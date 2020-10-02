Остаться в живых. С кем Шахтер разделил группу смерти в Лиге чемпионов

Перед жеребьевкой Лиги чемпионов, рассматривая потенциальные варианты для «Шахтера», мы констатировали, что благодаря пребыванию во второй корзине возможностей угодить в так называемую «группу смерти» у чемпиона Украины не так и много. Но человек в этом мире лишь предполагает…

На самом деле квартет В, в который в итоге угодил «Шахтер», может смело именоваться если уж не группой смерти, то как минимум одним из сильнейших в розыгрыше Лиги чемпионов-2020/21. Судите сами: вместе с чемпионом Украины в одной группе сыграют чемпион Испании, вице-чемпион Италии и четвертая команда Германии. Могло ли бы еще круче? Пожалуй, только в том случае, если бы на месте «горняков» оказался полпред Англии - «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед»…

Что ж, играть придется в любом случае, а потому давайте вкратце ознакомимся с тем, что из себя представляют ближайшие соперники «Шахтера».

РЕАЛ МАДРИД

Общая информация: клуб основан 6 марта 1902 года. Является рекордсменом по числу побед в чемпионате Испании (34), а также Лиге чемпионов (13). Играет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», вместимость которого составляет чуть более 81 тысячи зрителей. В нынешний розыгрыш Лиги чемпионов мадридцы попали благодаря добытому «золоту» в Ла Лиге-2019/20.

Главный тренер: Зинедин Зидан. 48-летний француз работает с «Реалом» с 2016 года с перерывом на большую часть сезона-2018/19. За это время дважды приводил мадридцев к победам в чемпионате Испании, трижды – в Лиге чемпионов, и по два раза «Реал» с Зиданом во главе выигрывал Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Имеет действующий контракт с «бланкос» до лета 2022 года.

AS.com

Кадровый потенциал: общая стоимость команды по оценкам портала Transfermarkt составляет 877 миллионов евро. Самым дорогостоящим футболистом «Реала» является бельгиец Эден Азар, контракт которого оценивается в 80 миллионов евро. Также в топ-5 наиболее дорогих игроков мадридцев входят Каземиро (64 млн евро), Рафаэль Варан (64 млн евро), Тибо Куртуа (60 млн евро) и Федерико Вальверде (54 млн евро).

Наиболее опытными футболистами нынешнего «Реала» являются 35-летний Лука Модрич, становившийся обладателем «Золотого мяча» в 2018 году, 34-летний Серхио Рамос, являющийся капитаном команды, 32-летний Карим Бензема, 32-летний Марсело и 30-летний Тони Кроос.

Ключевые молодые таланты «Реала» - это бразильские атакующие исполнители Родриго (19 лет) и Винисиус Жуниор (20 лет), а также украинский голкипер Андрей Лунин (21 год), норвежский хавбек Мартин Эдегор (21 год) и его коллега по амплуа из Уругвая Федерико Вальверде (22 года).

Последний сезон в ЛЧ: «Реал» играл в минувшем розыгрыше турнира. На стадии группового турнира мадридцы заняли второе место в квартете с «Пари Сен-Жермен» (1-е место), «Брюгге» (3-е место) и «Галатасараем» (4-е место). Турнирный путь «бланкос» прекратили уже на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей «Манчестер Сити» (1:2 – дома, 1:2 – на выезде).

Матчи против «Шахтера»: до этого с «горняками» мадридцы пересекались лишь однажды. Было это в группе Лиги чемпионов-2015/16, и оба поединка завершились победами «Реала». Сперва мадридцы на своем поле разбили «горняков» со счетом 4:0 (гол Бензема и хет-трик Роналду), а затем добыли победу в Украине с минимальным разрывом – 4:3 (на дубль Роналду, голы Модрича и Карвахаля в стане «Шахтера» своими мячами ответили Дентиньо, а также Алекс Тейшейра, записавший в актив дубль).

ИНТЕР МИЛАН

Общая информация: клуб основан 9 марта 1908 года. Имеет в активе 18 побед в чемпионате Италии (второй наряду с «Миланом» показатель после «Ювентуса», у которого 36 национальных титулов), а также 3 – в Лиге чемпионов, последняя из которых датирована сезоном-2009/10. Играет на стадионе «Джузеппе Меацца» (он же - «Сан-Сиро»), вместимость которого составляет чуть более 80 тысячи зрителей. В нынешний розыгрыш Лиги чемпионов «нерадзурри» попали благодаря второму месту, занятому по итогам Серии А-2019/20.

beIN Sports

Главный тренер: Антонио Конте. 51-летний специалист, который начал тренерскую карьеру в 2005-м, работает в «Интере» с лета минувшего года. За это время не успел разжиться трофеями, но был очень близок к этому в премьерном сезоне, оформив «серебро» в национальном чемпионате и став финалистом Лиги Европы. Действующий контракт Конте с «Интером» рассчитан до лета 2022 года. Несмотря на слухи о возможном уходе из стана «нерадзурри» после завершения минувшего сезона, Конте удалось договориться с руководством клуба, и продолжить работу.

Кадровый потенциал: общая стоимость команды по оценкам портала Transfermarkt составляет 707 миллионов евро. Самым дорогостоящим футболистом «Интера» является бельгийский центрфорвард Ромелу Лукаку, стоимость трансфера которого оценивается в 85 миллионов евро. Также в топ-5 наиболее дорогих игроков «нерадзурри» входят Лаутаро Мартинес (70 млн евро), Кристиан Эриксен (60 млн евро), Стефан де Врей (60 млн евро) и Ашраф Хакими (54 млн евро).

Наиболее опытными футболистами нынешнего «Интера» являются 36-летний голкипер и капитан команды Самир Ханданович, 35-летний фулбек Эшли Янг, 34-летний резервный вратарь Даниеле Паделли, 34-летний фулбек Александар Коларов, а также 33-летний центральный хавбек Артуро Видаль, которого «нерадзурри» в текущее трансферное окно успели «выписать» из «Барселоны» на правах свободного агента.

Главные молодые таланты «Интера» - это 21-летний форвард, воспитанный в собственной академии, Андреа Пинамонти, а также его одногодка Алессандро Бастони, начинавший играть в футбол в академии «Аталанты» и выступающий на позиции центрального защитника. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов 21-летнего Ашрафа Хакими, действующего справа на фланге, которого «Интер» в это окно выкупил у «Реала» за 40 миллионов евро, и также подписанного совсем недавно 23-летнего центрального хавбека Николо Бареллу, который перешел из «Кальяри» за 25 миллионов евро.

Последний сезон в ЛЧ: «Интер» участвовал в минувшем розыгрыше турнира, но не сумел выйти из группы в плей-офф турнира, уступив первые две строчки «Барселоне» и дортмундской «Боруссии», но опередив чешскую «Славию». Понизившись в Лигу Европы, «Интер» последовательно прошел «Лудогорец» в 1/16 финала, «Хетафе» в 1/8 финала, «Байер» в четвертьфинале и «Шахтер» в полуфинале, а в решающем поединке уступил «Севилье» со счетом 2:3.

Матчи против «Шахтера»: «Интер» к нынешнему моменту трижды играл против «горняков». Два матча «нерадзурри» и дончане провели в квалификации Лиги чемпионов-2005/06. Тогда в Донецке «Интер» выиграл 2:0, а в Милане команды расписали результативную ничью (1:1). Последний поединок команд не принес «горнякам» никакой радости, ведь в полуфинале Лиги Европы-2019/20 итальянцы разгромили украинцев со счетом 5:0.

БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Общая информация: клуб основан 1 августа 1900 года. Пять раз в своей истории «черно-бело-зеленые» становились чемпионами Германии, но в последний раз это случалось более четырех десятилетий назад – в сезоне-1976/77. Высшим достижением «Боруссии» в Лиге чемпионов и ее прародителе Кубке европейских чемпионов является выход в финал в сезоне-1976/77, когда команда Удо Латтека проиграла «Ливерпулю» (1:3), тренером которого был Боб Пейсли. Играют менхенгладбахцы на стадионе «Боруссия-Парк», который был открыт в 2004 году и вмещает чуть более 54 тысяч зрителей. В нынешний розыгрыш Лиги чемпионов немцы попали благодаря тому, что заняли четвертое место в розыгрыше Бундеслиги-2019/20.

ФК «Боруссия» Менхенгладбах

Главный тренер: Марко Розе. Этому специалисту всего 44 года, и работать на тренерском поприще он начал с 2009-го. Изначально помогал Томасу Тухелю в «Майнце» и Мартину Шмидту во второй команде этого клуба. Затем возглавил «Локомотив» из Лейпцига, где провел только сезон, а потом уехал тренировать в Австрию. После четырех лет работы с юношами и молодежной командой «Зальцбурга» был назначен главным тренером первой команды, где провел два сезона, после чего летом 2019-го получил предложение возглавить «Боруссию» Менхенгладбах. Ключевыми трофеями в тренерской карьере Розе являются две победы в чемпионате Австрии и одна – в Кубке этой страны, добытые с «Зальцбургом». Контракт тренера с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года.

Кадровый потенциал: общая стоимость команды по оценкам портала Transfermarkt составляет 315 миллионов евро. Ключевым активом «черно-бело-зеленых» является 23-летний швейцарский опорный полузащитник Денис Закариа, оцениваемый в 40 миллионов евро. Также в топ-5 наиболее дорогих игроков «Боруссии» входят чемпион мира-2014 Маттиас Гинтер (32 млн евро), сын чемпиона мира-1998 Лилиана Тюрама Маркус Тюрам (32 млн евро), а также 30-миллионные Алассан Плеа из Франции и Нико Эльведи, представляющий Швейцарию.

Наиболее опытными футболистами менхенгладбахской «Боруссии» являются 34-летний левый фулбек Оскар Вендт, резервные вратари Макс Грюн (33 года) и Тобиас Зиппель (32 года), а также правый вингер Ибраима Траоре (32 года) и капитан команды 32-летний Ларс Штиндль, действующий на позиции центрального атакующего хавбека.

Молодежи в «Боруссии» доверяют не столь активно, а потому выделить здесь можно разве что арендованного у «Лейпцига» 21-летнего форварда Ханнеса Вольфа, на которого «Боруссия» имеет опцию выкупа, а также 23-летнего словака Ласло Бенеша, который в стане «черно-бело-зеленых» пребывает с 2016 года, но за первую команду провел пока только 41 поединок.

Последний сезон в ЛЧ: сезон-2019/20 «Боруссия» Менхенгладбах провела в Лиге Европы. Угодив в одну группу с «Ромой», «Истанбул Башакшехиром» и «Вольфсбергом» немцы заняли лишь третью строчку, пропустив вперед турков и итальянцев, и на том закончили европоход. В последний же раз в Лиге чемпионов «черно-бело-зеленые» играли в сезоне-2016/17. Тогда в квалификации они спокойно прошли «Янг Бойз» (3:1, 6:1), а вот в группе сумели занять лишь 3-е место, пропустив вперед «Барселону» и «Манчестер Сити», но опередив «Селтик».

Матчи против «Шахтера»: менхенгладбахцы никогда ранее не пересекались с «горняками» в официальных поединках.