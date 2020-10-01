Кого в соперники Шахтеру? Три варианта жребия Лиги чемпионов для горняков

Сегодня в 18:00 по киевскому времени в швейцарской Женеве состоится процедура жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. По ее результатам своих соперников узнают чемпион и вице-чемпион Украины «Шахтер» и «Динамо» соответственно.

Предварительно все 32 команды-участницы уже разделены УЕФА на четыре корзины, и сейчас мы поговорим о трех вариантах жребия для «горняков» - хорошем, нейтральном и плохом. Естественно, во всем этом будет изрядная доля условности, но это ни коим образом не помешает нам попытаться максимально объективно оценить ситуацию.

Напомним лишь, что «Шахтер» и «Динамо», несмотря на попадания в разные корзины, не смогут сыграть друг против друга в одной группе, так как УЕФА разводит команды из одной ассоциации на этой стадии соревнования. Также ни «горняки», ни «динамовцы» не сойдутся против команд из России (на этот раз их сразу три – «Зенит» в первой корзине, «Краснодар» в третьей и «Локомотив» в четвертой).

Вариант № 1 – хороший: «Порту», «Шахтер», «Олимпиакос», «Мидтьюлланд»

Сразу же оговоримся, что откровенно слабых соперников на стадии группы Лиги чемпионов «Шахтеру» ждать не стоит, однако при хорошем варианте все-таки есть команды, с которыми чисто номинально у «горняков» шансов будет больше.

Из первой корзины, прежде всего, речь стоит вести о «Порту». Чемпион Португалии – команда весьма мощная и амбициозная, однако в силу объективных причин ныне никоим образом не принадлежит к когорте континентальных грандов. На бумаге «драконы» выглядят не сильнее «Шахтера», тем более, что даже клубный рейтинг имеют худший, нежели «горняки» (75,0 против 85,0). Минувший чемпионат Португалии «Порту» выиграл не только благодаря собственной игровой стабильности, но и за счет внезапно случившейся пробуксовки у «Бенфики». Лиссабонских «орлов» «Шахтер», напомним, успешно прошел в 1/16 финала Лиги Европы-2019/20, а потому попробовать свои силы еще с одним полпредом Португалии уже на стадии группы Лиги чемпионов для «горняков», наверное, было бы нелишним.

В третьей корзине наиболее желанным выглядит, конечно же, вариант с «Олимпиакосом». Многократный чемпион Греции – проверенный еврокубковый боец, однако называть его успешным в этом контексте не получится даже при всем желании. «Красно-белые» способны «попить крови» у любого соперника, но замахнуться на выход из группы… Пожалуй, для них нынешних это чрезмерно амбициозная задача. Например, в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Олимпиакос» финишировал третьим в группе с «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Црвеной Звездой», сумев разжиться лишь 4 очками, добытыми на своем поле благодаря ничьей со «шпорами» (2:2) и минимальной победе над сербами (1:0).

Выбор «Мидтьюлланда» из четвертой корзины также имеет под собой смысл. Прежде всего, полпреды Дании вообще нечастые гости в группе Лиги чемпионов, а нынешний чемпион этой страны «Мидтьюлланд» так и вовсе дебютирует на подобном уровне. Последние четыре сезона завершались для «волков» неудачами в квалификациях к Лиге чемпионов и Лиге Европы. В последний же раз «Мидтьюлланд» играл в группе еврокубков в сезоне-2015/16, но тогда сумел выбраться в плей-офф, где сразу же уступил «Манчестер Юнайтед». Для «Шахтера» столь неопытный еврокубковый боец, как датские «волки», является пресловутой «сладкой булочкой», у которой при должном настрое необходимо без особых нервов брать все шесть очков.

P.S. Говоря о таком номинально хорошем варианте, в голову сразу приходят воспоминания о походе «Шахтера» в Лиге чемпионов-2010/11, когда дончане угодили в одну группу с «Порту», «Зенитом» и кипрским АПОЭЛом. Увы, на том путь «горняков» в еврокубках тогда и завершился, что еще раз подчеркивает глубокую теоретичность всех предматчевых и преджеребьевочных предположений…

Вариант № 2 – плохой: «Бавария», «Шахтер», «Интер», «Ренн»

Вариантов, при которых «горняки» попадут в однозначную «группу смерти» не так много, благодаря тому, что чемпион Украины сам будет находиться во второй корзине, из-за чего избежит встреч на этом этапе, например, с «Барселоной» или «Манчестер Сити». Однако, при определенных раскладах, «Шахтер» все же может угодить в крайне неприятный квартет, одну из версий которого мы и представляем в рамках номинально плохого варианта.

В первой корзине есть множество грандов и очень сильных команд, но особняком ныне стоит, конечно же, «Бавария». Действующий обладатель трофея, который в четвертьфинале с легкостью сокрушил «Барселону» со счетом 8:2, видится букмекерам одним из главных претендентов на победу и в сезоне-2020/21. Мюнхенцы – это хладнокровная машина, которая не устает и не успокаивается на достигнутом. Прочувствовать это на собственной шкуре «горняки» могли в Лиге чемпионов-2014/15, когда на выезде были нещадно биты оппонентом со счетом (0:7), пусть и играли подавляющее большинство времени в меньшинстве из-за раннего удаления Кучера. Пережить нечто подобное никому из болельщиков «Шахтера» не хотелось бы, а потому лучше обойтись без визитов на «Альянц Арену».

Самым неприятным соперником из третьей корзины ныне для «горняков» видится «Интер». С миланской командой «Шахтер» имел «удовольствие» пересекаться в полуфинале последнего розыгрыша Лиги Европы, и тогда, напомним, все завершилось для украинской команды весьма грустно – 0:5. Умения тактически разобрать соперника «по косточкам» у главного тренера «нерадзурри» Антонио Конте не отнять, а потому Луишу Каштру, быть может, и хотелось бы взять реванш, но вряд ли португальский специалист будет против, если судьба на этот раз разведет его команду с «Интером» по разным группам.

Наконец, в четвертой корзине, возможно, наиболее непростым соперником для «Шахтера» видится дебютант турнира «Ренн» («Боруссия» из Менхенгладбаха теоретически не может попасться «горнякам», если из первой корзины выпадет «Бавария», а «Марсель» выглядит мощнее своих соотечественников чисто номинально). В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 «красно-черные» финишировали третьими, оказавшись лишь одной из трех команд, которой удалось обыграть «Пари Сен-Жермен». Более того, в сезоне-2020/21 «Ренну» удалось прекрасно стартовать, и пока эта команда является лидером турнирной таблицы, опережая действующего чемпиона на 4 очка. Да, с бретонцами «Шахтер» когда-то успешно играл еще в рамках Кубка УЕФА (в 2005 году «горняки» на выезде обыграли «Ренн» со счетом 1:0 с голом Элано с пенальти), но то была совсем иная команда, где как минимум не было звезд первой величины наподобие недавнего сенсационного дебютанта сборной Франции 17-летнего Эдуарду Камавинги, за которого многие гранды континентального футбола готовы заплатить более 60 миллионов евро.

Вариант № 3 – нейтральный: «Ювентус», «Шахтер», «Зальцбург», «Истанбул Башакшехир»

Пожалуй, группа с таким подбором соперников была бы для «горняков» наиболее, как это принято говорить в таких случаях, рабочим вариантом. Совсем обходиться без грандов будет как-то негоже (надо же на кого-то настраиваться с максимально возможным уровнем концентрации), но и без команд номинально уровнем пониже видеть подбор участников квартета не хотелось бы.

Из первой корзины неплохо было бы вновь сыграть против «Ювентуса». В 2012 году «горнякам» удалось достойно противостоять туринцам, вместе с которыми «Шахтер» тогда и вышел в плей-офф Лиги чемпионов-2012/13. Нынешняя «Старая синьора» вряд ли слабее той, которая была во времена прежней встречи с украинцами, но играть с ней можно, равно как и добывать результат, что и доказал недавно экс-коуч «горняков» Паулу Фонсека, когда со своей «Ромой» сыграл против «Юве» вничью 2:2 в чемпионате. В конце концов, у Украины может возникнуть одна из последних возможностей увидеть в деле мегазвезду современности Криштиану Роналду, ведь кто знает, сколько португалец еще продержится перед завершением карьеры…

Рабочим вариантом из третьей корзины является «Зальцбург». Действующий чемпион Австрии – команда, против которой «горнякам» однозначно не будет просто, но это противостояние точно способно подарить интересный футбол и очки для «Шахтера». В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Зальцбург» набрал 7 очков в группе с «Ливерпулем», «Наполи» и «Генком», финишировав в итоге третьим после англичан и итальянцев. Более того, на Туманном Альбионе в ворота «красных» австрийцы забили три мяча, уступив в веселой перестрелке со счетом 3:4. Видеть такую команду в числе соперников «Шахтера» на этот раз было бы приятно для всех, кто любит яркий и динамичный футбол.

А вот из четвертой корзины неплохо было бы увидеть полпреда Турции «Истанбул Башакшехир», чтобы группа «Шахтера» по-настоящему была чемпионской. В минувшем сезоне эта команда впервые в истории взяла «золото» национального первенства, а потому прошла в Лигу чемпионов напрямую, и это будет для нее дебютом. Нынешний «Истанбул Башакшехир» очень амбициозный коллектив, который все-таки отличается определенной нестабильность. Вот и сезон-2020/21 в турецкой Суперлиге эта команда начала неважно, проиграв все три стартовых поединка и ныне занимая последнее место в таблице. В аспекте того, что «Истанбул Башакшехир» попытается наверстать упущенное в чемпионате Турции, в Лиге чемпионов этой команде будет очень непросто, чем «Шахтер» способен воспользоваться. Да и банально недалекий по расстоянию перелет в рамках нынешних реалий – это то, чему в стане «горняков», наверное, также были бы очень довольны.