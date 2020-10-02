Сергей РЕБРОВ: «Лучше бы Динамо нам не попадалось»

Наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров дал комментарий по итогам жеребьевки Лиги чемпионов, где команде выпало сыграть против «Динамо» Киев, «Ювентуса» и «Барселоны».

— Какие эмоции и чувства после такой жеребьевки для вас?

— Ну, какие могут быть тут эмоции и чувства. Могу сказать, что какие бы команды не попались — мы будем выходить и играть. Конечно, лучше бы не попались «Динамо» Киев. Но будем играть, будем так же готовиться, как к «Барселоне» и к «Ювентусу».

— Вы серьезно будете готовиться к «Динамо» так же, как к «Барселоне» и «Ювентусу»?

— Ну, а как еще? Конечно. Надо готовиться к матчам. Какая разница.

— Все-таки это ваше киевского «Динамо».

— Послушайте, если я буду проявлять свои эмоции при подготовке к матчам, то это не поможет команде. Нужно с холодной головой готовиться так же, как мы готовимся ко всем играм. Нужно отбросить какие-то эмоции. Я это понимаю, поэтому мы серьезно относимся к любой команде.

— Все-таки насколько сложно будет «Ференцварошу» в такой группе?

— Сложно будет. Вы посмотрите на команды, которые собраны в Лиге чемпионов. Слабых команд вообще нет, поэтому с любой команде «Ференцвашору» будет сложно, но мы будем биться и доказывать.