Остаться в живых. С кем Шахтер разделил группу смерти в Лиге чемпионов

Экспресс-представление соперников «горняков» в самом престижном турнире Европы

  • 02.10.2020 09:27
  • 8197 просмотров
  • 19 комментариев
Остаться в живых. С кем Шахтер разделил группу смерти в Лиге чемпионов
© ФК Шахтер

Перед жеребьевкой Лиги чемпионов, рассматривая потенциальные варианты для «Шахтера», мы констатировали, что благодаря пребыванию во второй корзине возможностей угодить в так называемую «группу смерти» у чемпиона Украины не так и много. Но человек в этом мире лишь предполагает…

На самом деле квартет В, в который в итоге угодил «Шахтер», может смело именоваться если уж не группой смерти, то как минимум одним из сильнейших в розыгрыше Лиги чемпионов-2020/21. Судите сами: вместе с чемпионом Украины в одной группе сыграют чемпион Испании, вице-чемпион Италии и четвертая команда Германии. Могло ли бы еще круче? Пожалуй, только в том случае, если бы на месте «горняков» оказался полпред Англии - «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед»…

Что ж, играть придется в любом случае, а потому давайте вкратце ознакомимся с тем, что из себя представляют ближайшие соперники «Шахтера».

РЕАЛ МАДРИД

Общая информация: клуб основан 6 марта 1902 года. Является рекордсменом по числу побед в чемпионате Испании (34), а также Лиге чемпионов (13). Играет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», вместимость которого составляет чуть более 81 тысячи зрителей. В нынешний розыгрыш Лиги чемпионов мадридцы попали благодаря добытому «золоту» в Ла Лиге-2019/20.

Главный тренер: Зинедин Зидан. 48-летний француз работает с «Реалом» с 2016 года с перерывом на большую часть сезона-2018/19. За это время дважды приводил мадридцев к победам в чемпионате Испании, трижды – в Лиге чемпионов, и по два раза «Реал» с Зиданом во главе выигрывал Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Имеет действующий контракт с «бланкос» до лета 2022 года.

AS.com

Кадровый потенциал: общая стоимость команды по оценкам портала Transfermarkt составляет 877 миллионов евро. Самым дорогостоящим футболистом «Реала» является бельгиец Эден Азар, контракт которого оценивается в 80 миллионов евро. Также в топ-5 наиболее дорогих игроков мадридцев входят Каземиро (64 млн евро), Рафаэль Варан (64 млн евро), Тибо Куртуа (60 млн евро) и Федерико Вальверде (54 млн евро).

Наиболее опытными футболистами нынешнего «Реала» являются 35-летний Лука Модрич, становившийся обладателем «Золотого мяча» в 2018 году, 34-летний Серхио Рамос, являющийся капитаном команды, 32-летний Карим Бензема, 32-летний Марсело и 30-летний Тони Кроос.

Ключевые молодые таланты «Реала» - это бразильские атакующие исполнители Родриго (19 лет) и Винисиус Жуниор (20 лет), а также украинский голкипер Андрей Лунин (21 год), норвежский хавбек Мартин Эдегор (21 год) и его коллега по амплуа из Уругвая Федерико Вальверде (22 года).

Последний сезон в ЛЧ: «Реал» играл в минувшем розыгрыше турнира. На стадии группового турнира мадридцы заняли второе место в квартете с «Пари Сен-Жермен» (1-е место), «Брюгге» (3-е место) и «Галатасараем» (4-е место). Турнирный путь «бланкос» прекратили уже на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей «Манчестер Сити» (1:2 – дома, 1:2 – на выезде).

Матчи против «Шахтера»: до этого с «горняками» мадридцы пересекались лишь однажды. Было это в группе Лиги чемпионов-2015/16, и оба поединка завершились победами «Реала». Сперва мадридцы на своем поле разбили «горняков» со счетом 4:0 (гол Бензема и хет-трик Роналду), а затем добыли победу в Украине с минимальным разрывом – 4:3 (на дубль Роналду, голы Модрича и Карвахаля в стане «Шахтера» своими мячами ответили Дентиньо, а также Алекс Тейшейра, записавший в актив дубль).

ИНТЕР МИЛАН

Общая информация: клуб основан 9 марта 1908 года. Имеет в активе 18 побед в чемпионате Италии (второй наряду с «Миланом» показатель после «Ювентуса», у которого 36 национальных титулов), а также 3 – в Лиге чемпионов, последняя из которых датирована сезоном-2009/10. Играет на стадионе «Джузеппе Меацца» (он же - «Сан-Сиро»), вместимость которого составляет чуть более 80 тысячи зрителей. В нынешний розыгрыш Лиги чемпионов «нерадзурри» попали благодаря второму месту, занятому по итогам Серии А-2019/20.

beIN Sports

Главный тренер: Антонио Конте. 51-летний специалист, который начал тренерскую карьеру в 2005-м, работает в «Интере» с лета минувшего года. За это время не успел разжиться трофеями, но был очень близок к этому в премьерном сезоне, оформив «серебро» в национальном чемпионате и став финалистом Лиги Европы. Действующий контракт Конте с «Интером» рассчитан до лета 2022 года. Несмотря на слухи о возможном уходе из стана «нерадзурри» после завершения минувшего сезона, Конте удалось договориться с руководством клуба, и продолжить работу.

Кадровый потенциал: общая стоимость команды по оценкам портала Transfermarkt составляет 707 миллионов евро. Самым дорогостоящим футболистом «Интера» является бельгийский центрфорвард Ромелу Лукаку, стоимость трансфера которого оценивается в 85 миллионов евро. Также в топ-5 наиболее дорогих игроков «нерадзурри» входят Лаутаро Мартинес (70 млн евро), Кристиан Эриксен (60 млн евро), Стефан де Врей (60 млн евро) и Ашраф Хакими (54 млн евро).

Наиболее опытными футболистами нынешнего «Интера» являются 36-летний голкипер и капитан команды Самир Ханданович, 35-летний фулбек Эшли Янг, 34-летний резервный вратарь Даниеле Паделли, 34-летний фулбек Александар Коларов, а также 33-летний центральный хавбек Артуро Видаль, которого «нерадзурри» в текущее трансферное окно успели «выписать» из «Барселоны» на правах свободного агента.

Главные молодые таланты «Интера» - это 21-летний форвард, воспитанный в собственной академии, Андреа Пинамонти, а также его одногодка Алессандро Бастони, начинавший играть в футбол в академии «Аталанты» и выступающий на позиции центрального защитника. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов 21-летнего Ашрафа Хакими, действующего справа на фланге, которого «Интер» в это окно выкупил у «Реала» за 40 миллионов евро, и также подписанного совсем недавно 23-летнего центрального хавбека Николо Бареллу, который перешел из «Кальяри» за 25 миллионов евро.

Последний сезон в ЛЧ: «Интер» участвовал в минувшем розыгрыше турнира, но не сумел выйти из группы в плей-офф турнира, уступив первые две строчки «Барселоне» и дортмундской «Боруссии», но опередив чешскую «Славию». Понизившись в Лигу Европы, «Интер» последовательно прошел «Лудогорец» в 1/16 финала, «Хетафе» в 1/8 финала, «Байер» в четвертьфинале и «Шахтер» в полуфинале, а в решающем поединке уступил «Севилье» со счетом 2:3.

Матчи против «Шахтера»: «Интер» к нынешнему моменту трижды играл против «горняков». Два матча «нерадзурри» и дончане провели в квалификации Лиги чемпионов-2005/06. Тогда в Донецке «Интер» выиграл 2:0, а в Милане команды расписали результативную ничью (1:1). Последний поединок команд не принес «горнякам» никакой радости, ведь в полуфинале Лиги Европы-2019/20 итальянцы разгромили украинцев со счетом 5:0.

БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Общая информация: клуб основан 1 августа 1900 года. Пять раз в своей истории «черно-бело-зеленые» становились чемпионами Германии, но в последний раз это случалось более четырех десятилетий назад – в сезоне-1976/77. Высшим достижением «Боруссии» в Лиге чемпионов и ее прародителе Кубке европейских чемпионов является выход в финал в сезоне-1976/77, когда команда Удо Латтека проиграла «Ливерпулю» (1:3), тренером которого был Боб Пейсли. Играют менхенгладбахцы на стадионе «Боруссия-Парк», который был открыт в 2004 году и вмещает чуть более 54 тысяч зрителей. В нынешний розыгрыш Лиги чемпионов немцы попали благодаря тому, что заняли четвертое место в розыгрыше Бундеслиги-2019/20.

ФК «Боруссия» Менхенгладбах

Главный тренер: Марко Розе. Этому специалисту всего 44 года, и работать на тренерском поприще он начал с 2009-го. Изначально помогал Томасу Тухелю в «Майнце» и Мартину Шмидту во второй команде этого клуба. Затем возглавил «Локомотив» из Лейпцига, где провел только сезон, а потом уехал тренировать в Австрию. После четырех лет работы с юношами и молодежной командой «Зальцбурга» был назначен главным тренером первой команды, где провел два сезона, после чего летом 2019-го получил предложение возглавить «Боруссию» Менхенгладбах. Ключевыми трофеями в тренерской карьере Розе являются две победы в чемпионате Австрии и одна – в Кубке этой страны, добытые с «Зальцбургом». Контракт тренера с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года.

Кадровый потенциал: общая стоимость команды по оценкам портала Transfermarkt составляет 315 миллионов евро. Ключевым активом «черно-бело-зеленых» является 23-летний швейцарский опорный полузащитник Денис Закариа, оцениваемый в 40 миллионов евро. Также в топ-5 наиболее дорогих игроков «Боруссии» входят чемпион мира-2014 Маттиас Гинтер (32 млн евро), сын чемпиона мира-1998 Лилиана Тюрама Маркус Тюрам (32 млн евро), а также 30-миллионные Алассан Плеа из Франции и Нико Эльведи, представляющий Швейцарию.

Наиболее опытными футболистами менхенгладбахской «Боруссии» являются 34-летний левый фулбек Оскар Вендт, резервные вратари Макс Грюн (33 года) и Тобиас Зиппель (32 года), а также правый вингер Ибраима Траоре (32 года) и капитан команды 32-летний Ларс Штиндль, действующий на позиции центрального атакующего хавбека.

Молодежи в «Боруссии» доверяют не столь активно, а потому выделить здесь можно разве что арендованного у «Лейпцига» 21-летнего форварда Ханнеса Вольфа, на которого «Боруссия» имеет опцию выкупа, а также 23-летнего словака Ласло Бенеша, который в стане «черно-бело-зеленых» пребывает с 2016 года, но за первую команду провел пока только 41 поединок.

Последний сезон в ЛЧ: сезон-2019/20 «Боруссия» Менхенгладбах провела в Лиге Европы. Угодив в одну группу с «Ромой», «Истанбул Башакшехиром» и «Вольфсбергом» немцы заняли лишь третью строчку, пропустив вперед турков и итальянцев, и на том закончили европоход. В последний же раз в Лиге чемпионов «черно-бело-зеленые» играли в сезоне-2016/17. Тогда в квалификации они спокойно прошли «Янг Бойз» (3:1, 6:1), а вот в группе сумели занять лишь 3-е место, пропустив вперед «Барселону» и «Манчестер Сити», но опередив «Селтик».

Матчи против «Шахтера»: менхенгладбахцы никогда ранее не пересекались с «горняками» в официальных поединках.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Алексей Сливченко, Sport.ua

(31 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 10:47
    0
    AK_228, 02.10.2020 10:46
    блин ты смешной.. поэтому один стоит 85 млн. и в основе второй команды Италии, второй стоит 300 гривен и в запасе первой команды Украины
    Так это бег по кругу.
    Самый богатый клуб Украины имеет защитника 300000 грн.
    Но хочет выиграть Ле, скажи это реально?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 10:46
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 02.10.2020 10:21
    Таку єрись говорили не всі експерти, а тільки один пальнутий на голову Сабо (причому він навіть казав, не те що гравці Шахтаря мають грати в МС чи Реалі, а те що таких гравців як у Шахтарі ні в Реалі ні в МС немає). А усі інші експерти як один просто казали, що кроти виглядають краще за Інтер та мають виходити до фіналу. Ось тепер і побачимо...
    Да, просто удивляет самый богатый клуб Украины, а играет 4 сезон одним и тем же составом.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.10.2020 10:46
    0
    Trasher311987, 02.10.2020 10:42
    Есть адекватность а есть не адекватность.
    Я прежде всего говорю о защите она не меняется какой сезон?
    Вы представляете человек почти 100кг(Лукаку), на скорости обгоняет на 20 кг меньше Хочолаву.
    Это не серьезно.
    блин ты смешной.. поэтому один стоит 85 млн. и в основе второй команды Италии, второй стоит 300 гривен и в запасе первой команды Украины
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 10:42
    -1
    ZAKARPATFAN, 02.10.2020 10:26
    А кто тебе сказал, что не будет реванш с Интером? И что Додо, Соломон, Тете не будут играть в Реале через пару лет? Этого не знает никто. Поживём увидим
    Есть адекватность а есть не адекватность.
    Я прежде всего говорю о защите она не меняется какой сезон?
    Вы представляете человек почти 100кг(Лукаку), на скорости обгоняет на 20 кг меньше Хочолаву.
    Это не серьезно.
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 02.10.2020 10:41
    -1
    ZAKARPATFAN, 02.10.2020 10:26
    А кто тебе сказал, что не будет реванш с Интером? И что Додо, Соломон, Тете не будут играть в Реале через пару лет? Этого не знает никто. Поживём увидим
    Конечно будет реванш с Интером еще 2 по 0,5 и можно смело на остальные матчи не выходить Это как у меня вчера - за гаражами 2 по 0,5 а потом еще разок меня по кругу 2 по 5 пустили. Очко прям горит но я доволен тем какой пробег был у моей жопы за ночь.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 02.10.2020 10:40
    -2
    остаться в живых против трех "катков" задача архисложная!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.10.2020 10:36
    0
    onco-clown, 02.10.2020 10:34
    Я считаю, что лучше порадоваться интересной сильной оппозиции для наших клубов, нежели трусливо плеваться, дескать ой не пройдем, потеряет ЧУ в рейтинге... Надо принимать и работать с тем что есть.
    Также насчет Динамо есть историческая интрига: в конце 90-х Динамо успешно играло с Барселоной, а что будет спустя почти 20 лет уже при Луческу?
    А что в Динамо сейчас есть игроки уровня Шевы, Реброва, Каладзе, Лужного, Косовского, Белькевича? Динамо сейчас держит ся на трех игроках, которые сейчас не в форме. Это Цыганков и Миколенко,Вербич. Все. Остальные могут выстрелить в одном матче против слабаков, а потом 5 игор не проявлять себя никак
    Ссылка
    onco-clown
      onco-clown, 02.10.2020 10:34
    -1
    Я считаю, что лучше порадоваться интересной сильной оппозиции для наших клубов, нежели трусливо плеваться, дескать ой не пройдем, потеряет ЧУ в рейтинге... Надо принимать и работать с тем что есть.
    Также насчет Динамо есть историческая интрига: в конце 90-х Динамо успешно играло с Барселоной, а что будет спустя почти 20 лет уже при Луческу?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.10.2020 10:26
    0
    Trasher311987, 02.10.2020 10:09
    Подождите, так все эксперты говорили год назад игроки команды должны играть в реале и Сити.
    Все говорили об опыте.
    А здесь я вижу до лч уже проиграли группу.
    А где хотя бы попытки, мы возьмём реванш у Интера?
    Где собственно характер?
    Меня волнует другое, на календаре 02.10.20
    Команда стартует в лч, тем же составом,той же защитой.
    Состояние президента клуба увеличилось до 7 млрд
    Вопрос:
    Где усиление состава ?
    А кто тебе сказал, что не будет реванш с Интером? И что Додо, Соломон, Тете не будут играть в Реале через пару лет? Этого не знает никто. Поживём увидим
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.10.2020 10:21
    0
    Trasher311987, 02.10.2020 10:09
    Подождите, так все эксперты говорили год назад игроки команды должны играть в реале и Сити.
    Все говорили об опыте.
    А здесь я вижу до лч уже проиграли группу.
    А где хотя бы попытки, мы возьмём реванш у Интера?
    Где собственно характер?
    Меня волнует другое, на календаре 02.10.20
    Команда стартует в лч, тем же составом,той же защитой.
    Состояние президента клуба увеличилось до 7 млрд
    Вопрос:
    Где усиление состава ?
    Таку єрись говорили не всі експерти, а тільки один пальнутий на голову Сабо (причому він навіть казав, не те що гравці Шахтаря мають грати в МС чи Реалі, а те що таких гравців як у Шахтарі ні в Реалі ні в МС немає). А усі інші експерти як один просто казали, що кроти виглядають краще за Інтер та мають виходити до фіналу. Ось тепер і побачимо...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.10.2020 10:18
    0
    Trasher311987, 02.10.2020 10:14
    Та причем тут Каштру, он работает с тем что есть.
    поэтому и грустный... ты не видишь взаимосвязи?!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 10:16
    0
    AK_228, 02.10.2020 10:11
    это к Сливченко вопросы?!
    Это и к Сливченко и к Василенко, и к экспертам.
    Чем больше будут говорить об этом тем больше что то изменится.
    Вот допустим кто может сразу заменить Степаненко?
    Не реально играть уже в 30 лет с миниском
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 10:14
    0
    AK_228, 02.10.2020 10:10
    Грустный Каштру это пока все что мы имеем
    Та причем тут Каштру, он работает с тем что есть.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.10.2020 10:13
    0
    Для повноти картини доповніть матеріал такою ж інформацією про Шахтар.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.10.2020 10:11
    -1
    Trasher311987, 02.10.2020 10:09
    Подождите, так все эксперты говорили год назад игроки команды должны играть в реале и Сити.
    Все говорили об опыте.
    А здесь я вижу до лч уже проиграли группу.
    А где хотя бы попытки, мы возьмём реванш у Интера?
    Где собственно характер?
    Меня волнует другое, на календаре 02.10.20
    Команда стартует в лч, тем же составом,той же защитой.
    Состояние президента клуба увеличилось до 7 млрд
    Вопрос:
    Где усиление состава ?
    это к Сливченко вопросы?!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.10.2020 10:10
    +2
    Trasher311987, 02.10.2020 10:09
    Подождите, так все эксперты говорили год назад игроки команды должны играть в реале и Сити.
    Все говорили об опыте.
    А здесь я вижу до лч уже проиграли группу.
    А где хотя бы попытки, мы возьмём реванш у Интера?
    Где собственно характер?
    Меня волнует другое, на календаре 02.10.20
    Команда стартует в лч, тем же составом,той же защитой.
    Состояние президента клуба увеличилось до 7 млрд
    Вопрос:
    Где усиление состава ?
    Грустный Каштру это пока все что мы имеем
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 10:09
    -1
    Подождите, так все эксперты говорили год назад игроки команды должны играть в реале и Сити.
    Все говорили об опыте.
    А здесь я вижу до лч уже проиграли группу.
    А где хотя бы попытки, мы возьмём реванш у Интера?
    Где собственно характер?
    Меня волнует другое, на календаре 02.10.20
    Команда стартует в лч, тем же составом,той же защитой.
    Состояние президента клуба увеличилось до 7 млрд
    Вопрос:
    Где усиление состава ?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 02.10.2020 10:09
    -1
    Dmytro Dmytro, 02.10.2020 09:59
    Нарешті нормальні суперники для шухтьора!!! Об газон...кожен матч)))
    Поражают такие ходячие дичь, как ты ну ок, влетит всем Шахтер, влетит Динамо и Заря и что тогда? Чем тут бл*дь радоваться? - что мы в рейтинге упадем и потом наш Чемпион Украины будет играть в ЛЕ, а за ЛЧ забыть можем? - вот это бл*дь радости. Дмитро, ты еблак обычный. Сам с себя клоун ржешь, а зря
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 02.10.2020 09:59
    -6
    Нарешті нормальні суперники для шухтьора!!! Об газон...кожен матч)))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.10.2020 10:10
    +2
    Trasher311987, 02.10.2020 10:09
    Подождите, так все эксперты говорили год назад игроки команды должны играть в реале и Сити.
    Все говорили об опыте.
    А здесь я вижу до лч уже проиграли группу.
    А где хотя бы попытки, мы возьмём реванш у Интера?
    Где собственно характер?
    Меня волнует другое, на календаре 02.10.20
    Команда стартует в лч, тем же составом,той же защитой.
    Состояние президента клуба увеличилось до 7 млрд
    Вопрос:
    Где усиление состава ?
    Грустный Каштру это пока все что мы имеем
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 10:47
    0
    AK_228, 02.10.2020 10:46
    блин ты смешной.. поэтому один стоит 85 млн. и в основе второй команды Италии, второй стоит 300 гривен и в запасе первой команды Украины
    Так это бег по кругу.
    Самый богатый клуб Украины имеет защитника 300000 грн.
    Но хочет выиграть Ле, скажи это реально?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 10:46
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 02.10.2020 10:21
    Таку єрись говорили не всі експерти, а тільки один пальнутий на голову Сабо (причому він навіть казав, не те що гравці Шахтаря мають грати в МС чи Реалі, а те що таких гравців як у Шахтарі ні в Реалі ні в МС немає). А усі інші експерти як один просто казали, що кроти виглядають краще за Інтер та мають виходити до фіналу. Ось тепер і побачимо...
    Да, просто удивляет самый богатый клуб Украины, а играет 4 сезон одним и тем же составом.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.10.2020 10:46
    0
    Trasher311987, 02.10.2020 10:42
    Есть адекватность а есть не адекватность.
    Я прежде всего говорю о защите она не меняется какой сезон?
    Вы представляете человек почти 100кг(Лукаку), на скорости обгоняет на 20 кг меньше Хочолаву.
    Это не серьезно.
    блин ты смешной.. поэтому один стоит 85 млн. и в основе второй команды Италии, второй стоит 300 гривен и в запасе первой команды Украины
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.10.2020 10:36
    0
    onco-clown, 02.10.2020 10:34
    Я считаю, что лучше порадоваться интересной сильной оппозиции для наших клубов, нежели трусливо плеваться, дескать ой не пройдем, потеряет ЧУ в рейтинге... Надо принимать и работать с тем что есть.
    Также насчет Динамо есть историческая интрига: в конце 90-х Динамо успешно играло с Барселоной, а что будет спустя почти 20 лет уже при Луческу?
    А что в Динамо сейчас есть игроки уровня Шевы, Реброва, Каладзе, Лужного, Косовского, Белькевича? Динамо сейчас держит ся на трех игроках, которые сейчас не в форме. Это Цыганков и Миколенко,Вербич. Все. Остальные могут выстрелить в одном матче против слабаков, а потом 5 игор не проявлять себя никак
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.10.2020 10:26
    0
    Trasher311987, 02.10.2020 10:09
    Подождите, так все эксперты говорили год назад игроки команды должны играть в реале и Сити.
    Все говорили об опыте.
    А здесь я вижу до лч уже проиграли группу.
    А где хотя бы попытки, мы возьмём реванш у Интера?
    Где собственно характер?
    Меня волнует другое, на календаре 02.10.20
    Команда стартует в лч, тем же составом,той же защитой.
    Состояние президента клуба увеличилось до 7 млрд
    Вопрос:
    Где усиление состава ?
    А кто тебе сказал, что не будет реванш с Интером? И что Додо, Соломон, Тете не будут играть в Реале через пару лет? Этого не знает никто. Поживём увидим
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.10.2020 10:21
    0
    Trasher311987, 02.10.2020 10:09
    Подождите, так все эксперты говорили год назад игроки команды должны играть в реале и Сити.
    Все говорили об опыте.
    А здесь я вижу до лч уже проиграли группу.
    А где хотя бы попытки, мы возьмём реванш у Интера?
    Где собственно характер?
    Меня волнует другое, на календаре 02.10.20
    Команда стартует в лч, тем же составом,той же защитой.
    Состояние президента клуба увеличилось до 7 млрд
    Вопрос:
    Где усиление состава ?
    Таку єрись говорили не всі експерти, а тільки один пальнутий на голову Сабо (причому він навіть казав, не те що гравці Шахтаря мають грати в МС чи Реалі, а те що таких гравців як у Шахтарі ні в Реалі ні в МС немає). А усі інші експерти як один просто казали, що кроти виглядають краще за Інтер та мають виходити до фіналу. Ось тепер і побачимо...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.10.2020 10:18
    0
    Trasher311987, 02.10.2020 10:14
    Та причем тут Каштру, он работает с тем что есть.
    поэтому и грустный... ты не видишь взаимосвязи?!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 10:16
    0
    AK_228, 02.10.2020 10:11
    это к Сливченко вопросы?!
    Это и к Сливченко и к Василенко, и к экспертам.
    Чем больше будут говорить об этом тем больше что то изменится.
    Вот допустим кто может сразу заменить Степаненко?
    Не реально играть уже в 30 лет с миниском
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 10:14
    0
    AK_228, 02.10.2020 10:10
    Грустный Каштру это пока все что мы имеем
    Та причем тут Каштру, он работает с тем что есть.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.10.2020 10:13
    0
    Для повноти картини доповніть матеріал такою ж інформацією про Шахтар.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности