3 место в группе. Другого варианта просто нет, пофантазировать, конечно можно.
    Ссылка
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