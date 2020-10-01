Кого в соперники Шахтеру? Три варианта жребия Лиги чемпионов для горняков

Sport.ua оценивает потенциально хороший, нейтральный и плохой варианты жребия для чемпиона Украины

  • 01.10.2020 12:14
  • 7534 просмотра
  • 46 комментариев
Кого в соперники Шахтеру? Три варианта жребия Лиги чемпионов для горняков
© uefa.com

Сегодня в 18:00 по киевскому времени в швейцарской Женеве состоится процедура жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. По ее результатам своих соперников узнают чемпион и вице-чемпион Украины «Шахтер» и «Динамо» соответственно.

Предварительно все 32 команды-участницы уже разделены УЕФА на четыре корзины, и сейчас мы поговорим о трех вариантах жребия для «горняков» - хорошем, нейтральном и плохом. Естественно, во всем этом будет изрядная доля условности, но это ни коим образом не помешает нам попытаться максимально объективно оценить ситуацию.

Напомним лишь, что «Шахтер» и «Динамо», несмотря на попадания в разные корзины, не смогут сыграть друг против друга в одной группе, так как УЕФА разводит команды из одной ассоциации на этой стадии соревнования. Также ни «горняки», ни «динамовцы» не сойдутся против команд из России (на этот раз их сразу три – «Зенит» в первой корзине, «Краснодар» в третьей и «Локомотив» в четвертой).

Вариант № 1 – хороший: «Порту», «Шахтер», «Олимпиакос», «Мидтьюлланд»

Сразу же оговоримся, что откровенно слабых соперников на стадии группы Лиги чемпионов «Шахтеру» ждать не стоит, однако при хорошем варианте все-таки есть команды, с которыми чисто номинально у «горняков» шансов будет больше.

Из первой корзины, прежде всего, речь стоит вести о «Порту». Чемпион Португалии – команда весьма мощная и амбициозная, однако в силу объективных причин ныне никоим образом не принадлежит к когорте континентальных грандов. На бумаге «драконы» выглядят не сильнее «Шахтера», тем более, что даже клубный рейтинг имеют худший, нежели «горняки» (75,0 против 85,0). Минувший чемпионат Португалии «Порту» выиграл не только благодаря собственной игровой стабильности, но и за счет внезапно случившейся пробуксовки у «Бенфики». Лиссабонских «орлов» «Шахтер», напомним, успешно прошел в 1/16 финала Лиги Европы-2019/20, а потому попробовать свои силы еще с одним полпредом Португалии уже на стадии группы Лиги чемпионов для «горняков», наверное, было бы нелишним.

В третьей корзине наиболее желанным выглядит, конечно же, вариант с «Олимпиакосом». Многократный чемпион Греции – проверенный еврокубковый боец, однако называть его успешным в этом контексте не получится даже при всем желании. «Красно-белые» способны «попить крови» у любого соперника, но замахнуться на выход из группы… Пожалуй, для них нынешних это чрезмерно амбициозная задача. Например, в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Олимпиакос» финишировал третьим в группе с «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Црвеной Звездой», сумев разжиться лишь 4 очками, добытыми на своем поле благодаря ничьей со «шпорами» (2:2) и минимальной победе над сербами (1:0).

Выбор «Мидтьюлланда» из четвертой корзины также имеет под собой смысл. Прежде всего, полпреды Дании вообще нечастые гости в группе Лиги чемпионов, а нынешний чемпион этой страны «Мидтьюлланд» так и вовсе дебютирует на подобном уровне. Последние четыре сезона завершались для «волков» неудачами в квалификациях к Лиге чемпионов и Лиге Европы. В последний же раз «Мидтьюлланд» играл в группе еврокубков в сезоне-2015/16, но тогда сумел выбраться в плей-офф, где сразу же уступил «Манчестер Юнайтед». Для «Шахтера» столь неопытный еврокубковый боец, как датские «волки», является пресловутой «сладкой булочкой», у которой при должном настрое необходимо без особых нервов брать все шесть очков.

P.S. Говоря о таком номинально хорошем варианте, в голову сразу приходят воспоминания о походе «Шахтера» в Лиге чемпионов-2010/11, когда дончане угодили в одну группу с «Порту», «Зенитом» и кипрским АПОЭЛом. Увы, на том путь «горняков» в еврокубках тогда и завершился, что еще раз подчеркивает глубокую теоретичность всех предматчевых и преджеребьевочных предположений…

Вариант № 2 – плохой: «Бавария», «Шахтер», «Интер», «Ренн»

Вариантов, при которых «горняки» попадут в однозначную «группу смерти» не так много, благодаря тому, что чемпион Украины сам будет находиться во второй корзине, из-за чего избежит встреч на этом этапе, например, с «Барселоной» или «Манчестер Сити». Однако, при определенных раскладах, «Шахтер» все же может угодить в крайне неприятный квартет, одну из версий которого мы и представляем в рамках номинально плохого варианта.

В первой корзине есть множество грандов и очень сильных команд, но особняком ныне стоит, конечно же, «Бавария». Действующий обладатель трофея, который в четвертьфинале с легкостью сокрушил «Барселону» со счетом 8:2, видится букмекерам одним из главных претендентов на победу и в сезоне-2020/21. Мюнхенцы – это хладнокровная машина, которая не устает и не успокаивается на достигнутом. Прочувствовать это на собственной шкуре «горняки» могли в Лиге чемпионов-2014/15, когда на выезде были нещадно биты оппонентом со счетом (0:7), пусть и играли подавляющее большинство времени в меньшинстве из-за раннего удаления Кучера. Пережить нечто подобное никому из болельщиков «Шахтера» не хотелось бы, а потому лучше обойтись без визитов на «Альянц Арену».

Самым неприятным соперником из третьей корзины ныне для «горняков» видится «Интер». С миланской командой «Шахтер» имел «удовольствие» пересекаться в полуфинале последнего розыгрыша Лиги Европы, и тогда, напомним, все завершилось для украинской команды весьма грустно – 0:5. Умения тактически разобрать соперника «по косточкам» у главного тренера «нерадзурри» Антонио Конте не отнять, а потому Луишу Каштру, быть может, и хотелось бы взять реванш, но вряд ли португальский специалист будет против, если судьба на этот раз разведет его команду с «Интером» по разным группам.

Наконец, в четвертой корзине, возможно, наиболее непростым соперником для «Шахтера» видится дебютант турнира «Ренн» («Боруссия» из Менхенгладбаха теоретически не может попасться «горнякам», если из первой корзины выпадет «Бавария», а «Марсель» выглядит мощнее своих соотечественников чисто номинально). В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 «красно-черные» финишировали третьими, оказавшись лишь одной из трех команд, которой удалось обыграть «Пари Сен-Жермен». Более того, в сезоне-2020/21 «Ренну» удалось прекрасно стартовать, и пока эта команда является лидером турнирной таблицы, опережая действующего чемпиона на 4 очка. Да, с бретонцами «Шахтер» когда-то успешно играл еще в рамках Кубка УЕФА (в 2005 году «горняки» на выезде обыграли «Ренн» со счетом 1:0 с голом Элано с пенальти), но то была совсем иная команда, где как минимум не было звезд первой величины наподобие недавнего сенсационного дебютанта сборной Франции 17-летнего Эдуарду Камавинги, за которого многие гранды континентального футбола готовы заплатить более 60 миллионов евро.

Вариант № 3 – нейтральный: «Ювентус», «Шахтер», «Зальцбург», «Истанбул Башакшехир»

Пожалуй, группа с таким подбором соперников была бы для «горняков» наиболее, как это принято говорить в таких случаях, рабочим вариантом. Совсем обходиться без грандов будет как-то негоже (надо же на кого-то настраиваться с максимально возможным уровнем концентрации), но и без команд номинально уровнем пониже видеть подбор участников квартета не хотелось бы.

Из первой корзины неплохо было бы вновь сыграть против «Ювентуса». В 2012 году «горнякам» удалось достойно противостоять туринцам, вместе с которыми «Шахтер» тогда и вышел в плей-офф Лиги чемпионов-2012/13. Нынешняя «Старая синьора» вряд ли слабее той, которая была во времена прежней встречи с украинцами, но играть с ней можно, равно как и добывать результат, что и доказал недавно экс-коуч «горняков» Паулу Фонсека, когда со своей «Ромой» сыграл против «Юве» вничью 2:2 в чемпионате. В конце концов, у Украины может возникнуть одна из последних возможностей увидеть в деле мегазвезду современности Криштиану Роналду, ведь кто знает, сколько португалец еще продержится перед завершением карьеры…

Рабочим вариантом из третьей корзины является «Зальцбург». Действующий чемпион Австрии – команда, против которой «горнякам» однозначно не будет просто, но это противостояние точно способно подарить интересный футбол и очки для «Шахтера». В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Зальцбург» набрал 7 очков в группе с «Ливерпулем», «Наполи» и «Генком», финишировав в итоге третьим после англичан и итальянцев. Более того, на Туманном Альбионе в ворота «красных» австрийцы забили три мяча, уступив в веселой перестрелке со счетом 3:4. Видеть такую команду в числе соперников «Шахтера» на этот раз было бы приятно для всех, кто любит яркий и динамичный футбол.

А вот из четвертой корзины неплохо было бы увидеть полпреда Турции «Истанбул Башакшехир», чтобы группа «Шахтера» по-настоящему была чемпионской. В минувшем сезоне эта команда впервые в истории взяла «золото» национального первенства, а потому прошла в Лигу чемпионов напрямую, и это будет для нее дебютом. Нынешний «Истанбул Башакшехир» очень амбициозный коллектив, который все-таки отличается определенной нестабильность. Вот и сезон-2020/21 в турецкой Суперлиге эта команда начала неважно, проиграв все три стартовых поединка и ныне занимая последнее место в таблице. В аспекте того, что «Истанбул Башакшехир» попытается наверстать упущенное в чемпионате Турции, в Лиге чемпионов этой команде будет очень непросто, чем «Шахтер» способен воспользоваться. Да и банально недалекий по расстоянию перелет в рамках нынешних реалий – это то, чему в стане «горняков», наверное, также были бы очень довольны.

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(9 голосов)

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  • Какие команды из первой корзины вы бы хотели видеть в соперниках для Динамо или Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов? (выбрать 3 варианта из 7)
    • 7.37% (85)
      1. Бавария (Германия)
    • 19.34% (223)
      2. Севилья (Испания)
    • 10.49% (121)
      3. Реал Мадрид (Испания)
    • 12.23% (141)
      4. Ливерпуль (Англия)
    • 13.18% (152)
      5. Ювентус (Италия)
    • 8.5% (98)
      6. ПСЖ (Франция)
    • 28.88% (333)
      7. Порту (Португалия)
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Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 01.10.2020 13:29
    0
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 13:28
    Основу Барсы в первом матче, когда счёт был 2:0 в пользу Шахты
    Ахаа. Дубль дурашка. Дубль. С 3 игроками основы и тогда.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.10.2020 13:28
    +1
    В принципе согласен со спорт.юа.
    Только одна поправочка - Шахтеру (или Динамо) при Хорошем жребии нужен «Ференцварош» - это самая слабая команда нынешней ЛЧ.
    При всем уважении к проделанной Ребровым работе.
    Можете минусить.
    /
    И одна ремарка.
    «Шахтер» - «Зальцбург» это хорошо.
    И очков наберем/отберем у конкурентов и не пустим их в еврокубковую весну.
    /
    Но, это все проЖекты... Жребий покажет.
    Ссылка
    mayjumanji
      mayjumanji, 01.10.2020 13:28
    -2
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 12:50
    Вот у меня один вопрос, на который я так и нашёл ответа. Каштру на днях заявил что было собеседование с менеджментом и все вместе решили пока никого не покупать, а работать с теми игроками которые есть. Возникает вопрос, - Каштру копает себе яму, режет ветку на которой сидит, стреляет себе в ногу? Или он что-то видит чего не видим мы?
    сворачивается эта шарашкина кантора. зимой уходит обязянка-тайсон, Марлос так же уходит. Остаются всякие те-те, бе-бе, ме-ме )))
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 13:28
    -1
    Frank Piter, 01.10.2020 13:26
    ДУБЛЬ БАРСЫ, ДУБЛЬ. Уже ты обосралсо. 3 игрока основы было. Смотрели. Дубль Ман Сити. Дубль.
    Наполи топ? Серьезно? Вице-чемп Англии не топ, а 3 команда Италии сейчас топ
    Основу Барсы в первом матче, когда счёт был 2:0 в пользу Шахты
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 01.10.2020 13:27
    -2
    mayakovskiy1, 01.10.2020 13:24
    Кого ты обманываешь? В сезоне 10-11 года Сити был третьей командой Англии еще без шейхов и целой авоськи топ игроков.
    Так можно сказать, Шахтер Тоттенхэм проходил. Но Тоттенхэм тогда и сейчас большая разница
    запомни и запиши себе на лбу
    с сентября 2009 года клуб полностью принадлежит шейху Мансуру, одному из богатейших людей британского футбола, личное состояние Мансура на 2010 год оценивалась в £20 млрд
    и не пиши бредятину-В сезоне 10-11 года Сити был третьей командой Англии еще без шейхов-
    хватит с тебя уже ,что Аталанта полуфиналист ЛЧ
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 01.10.2020 13:27
    -1
    mayakovskiy1, 01.10.2020 13:24
    Кого ты обманываешь? В сезоне 10-11 года Сити был третьей командой Англии еще без шейхов и целой авоськи топ игроков.
    Так можно сказать, Шахтер Тоттенхэм проходил. Но Тоттенхэм тогда и сейчас большая разница
    Он был 2-3, дурашка. И остав я привел.
    «Манчестер Сити»: 25.Харт, 2.Ричардс, 4.Компани, 5.Забалета, 10.Джеко, 13.Коларов (8.Райт-Филлипс, 82), 18.Барри – кап, 19.Лескотт, 21.Давид Силва, 42.Я.Туре, 45.Балотелли (32.Тевес, 57).
    Этот состав Динамо 2-0 выпороло в Киеве.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 01.10.2020 13:26
    -1
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 13:24
    Барсу дважды в ЛЧ, Арсенал дважды(если вы говорите что это Топ) Челси, Наполи, Мансити.
    ДУБЛЬ БАРСЫ, ДУБЛЬ. Уже ты обосралсо. 3 игрока основы было. Смотрели. Дубль Ман Сити. Дубль.
    Наполи топ? Серьезно? Вице-чемп Англии не топ, а 3 команда Италии сейчас топ
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 01.10.2020 13:25
    -2
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 13:22
    А вообще считаю что обыгрыш Топов, - не показатель класса. Даже всякие Бате, Базели, Ростовы, Рубины обыгрывали Топ-команды в ЛЧ в их рассвете сил
    а при чем тут топовость и мешок с деньгами?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 01.10.2020 13:24
    0
    "Арсенал": Йенс Леманн, Эшли Коул, Робер Пирес, Сильвен Вильтор, Лорен, Тьерри Анри, Рей Парлор (Фредрик Люнгберг, 74), Эду (Патрик Виейра, 61), Жильберто Сильва (Нванкво Кану, 74), Сол Кэмпбелл, Коло Туре.
    Арсенал, который обыграло Динамо.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 13:24
    -2
    Frank Piter, 01.10.2020 13:19
    Деб...л, а теперь назови хоть одного топа которого обыграла Копанка. Не дубли только пожалуйста. Челси кризисный, который шел в середине таблицы и который пороли Стяуа, Сток Сити и т.д. в том сезоне? Разве что это. Арсенал? Ну послабее он был Арсенала с Анри, который Динамо обыгрывало. Еще топы были?
    Барсу дважды в ЛЧ, Арсенал дважды(если вы говорите что это Топ) Челси, Наполи, Мансити.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 01.10.2020 13:24
    0
    Frank Piter, 01.10.2020 13:09
    Команду уровня МС вы НИКОГДА НЕ ПРОХОДИЛИ В СТЫКАХ. Рома кризисная была послабее того МС со всеми топами, который был 2-3 в Англии. И кстати чемпом всего в следующем сезоне
    Кого ты обманываешь? В сезоне 10-11 года Сити был третьей командой Англии еще без шейхов и целой авоськи топ игроков.
    Так можно сказать, Шахтер Тоттенхэм проходил. Но Тоттенхэм тогда и сейчас большая разница
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 01.10.2020 13:23
    -2
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 13:18
    Тогда в составе Мансити не было столько звёзд как сейчас. Зенит тоже обыграл Баварию 3:0 когда она была в нокауте. Не думаю что у вас вызывает гордость победа у того Мансити
    называй звезд Ман Сити,которые претендуют на десятку топов в Европе?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 13:22
    +1
    erty, 01.10.2020 13:12
    с сентября 2009 года клуб Ман Сити полностью принадлежит шейху Мансуру, одному из богатейших людей британского футбола, личное состояние Мансура на 2010 год оценивалась в £20 млрд
    это не мешок с деньгами?
    А вообще считаю что обыгрыш Топов, - не показатель класса. Даже всякие Бате, Базели, Ростовы, Рубины обыгрывали Топ-команды в ЛЧ в их рассвете сил
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 13:21
    -2
    Хачу плыгать кто са мной?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 01.10.2020 13:21
    -1
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 13:18
    Тогда в составе Мансити не было столько звёзд как сейчас. Зенит тоже обыграл Баварию 3:0 когда она была в нокауте. Не думаю что у вас вызывает гордость победа у того Мансити
    «Манчестер Сити»: 25.Харт, 2.Ричардс, 4.Компани, 5.Забалета, 10.Джеко, 13.Коларов (8.Райт-Филлипс, 82), 18.Барри – кап, 19.Лескотт, 21.Давид Силва, 42.Я.Туре, 45.Балотелли (32.Тевес, 57).

    Не было звезд. Компани, Сабалета, Джеко, Коларов, Лескотт, Сильва, Яя Туре, Тевес
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 01.10.2020 13:19
    -1
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 13:16
    Динамо не обыгрывал ни одного Топа за последние 20 лет. Не называй мне всякие Валенсии, Порту, Мансити образца 2011 года.
    Деб...л, а теперь назови хоть одного топа которого обыграла Копанка. Не дубли только пожалуйста. Челси кризисный, который шел в середине таблицы и который пороли Стяуа, Сток Сити и т.д. в том сезоне? Разве что это. Арсенал? Ну послабее он был Арсенала с Анри, который Динамо обыгрывало. Еще топы были?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 01.10.2020 13:19
    -1
    Frank Piter, 01.10.2020 13:15
    Ахаа. Вице-чемп Англии не топ? Ты больной Тот МС был на 2-3 месте в Англии в том сезоне, через год чемп. Это не просто топ, а СИЛЬНЕЙШАЯ КОМАНДА АНГЛИИ ТОГО ПЕРИОДА.
    ВСЕЛЕННОЙ
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 01.10.2020 13:19
    -2
    JV, 01.10.2020 13:11
    Вы обыграли резервный состав МС которому ничего не надо было А насчет Динамо за 20 лет ты всерьез хочешь узнать?
    Да мы мансити 2-1 резервного обыграли))Ну мы колоссу
    с села резервному не мотивированному 2-0 не позорились!!И с лугано и шкандербео позор ))что ты там хотел рассказть
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 13:18
    -4
    erty, 01.10.2020 13:15
    а что есть разница между топами от их выступления в ЛЧ или ЛЕ?
    Тогда в составе Мансити не было столько звёзд как сейчас. Зенит тоже обыграл Баварию 3:0 когда она была в нокауте. Не думаю что у вас вызывает гордость победа у того Мансити
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.10.2020 13:16
    +1
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 13:10
    Не был. Теперь это команда на миллиард и играет в ЛЧ, а тогда это была ЛЕ команда
    В 2011 году Ман Сити поделил с Челси 2 место в АПЛ. А сравнивать нынешний миллиард с деньгами 10-летней давности в футболе может только тот, кто не знает, что в 2011 году максимальные трансферы были 30-40 миллионов. А сейчас 80-120 это норма
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    online
      Alexander Fandeev, 01.10.2020 12:26
    +4
    Я правильно понял автора,что Ливерпуль слабее Баварии,которая стоит особняком?!
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 01.10.2020 12:44
    +3
    Австрійці і Турки наші конкуренти по таблиці УЕФА, було би добре щоб вони потрапили в групи з важчими супротивниками
    Ссылка
    JV
      JV, 01.10.2020 13:11
    +2
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 12:59
    Шахтер обыграл Мансити 2:1. А кого из Топов обыграло Динамо за последние 20 лет? Ответ - никого. Обыгрыш Мансити в 2011м не считаеться, так как тогда Мансити ещё не был тем Мансити, что сейчас, небыл мешком с деньгами.
    Вы обыграли резервный состав МС которому ничего не надо было А насчет Динамо за 20 лет ты всерьез хочешь узнать?
    Ссылка
    JV
      JV, 01.10.2020 12:50
    +2
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 12:28
    4 место в группе у них обеспечено сто процентов, они Аякс все хотят, хотя Аякс их выипит во все места.
    Шахтёру не привыкать играть с топами, только удачи.
    Напомни кого там из топов Шахтер уверенно обыграл за последние 5 лет? Всякие Бенфики и Базели сюда не приплетай.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.10.2020 13:28
    +1
    В принципе согласен со спорт.юа.
    Только одна поправочка - Шахтеру (или Динамо) при Хорошем жребии нужен «Ференцварош» - это самая слабая команда нынешней ЛЧ.
    При всем уважении к проделанной Ребровым работе.
    Можете минусить.
    /
    И одна ремарка.
    «Шахтер» - «Зальцбург» это хорошо.
    И очков наберем/отберем у конкурентов и не пустим их в еврокубковую весну.
    /
    Но, это все проЖекты... Жребий покажет.
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 13:22
    +1
    erty, 01.10.2020 13:12
    с сентября 2009 года клуб Ман Сити полностью принадлежит шейху Мансуру, одному из богатейших людей британского футбола, личное состояние Мансура на 2010 год оценивалась в £20 млрд
    это не мешок с деньгами?
    А вообще считаю что обыгрыш Топов, - не показатель класса. Даже всякие Бате, Базели, Ростовы, Рубины обыгрывали Топ-команды в ЛЧ в их рассвете сил
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    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.10.2020 13:16
    +1
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 13:10
    Не был. Теперь это команда на миллиард и играет в ЛЧ, а тогда это была ЛЕ команда
    В 2011 году Ман Сити поделил с Челси 2 место в АПЛ. А сравнивать нынешний миллиард с деньгами 10-летней давности в футболе может только тот, кто не знает, что в 2011 году максимальные трансферы были 30-40 миллионов. А сейчас 80-120 это норма
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    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 01.10.2020 13:15
    +1
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 13:11
    Это не Топы. Арсенал тоже никогда не был топом в ЛЧ
    Ахаа. Вице-чемп Англии не топ? Ты больной Тот МС был на 2-3 месте в Англии в том сезоне, через год чемп. Это не просто топ, а СИЛЬНЕЙШАЯ КОМАНДА АНГЛИИ ТОГО ПЕРИОДА.
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    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.10.2020 13:05
    +1
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 12:59
    Шахтер обыграл Мансити 2:1. А кого из Топов обыграло Динамо за последние 20 лет? Ответ - никого. Обыгрыш Мансити в 2011м не считаеться, так как тогда Мансити ещё не был тем Мансити, что сейчас, небыл мешком с деньгами.
    183 млн евро потратил Роберто Манчини в 2011 году. Ман Сити тогда не был мешком с деньгами
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    JV
      JV, 01.10.2020 12:52
    +1
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 12:50
    Вот у меня один вопрос, на который я так и нашёл ответа. Каштру на днях заявил что было собеседование с менеджментом и все вместе решили пока никого не покупать, а работать с теми игроками которые есть. Возникает вопрос, - Каштру копает себе яму, режет ветку на которой сидит, стреляет себе в ногу? Или он что-то видит чего не видим мы?
    У него просто нет костюма зорррро
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    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 01.10.2020 12:25
    +1
    Да вы гоните. Истанбул это сладкий пирожок для любого участника.
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    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 01.10.2020 13:29
    0
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 13:28
    Основу Барсы в первом матче, когда счёт был 2:0 в пользу Шахты
    Ахаа. Дубль дурашка. Дубль. С 3 игроками основы и тогда.
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    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 01.10.2020 13:24
    0
    "Арсенал": Йенс Леманн, Эшли Коул, Робер Пирес, Сильвен Вильтор, Лорен, Тьерри Анри, Рей Парлор (Фредрик Люнгберг, 74), Эду (Патрик Виейра, 61), Жильберто Сильва (Нванкво Кану, 74), Сол Кэмпбелл, Коло Туре.
    Арсенал, который обыграло Динамо.
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 01.10.2020 13:24
    0
    Frank Piter, 01.10.2020 13:09
    Команду уровня МС вы НИКОГДА НЕ ПРОХОДИЛИ В СТЫКАХ. Рома кризисная была послабее того МС со всеми топами, который был 2-3 в Англии. И кстати чемпом всего в следующем сезоне
    Кого ты обманываешь? В сезоне 10-11 года Сити был третьей командой Англии еще без шейхов и целой авоськи топ игроков.
    Так можно сказать, Шахтер Тоттенхэм проходил. Но Тоттенхэм тогда и сейчас большая разница
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    erty
    online
      erty, 01.10.2020 13:12
    0
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 12:59
    Шахтер обыграл Мансити 2:1. А кого из Топов обыграло Динамо за последние 20 лет? Ответ - никого. Обыгрыш Мансити в 2011м не считаеться, так как тогда Мансити ещё не был тем Мансити, что сейчас, небыл мешком с деньгами.
    с сентября 2009 года клуб Ман Сити полностью принадлежит шейху Мансуру, одному из богатейших людей британского футбола, личное состояние Мансура на 2010 год оценивалась в £20 млрд
    это не мешок с деньгами?
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    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 01.10.2020 12:55
    0
    JV, 01.10.2020 12:50
    Напомни кого там из топов Шахтер уверенно обыграл за последние 5 лет? Всякие Бенфики и Базели сюда не приплетай.
    Это ватное животное не интересует футбол, по-моему, уже можно было догадаться
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    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.10.2020 12:54
    0
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 12:50
    Вот у меня один вопрос, на который я так и нашёл ответа. Каштру на днях заявил что было собеседование с менеджментом и все вместе решили пока никого не покупать, а работать с теми игроками которые есть. Возникает вопрос, - Каштру копает себе яму, режет ветку на которой сидит, стреляет себе в ногу? Или он что-то видит чего не видим мы?
    Все вместе подумали и Ахметов решил При чем тут Каштру? Думаю, любой тренер при финансовом карт-бланше нагреб бы пачку необходимых ему футболистов.
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    Артур Артур
      Артур Артур, 01.10.2020 12:54
    0
    К чему эта трепатня ( а если, а вот лучше так)? Что оно изменит? Вечером будем все знать. И начнётся новая бла- была на тему, что нам светит и где можно взять очки. Так на диване можно и выиграть нечаянно.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.10.2020 12:34
    0
    Ференцварош
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