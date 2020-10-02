Николай МОРОЗЮК: «Смотришь на игру Шапаренко и думаешь: «Царь!»

32-летний защитник «Ризеспора» в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о старте сезона в Турции, оценил изменения в «Динамо» с приходом Мирчи Луческу, а также назвал, на его взгляд, лучших игроков в составе сборной Украины.

— Николай, как оцените начало сезона? Какие впечатления?

— Впечатления не самые лучшие. В связи с тем, что ожидания были другие чуть-чуть. У нас новый тренер и много новых игроков. Команда укомплектована неплохо, потому ожидания были совсем другие. Стартовали, конечно, мы не лучшим образом. Но никто из этого трагедии не делает, так как сезон только начался и, думаю, что в следующих играх мы исправим ситуацию и все будет намного лучше.

— В первом матче с «Фенербахче» вы выигрывали, но уступили 1:2. Был и спорный эпизод, когда судья в ворота «Ризеспора» назначил пенальти, посчитав, что вы сфолили…

— Судья показал, что я якобы отмахнулся и сыграл локтем сопернику в лицо. Человек принимает решение и не смотрит систему VAR. Такое случается не первый раз с нами и в решающих моментах судьи принимают какие-то непонятные безобразные решения. Да, это где-то также повлияло на исход встречи. Не могу сказать, что намного, но в матче первого тура мы выглядели лучше «Фенербахче» и, как минимум, не заслуживали поражения. Но это футбол.

— В матче против «Аланьяспора» за «Ризеспор» отличился голом Лоик Реми и спас вашей команде ничью 1:1. Он – главная звезда «Ризеспора»?

— На самом деле меня поразило то, что звездный футболист, который поиграл в хороших клубах, настолько простой и общительный человек без звездной болезни и без звездного поведения. Для меня этот человек пример того, каким нужно быть, если ты играл на самом высоком уровне. Сейчас, если смотреть правде в глаза, «Ризепор» — не того уровня клуб, в которых он играл. Но, перейдя в «Ризеспор», Реми относится ко всему очень серьезно. Он ни в одном из моментов не ставит себя выше других. Лоик до этого полгода не тренировался и сейчас изо дня в день я его постоянно вижу на базе. Он дополнительно работает, восстанавливается, приводит себя в порядок. В ближайшее время, думаю, мы увидим его в самых лучших кондициях. Мне кажется, он много пользы принесет нам.

— С Реми часом не обсуждали матчи плей-oфф на чемпионат мира Украина – Франция?

— Он играл в Киеве, когда Франция проиграла 0:2. Лоик вышел на поле в старте и играл правого полузащитника или нападающего. Я его спросил: «Ты помнишь этот матч?» Он ответил: «Да, конечно! Вы очень хорошо играли, но в Париже, конечно, мы вам не оставили шансов». Говорю ему на это: «Да, великие две игры были».



ua-football. Оливье Жиру, Лоик Реми и Вячеслав Шевчук

— Что скажете о новом главном тренере хорвате Степане Томасе?

— Для меня он не такой уже и новый, и для некоторых футболистов также. Он работал ранее ассистентом в «Ризеспоре». Самое главное, что он пытается играть в современный футбол. Он дает те идеи, которые понятны футболистам. Мы понимаем, чего он хочет от нас. Единственная проблема: у нас много новых футболистов, а потому не хватает чуть-чуть времени сыграться и понять друг друга. В межсезонье к команде присоединилось 7-8 новых футболистов. Когда появляется составе много новых футболистов, это не так просто быстро сыграться. Потому «Ризеспору» чуть-чуть не хватает сейчас сыгранности. Но, думаю, это дело времени и, дай Бог, в дальнейшем у нас все будет хорошо.

— Какие у «Ризеспора» задачи на сезон?

— Если честно, то за пребывание в этой команде как таковых задач перед сезоном конкретно не ставилось. Ну, исходя из разговора с представителями руководства, всегда задача побеждать в каждом матче. Сейчас у нас подбирается очень хорошая команда, с которой можно будет бороться за лучшие места в верхней части турнирной таблицы. Несмотря на то, что мы стартовали достаточно неуверенно, скажу, что это всего лишь старт. В прошлом году мы наоборот стартовали очень хорошо.

— Что вам известно по Денису Гармашу? Есть информация, что он уйдет из «Динамо». Возможно, что он вернется в «Ризеспор»?

— Мне сложно что-то об этом говорить. Насколько я знаю, у него достаточно непростая ситуация в «Динамо». Я не знаю, вернется ли Денис в «Ризеспор». И не в курсе, будет ли он играть за «Динамо».

— Также была информация, что Миккель Дуэлунд может перейти в «Ризеспор». Это правда?

— Я сам об этом узнал только из прессы и сразу же спросил об этой новости у спортивного директора «Ризеспора». Он сказал, что нет, что это неправда и что клуб не интересуется этим футболистом.

— Как вам возвращение Артема Кравца в Турцию? Поздравляли его с дублем за «Коньяспор»?

— Конечно же, я рад, что Артем оформил дубль. Я смотрел игру против «Бешикташа» и, можно сказать, лучше дебюта не придумаешь. Кстати, накануне его трансфера мне звонил тренер «Коньяспора» и интересовался о характеристиках Артема. Он спрашивал о Кравце больше, как не о футболисте, а как о человеке, также о том, как с ним можно связаться. Я очень рад за то, как Артем дебютировал за «Коньяспор». Но также скажу, что мы не друзья, мы просто бывшие партнеры по команде. Конечно, когда увидимся на футбольном поле, то разговариваем, нам есть о чем поговорить. А так, чтоб созваниваться - такого нет.

— Кто в этом сезоне в чемпионате Турции является главным фаворитом?

— Интрига этого чемпионата в том, что три дебютанта находятся в верхней части турнирной таблицы, а бывший чемпион находится на последнем месте с нулем очков. Сейчас еще все достаточно неуверенно играют и всем очень тяжело дается старт. Но у команд, которые вышли в Суперлигу, есть преимущество в том, что у них имеется запредельное желание. Дебют в Суперлиге дает дополнительные эмоции. Также многие команды усиливаются до закрытия трансферного окна. Сейчас сложно дать какой-то прогноз. Думаю, после Нового года будет проще спрогнозировать, так как будет видно уже более цельную картину. А сейчас каких-то фаворитов и не выделишь. Для меня по игре из того, что я видел, больше всего нравится «Аланьяспор», с которым мы сыграли 1:1. Вот эта команда — самая интересная для меня. И также в этом году, мне кажется, «Галатасарай» будет более уверенно играть.

— Сейчас в чемпионате Турции на первом месте идет малоизвестная команда под названием «Фатих Карагюмрюк»…

— И какой прогноз можно делать? Я первые два месяца не мог выговорить название этой команды и до сих пор сложно это делать.

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— Как вам изменения в игре «Динамо» с приходом Мирчи Луческу?

— На эту тему я могу говорить очень много. В первую очередь, я реально очень счастлив и очень рад выходу команды в Лигу чемпионов.

Я вернусь немного назад. Когда первый раз в прессе появилась информация, что Луческу возглавит «Динамо», я подумал, что это очередная какая-то просто новость. Но, когда все это стало официально, я как болельщик «Динамо», был немного в шоке, потому что не понимал, как это будет происходить. Но, как бывший игрок «Динамо» и как человек, который чуть больше понимает в футболе, чем зрители, которые поддерживают команду, я понимал, что этот тренер может дать команде, что он может дать игрокам. Понятно, что после прихода Луческу «Динамо» не будет играть, как «Шахтер», у которого в наличии были Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста. Сейчас, сколько игр «Динамо» посмотрел, команда по-другому играет, и она уже в Лиге чемпионов. Я безумно рад этому. Я кайфовал от того, что видел. Луческу пришел и за короткий срок дал результат с теми футболистами, которые раньше подвергались только критике. Он, на мой взгляд, великий тренер. Как-то в его интервью я услышал, что его футболисты для него самые лучшие. Луческу ни разу не сказал, что у него футболисты не те. Хотя, наверное, ему хотелось бы подписать новых бразильцев и усилиться теми, кого он хочет. Но и с теми футболистами, которые у него есть, он дал результат. Поэтому я реально перед ним снимаю шляпу. Я также снимаю шляпу перед президентом «Динамо» Игорем Михайловичем Суркисом, потому что он сделал такую ставку на такого человека. Посмотрите, как начал играть Сидорчук. Это совсем другой футболист стал. Посмотрите, как играет Шапаренко. Сейчас не играют в основе лидеры Вербич и Цыганков. Думаю, при предыдущих наставниках Забарный не играл бы в основе. Сидорчук играл бы центрального защитника, играл бы Бурда с травмой, Цыганков с травмой, Вербич полухромой, если бы его что-то беспокоило.

— Луческу изменил подход к формированию стартового состава?

— Думаю, при предыдущих тренерах не играл бы и Супряга. Забарный вчера во время интервью волновался больше, чем на футбольном поле. Молодой парень выходит играть на таком уровне и очень уверенно играет. Сирота как уверенно играет в центре обороны. Еще полтора года назад они со мной даже не тренировались, а тут выходят молодые парни и так играют уверенно.

Посмотрите, как Буяльский действует на поле, как двигается на поле тот же Де Пена, Супряга, который вернулся из «Днепра-1». Пусть команда не играет в суперзрелищный футбол, но наблюдается тренерская работа и тренерские мысли. Вот сейчас можно говорить, что у команды есть какой-то план и какая-то идея. Луческу пришел и делает работу. Посмотрите на этот состав. Нет ни Шабанова, ни Попова, ни Бурды. Нет Цыганкова и Вербича. Миколенко играет центрального защитника, Караваев играет слева. Бущан как начал играть! Состав другой, но есть результат. Говорят: «Гент», «АЗ» - не те соперники. Да, есть свои нюансы, но реальность такова, что Луческу пришел и с ним команда выиграла Суперкубок Украины, идет на первом месте в УПЛ и вышла в Лигу чемпионов. Я думаю, одно попадание в Лигу чемпионов — это колоссальный успех.

— Что будет значить эта Лига чемпионов для молодежи «Динамо»?

— Для молодых футболистов участие в групповом этапе Лиги чемпионов это будет не то что опыт, это будет что-то нереальное. Это огромный плюс во всех компонентах. Луческу пришел и показал, что можно сделать с этими футболистами. И это только начало, не знаю, как будет дальше.

И, кстати, Луческу не рассчитывает на некоторых футболистов, которые были приобретены за немаленькие деньги. У него играют молодые ребята из академии «Динамо». Сейчас Коля Шапаренко как играет. Его игру смотришь и думаешь: «Царь!». Сидорчук сейчас реально капитан на поле. Я его знаю, он мой хороший друг. И это не просто он так захотел. Ему тренер рассказал что-то, Сидорчук сейчас понимает, что от него хотят и он играет по-другому. А, когда тебе каждый день говорят, что ты «такой, такой и такой», когда тебе постоянно говорят «что ты делаешь?». Через месяц ты приходишь домой, смотришь в зеркало и сам себя спрашиваешь: «Может, правда я такой?». Потому я реально сейчас кайфую от того, что происходит в моем родном клубе.

— Значит, действительно Луческу — топ-специалист?

— Я не работал никогда с Луческу, не знаю его, как тренера и как человека. Как о тренере знаю только о нем только по его достижениям, как он работал в «Шахтере», как он работал в Европе. Сейчас я сознательно мало общался с футболистами «Динамо», для себя хотел сделать выводы о команде. Наблюдая только по игре и исходя из того, что я вижу, а я все матчи «Динамо» смотрю, сейчас с приходом нового тренера с теми же футболистами у киевлян появляется рисунок. Есть разница в игре команды и есть огромный плюс в виде результата. Я считаю Луческу великим тренером. Ну, и на самом деле он — великий. Об этом говорят его достижения и трофеи. Это величайший тренер. Также, придя в «Динамо», имея такую историю в прошлом, могу сказать, что он мужик. Я сейчас с большим уважением к нему отношусь. Раньше я воспринимал его, как и многие, по-другому.

— Может выбить из колеи «Шахтер» то, что Луческу поднимает «Динамо»?

— Не то, чтобы выбить из колеи, но, думаю, где-то их это задевает. Нет той устойчивости и равновесия. Это как в боксе, когда при хорошей защите пропускаешь удар и начинаешь плыть. Луческу — опытнейший специалист. По его взгляду, по поведению на поле видно, какой он. Его идеи видны, понятно, что человек хочет. Я говорю свое мнение, не общаясь даже с футболистами «Динамо», хотя сделаю это.

— Ультрас «Динамо» недовольны назначением Луческу…

— Фан-сектор ультрас не очень хорошо относится к Луческу, потому что он работал в «Шахтере». Конечно, и у меня где-то внутри, в подсознании осталось понимание этого. Но как футбольный человек я его воспринимаю по достижениям, по работе. То, что он делает, меня радует. Я очень рад за «Динамо» и за пацанов лишний раз я всегда заступаюсь, потому что знаю: многие из них могут стать очень хорошими футболистами в будущем. Уверен, что Луческу — это тот человек, который многому научит этих молодых ребят и они в дальнейшем будут играть великих клубах.



ФК Динамо. Николай Шапаренко

— Кто сейчас в «Динамо» делает погоду?

— Как по мне, Сидорчук, Буяльский и Шапаренко — это три футболиста, которые делают рисунок нынешнего «Динамо», на них все держится. Сейчас Цыганков и Вербич не играют из-за травм.

— После 3:0 над «Гентом» многие говорили, что «Динамо» повезло. Мол, могли пропустить четыре мяча, если бы не Бущан…

— Я не согласен. Киевляне на голову или на две были выше бельгийцев. Впервые за несколько лет мне показалось, что «Динамо» играет с запасом. Если надо было бы, они забили бы четвертый и пятый гол. Смазало общую картину, что в концовке встречи расслабились. Но было видно, что есть ресурс за спиной. Это важно, так как этот запас особенно с тренером Луческу можно использовать в играх со следующими сильными командами.

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— Как вам выступление «Колоса» в Лиге Европы?

— Я горжусь «Колосом», наблюдаю за ними, так как там играет мой лучший друг Владимир Лысенко. И за «Колос» выступает много футболистов, с которыми я раньше играл. Там достаточно много моих друзей. Главный тренер, руководство — это те, с кем я раньше играл и пересекался где-то. Буквально за 4 года они с любительской команды сделали команду уровня Лиги Европы. У них были огромные шансы попасть в группу Лиги Европы. Как дебютант, они выступили настолько уверенно в Лиге Европы, что для меня это пример, как клуб должен развиваться. Из года в год они развиваются, не стоят на определенном уровне, они с каждым годом становятся только лучше. Знаю, что у «Колоса» инфраструктура на хорошем уровне. Посмотрите, какой у них был внешний вид на выездные матчи Лиги Европы. Это есть в лучших клубах Европы и мира. И «Колос» развивается, использует то, что используют в современном футболе.

— Сейчас можно говорить, что украинский футбол развивается?

— «Колос», «Рух» — это команды, о которых мы несколько лет назад не знали. А сейчас с какой быстротой они развиваются. «Колос» и «Рух» — это клубы, которые развиваются, с которых надо брать пример. Также, думаю, «Динамо» будет развиваться. Это то, что я хотел сказать в своем нашумевшем интервью. Луческу будет приносить новшества в команду, будет иметь влияние на президента, президент будет к нему прислушиваться. Команда будет развиваться, я в это верю. Ну вот это я имел в виду, когда давал интервью. Мне было обидно за клуб. Все думали, что я обижен. А мне обидно было за то, что, почему так происходит в таком великом клубе с таким потенциалом и возможностями. Меня волновало, почему клуб не развивается. Мне не было обидно, как некоторые думают, что меня выгнали. Меня из «Динамо» никто не выгонял, я сам ушел.

— Сборной Украины в октябре предстоит сыграть три сложных матча против Франции, Испании и Германии за неделю. Приходилось играть в таком графике с такими соперниками?

— За неделю сыграть столько таких матчей — это какой-то дикий график. Не совсем нормально, но пандемия поменяла столько всего. Ну, что есть, то есть. График нереальный какой-то. Если иметь в расположении 20-25 игроков одного уровня, то можно играть, конечно.

До этой паузы на карантин я кайфовал от игры сборной Украины. То, что тренерский штаб сделал со сборной Украиной, в какой она футбол, начала играть, для меня это что-то нереальное. Я говорю, как человек, который там был внутри. И сейчас как болельщик, смотря матчи, я реально кайфую. Я верю, и я хочу, чтобы они показали тот футбол, в который они играли до всех этих проблем, например, как с Португалией.

— Кого можете выделить в составе национальной команды?

— В сборной Украины здорово выглядит Зинченко, Малиновский — вообще топ. Сборная Украины вообще по-другому выглядит. Я хочу сказать, что футбольный тренер — это в первую очередь психолог, у которого харизма должна быть. Он должен быть с четким пониманием. Тренер должен уметь донести до футболиста свои идеи. Только тогда футболисты могут дополнять друг друга и развиваться. И не надо рассказывать, какого цвета бутсы нельзя одевать. Это звучит просто, но на самом деле это и сложно. Таких тренеров и людей не так уж и много.