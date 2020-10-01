Корзины посева. Стали известны все участники группового раунда ЛЧ

После матчей квалификации Лиги чемпионов, сыгранных 29 и 30 сентября, стали известны все участники группового раунда ЛЧ.

Процедура жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов пройдет в швейцарской Женеве 1 октября в 18:00 по киевскому времени.

Шарик с донецким «Шахтером» на жеребьевке будут вытягивать из 2-й корзины, а киевское «Динамо» будет сеяться с 3-й корзины.

Напомним, киевляне в ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов обыграли бельгийский «Гент» (3:0).

Составы корзин при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов 2020/21