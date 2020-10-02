Игорь СУРКИС: «Подписать в Динамо Белуце - идея Луческу»

Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что клуб заинтересован в услугах опорника «Брайтона» Тудора Белуце, которого хочет приобрести наставника Мирча Луческу.

- Молодой опорник «Брайтона» Тудор Белуце - креатура Луческу?

- Да, это была его идея. В данный момент нельзя говорить о том, что вопрос закрыт, но мы уже отправили в клуб Белуце все документы и ждем реакции. Рассчитываем взять игрока в аренду до конца сезона и будем вносить в контракт право выкупа, чтобы не упустить футболиста, если он хорошо себя проявит.

21-летний Белуце может сыграть как опорника, так и центрального защитника.