Сергей РЕБРОВ: «Лучше бы Динамо нам не попадалось»

Наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров дал комментарий по итогам жеребьевки Лиги чемпионов, где команде выпало сыграть против «Динамо» Киев, «Ювентуса» и «Барселоны».
— Какие эмоции и чувства после такой жеребьевки для вас?
— Ну, какие могут быть тут эмоции и чувства. Могу сказать, что какие бы команды не попались — мы будем выходить и играть. Конечно, лучше бы не попались «Динамо» Киев. Но будем играть, будем так же готовиться, как к «Барселоне» и к «Ювентусу».
— Вы серьезно будете готовиться к «Динамо» так же, как к «Барселоне» и «Ювентусу»?
— Ну, а как еще? Конечно. Надо готовиться к матчам. Какая разница.
— Все-таки это ваше киевского «Динамо».
— Послушайте, если я буду проявлять свои эмоции при подготовке к матчам, то это не поможет команде. Нужно с холодной головой готовиться так же, как мы готовимся ко всем играм. Нужно отбросить какие-то эмоции. Я это понимаю, поэтому мы серьезно относимся к любой команде.
— Все-таки насколько сложно будет «Ференцварошу» в такой группе?
— Сложно будет. Вы посмотрите на команды, которые собраны в Лиге чемпионов. Слабых команд вообще нет, поэтому с любой команде «Ференцвашору» будет сложно, но мы будем биться и доказывать.
Источник — Sport24
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Какой ответ ждали тут?
-Будет не сложно, каждый день играем против Месси и Роналду. А про Динамо вообще молчу, лёгкий противник из 3 корзины.
Там весь тот Ференцвареш стоит не больше пару игроков ДК, не говоря уже про Юве и Барсу.
Какой ответ ждали тут?
-Будет не сложно, каждый день играем против Месси и Роналду. А про Динамо вообще молчу, лёгкий противник из 3 корзины.
Там весь тот Ференцвареш стоит не больше пару игроков ДК, не говоря уже про Юве и Барсу.
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