Игорь СУРКИС: «Подписать в Динамо Белуце - идея Луческу»

Президент «Динамо» рассказал о возможном усилении состава

  • 02.10.2020 15:46
  • 7397 просмотров
  • 8 комментариев
Игорь СУРКИС: «Подписать в Динамо Белуце - идея Луческу»
© brightonandhovealbion.com

Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что клуб заинтересован в услугах опорника «Брайтона» Тудора Белуце, которого хочет приобрести наставника Мирча Луческу.

- Молодой опорник «Брайтона» Тудор Белуце - креатура Луческу?
  - Да, это была его идея. В данный момент нельзя говорить о том, что вопрос закрыт, но мы уже отправили в клуб Белуце все документы и ждем реакции. Рассчитываем взять игрока в аренду до конца сезона и будем вносить в контракт право выкупа, чтобы не упустить футболиста, если он хорошо себя проявит.

21-летний Белуце может сыграть как опорника, так и центрального защитника.

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Источник — ТаТоТаке

(34 голоса)

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Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 02.10.2020 16:53
    0
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 16:48
    Тем более сейчас, когда днонама скоро на весь мир из матча в матч будет позориться.
    Ну я кстати думаю что вегров они минимум раз обыграют. Ференц самая слабая команда в ЛЧ
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 16:48
    0
    mayakovskiy1, 02.10.2020 16:41
    Ну Динамо откровенно слабый клуб с очень так себе репутацией. Ни один нормальный игрок не пойдет в клуб который каждый год позорится в еврокубках влетая то Яблонцу, то Шкендербеу то Лугано
    Тем более сейчас, когда днонама скоро на весь мир из матча в матч будет позориться.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 02.10.2020 16:41
    -1
    Алексей Романенко, 02.10.2020 16:31
    Резервист Брайтона. Хотя заманить в УПЛ кого-то из основы клуба АПЛ нынче нереально.
    Ну Динамо откровенно слабый клуб с очень так себе репутацией. Ни один нормальный игрок не пойдет в клуб который каждый год позорится в еврокубках влетая то Яблонцу, то Шкендербеу то Лугано
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 16:40
    0
    dima.krot, 02.10.2020 16:31
    Ты конь с педалями или без?
    Ты сегодня прыгало?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 02.10.2020 16:35
    -2
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 15:50
    Да нагрею деньги тратить сурок шубный, один хрен скоро будет унижение на весь мир.
    Да-да , вам не привыкать , позорьтесь дальше. В Интере цельную ночь пили шампанское , что им со второй корзины попалась знакомая конфетка. Вазелином запасся ?
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 16:31
    +1
    Резервист Брайтона. Хотя заманить в УПЛ кого-то из основы клуба АПЛ нынче нереально.
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 02.10.2020 16:31
    +1
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 15:50
    Да нагрею деньги тратить сурок шубный, один хрен скоро будет унижение на весь мир.
    Ты конь с педалями или без?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 15:50
    -16
    Да нагрею деньги тратить сурок шубный, один хрен скоро будет унижение на весь мир.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 16:31
    +1
    Резервист Брайтона. Хотя заманить в УПЛ кого-то из основы клуба АПЛ нынче нереально.
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 02.10.2020 16:31
    +1
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 15:50
    Да нагрею деньги тратить сурок шубный, один хрен скоро будет унижение на весь мир.
    Ты конь с педалями или без?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 02.10.2020 16:53
    0
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 16:48
    Тем более сейчас, когда днонама скоро на весь мир из матча в матч будет позориться.
    Ну я кстати думаю что вегров они минимум раз обыграют. Ференц самая слабая команда в ЛЧ
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 16:48
    0
    mayakovskiy1, 02.10.2020 16:41
    Ну Динамо откровенно слабый клуб с очень так себе репутацией. Ни один нормальный игрок не пойдет в клуб который каждый год позорится в еврокубках влетая то Яблонцу, то Шкендербеу то Лугано
    Тем более сейчас, когда днонама скоро на весь мир из матча в матч будет позориться.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 16:40
    0
    dima.krot, 02.10.2020 16:31
    Ты конь с педалями или без?
    Ты сегодня прыгало?
    Ссылка
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