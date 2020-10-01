Корзины посева. Стали известны все участники группового раунда ЛЧ

«Шахтер» будет сеяться со 2-й корзины, а «Динамо» находится в 3-й корзине

  • 01.10.2020 00:10
  • 4598 просмотров
  • 22 комментария
Корзины посева. Стали известны все участники группового раунда ЛЧ
© УЕФА

После матчей квалификации Лиги чемпионов, сыгранных 29 и 30 сентября, стали известны все участники группового раунда ЛЧ.

Процедура жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов пройдет в швейцарской Женеве 1 октября в 18:00 по киевскому времени.

Шарик с донецким «Шахтером» на жеребьевке будут вытягивать из 2-й корзины, а киевское «Динамо» будет сеяться с 3-й корзины.

Напомним, киевляне в ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов обыграли бельгийский «Гент» (3:0).

Составы корзин при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов 2020/21

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Николай Степанюк, Sport.ua

(22 голоса)

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  • Какие команды из первой корзины вы бы хотели видеть в соперниках для Динамо или Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов? (выбрать 3 варианта из 7)
    • 7.67% (52)
      1. Бавария (Германия)
    • 18.58% (126)
      2. Севилья (Испания)
    • 11.36% (77)
      3. Реал Мадрид (Испания)
    • 12.68% (86)
      4. Ливерпуль (Англия)
    • 13.13% (89)
      5. Ювентус (Италия)
    • 9.73% (66)
      6. ПСЖ (Франция)
    • 26.84% (182)
      7. Порту (Португалия)
    Результаты опроса Проголосовали — 263
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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 00:59
    0
    сегодня после жребия поговорим кому повезло а кому нет в жребий в 19-00 поговорим через час а так гадать на кофейной гуще толку нет
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 00:53
    0
    VK-Sport, 01.10.2020 00:49
    ПОРТУ
    АЯКС (Помста за виліт 2 роки тому)
    ДИНАМО
    БРЮГГЕ (Помста за виліт 1 рік тому)
    Якраз і конкурентів по таблиці наздоженем)))
    оптимально а шахтёру 3корзина ред бул 4 турки
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 00:51
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 01.10.2020 00:43
    Из первой не "смертельный" на бумаге только Порту. Ну, может еще с натяжкой Севилья, которая в ЛЕ страшна, но в ЛЧ давно уже ничего особенного не может.
    Из второй для Динамо тоже легких вариантов нет, пожалуй с точки зрения прохода лучшие МЮ и Аякс, но я хочу увидеть с Динамо МС и Баварию, чтобы посмотреть как Динамо на их фоне выглядеть будет. А то уж больно киевляне над Шахтером с этими клубами любят посмеяться.
    Из 3-й корзины для Шахтера удобнее всего Зальцбург или Олимпиакос, но мне хочется увидеть в его группе хоть 1 клуб из топ-5 лиг.
    Из 4-й трудные варианты БорМ и Марсель, если не попадут нашим то все будет норм.
    из 4 корзины рен франция лидер чемпа
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 01.10.2020 00:49
    +2
    ПОРТУ
    АЯКС (Помста за виліт 2 роки тому)
    ДИНАМО
    БРЮГГЕ (Помста за виліт 1 рік тому)
    Якраз і конкурентів по таблиці наздоженем)))
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 01.10.2020 00:43
    -4
    Алексей Романенко, 01.10.2020 00:33
    Из первой Бавария, Реал, Париж и Ливерпуль смертельные варианты. С Юве у Шахтёра думаю было бы больше шансов, чем с Севильей, учитывая стили игры и сомнительную форму туринцев.
    Со второй для Динамо все будут смертельны
    С третьей не хотелось бы получить итальянцев и Лейпциг. Но если уж выбирать, то тогда Лацио. Остальные по силам. С четвёртой Боруссия и Марсель неприятные варианты, но в целом все проходимые.
    Из первой не "смертельный" на бумаге только Порту. Ну, может еще с натяжкой Севилья, которая в ЛЕ страшна, но в ЛЧ давно уже ничего особенного не может.
    Из второй для Динамо тоже легких вариантов нет, пожалуй с точки зрения прохода лучшие МЮ и Аякс, но я хочу увидеть с Динамо МС и Баварию, чтобы посмотреть как Динамо на их фоне выглядеть будет. А то уж больно киевляне над Шахтером с этими клубами любят посмеяться.
    Из 3-й корзины для Шахтера удобнее всего Зальцбург или Олимпиакос, но мне хочется увидеть в его группе хоть 1 клуб из топ-5 лиг.
    Из 4-й трудные варианты БорМ и Марсель, если не попадут нашим то все будет норм.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 00:43
    0
    Судя по составу корзин, то тут "группу смерти" соорудить нечего делать, особенно для ДК, но тем интереснее поглядеть что наши покажут в этом году
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 01.10.2020 00:43
    +1
    Якщо чесно, то яка різниця хто випаде?! Грати на максимум треба з усіма, це ЛЧ, тут слабких немає!
    А стадіони всерівно закриті із-за коронавіруса, навіть не буде змоги подивитись чи Баварію, чи Реал, чи Ліверпуль на власні очі вживу =((
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 00:41
    -3
    слабых не надо подбирать сллаабые ,в другом турнире на порядок ниже!!Если уж попали так надо со всеми быть готовыми играть
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 01.10.2020 00:38
    0
    Ostap1948, 01.10.2020 00:27
    А з якого такого дива Зеніт в першому кошику? А Порто?
    Бо в 1-му кошику чемпіони країн, що посідають 1--8 місця.
    Якщо переможець ЛЄ чи ЛЧ не є чемпіоном своєї країни, він витісняє чемпіона країни 8, якщо обидва клуби( і ЛЧ і ЛЄ) такі то 7 і 8.
    Росія зараз 7-ма, а оскільки Баварія чемпіон Німеччини, що вища за неї в рейтингу, то має свого представника у 1-му кошику.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 00:35
    0
    чтобы наши конкуренты по таблице уефа были в наших группах и посмотрим кто кого
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 01.10.2020 00:34
    0
    Ostap1948, 01.10.2020 00:27
    А з якого такого дива Зеніт в першому кошику? А Порто?
    Чемпіони першої сімки рейтингу УЄФА+володар ЛЄ.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 01.10.2020 00:33
    -5
    Из первой Бавария, Реал, Париж и Ливерпуль смертельные варианты. С Юве у Шахтёра думаю было бы больше шансов, чем с Севильей, учитывая стили игры и сомнительную форму туринцев.
    Со второй для Динамо все будут смертельны
    С третьей не хотелось бы получить итальянцев и Лейпциг. Но если уж выбирать, то тогда Лацио. Остальные по силам. С четвёртой Боруссия и Марсель неприятные варианты, но в целом все проходимые.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 00:30
    +1
    Oleksandr Melnychuk, 01.10.2020 00:16
    Вже писав, для таблиці кофф, це:Брюгге і Істамбул
    а аякс и ред бул тоже надо выбивать
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 01.10.2020 00:29
    -5
    Хочу такие группы:
    Севилья, Челси, Зальцбург, Марсель.
    Реал, Аякс, Олимпиакос, БорМ.
    Бавария, МС, Динамо, Мидтьюлланд.
    Ливерпуль, Барселона, Интер, Локомотив.
    Ювентус,МЮ, Краснодар, Брюгге.
    ПСЖ, Атлетико, Лейпциг, Истанбул.
    Порту,Шахтер, Лацио, Ференцварош.
    Зенит,БД, Аталанта,Ренн.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 00:28
    0
    ювентус шахтер зальсбург брюге порту аякс динамо ференц или турки
    Ссылка
    Ostap1948
      Ostap1948, 01.10.2020 00:27
    -4
    А з якого такого дива Зеніт в першому кошику? А Порто?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 01.10.2020 00:27
    +2
    Alexander Киев, 01.10.2020 00:20
    Ливерпуль
    Шахтер
    Лацио
    Брюгге
    Бавария
    Барселона
    Динамо
    Ференцварош
    Ти збочинець!
    Ссылка
    JAFFAR
      JAFFAR, 01.10.2020 00:23
    +3
    Ювентус Севилья
    Шахтер Аякс
    Олимпиакос Динамо
    Истамбул Мидюланд
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 00:23
    +2
    Удачи нашим с жеребьевкой.
    Жаль с рашистами разводят, были бы зарубы еще те, + обязательно нашим бы попались, учитывая что они во всех корзинах почти, а тут еще такой подарок из 1-ой
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 01.10.2020 00:20
    -4
    Ливерпуль
    Шахтер
    Лацио
    Брюгге
    Бавария
    Барселона
    Динамо
    Ференцварош
    Ссылка
    JAFFAR
      JAFFAR, 01.10.2020 00:23
    +3
    Ювентус Севилья
    Шахтер Аякс
    Олимпиакос Динамо
    Истамбул Мидюланд
    Ссылка
    Oleksandr Melnychuk
    online
      Oleksandr Melnychuk, 01.10.2020 00:17
    +3
    Не хочу Реброва. Бажаю йому іншу группу і мінімум 3-тє місце!
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 01.10.2020 00:49
    +2
    ПОРТУ
    АЯКС (Помста за виліт 2 роки тому)
    ДИНАМО
    БРЮГГЕ (Помста за виліт 1 рік тому)
    Якраз і конкурентів по таблиці наздоженем)))
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 01.10.2020 00:27
    +2
    Alexander Киев, 01.10.2020 00:20
    Ливерпуль
    Шахтер
    Лацио
    Брюгге
    Бавария
    Барселона
    Динамо
    Ференцварош
    Ти збочинець!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 00:23
    +2
    Удачи нашим с жеребьевкой.
    Жаль с рашистами разводят, были бы зарубы еще те, + обязательно нашим бы попались, учитывая что они во всех корзинах почти, а тут еще такой подарок из 1-ой
    Ссылка
    Oleksandr Melnychuk
    online
      Oleksandr Melnychuk, 01.10.2020 00:16
    +2
    Вже писав, для таблиці кофф, це:Брюгге і Істамбул
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 01.10.2020 00:43
    +1
    Якщо чесно, то яка різниця хто випаде?! Грати на максимум треба з усіма, це ЛЧ, тут слабких немає!
    А стадіони всерівно закриті із-за коронавіруса, навіть не буде змоги подивитись чи Баварію, чи Реал, чи Ліверпуль на власні очі вживу =((
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 00:30
    +1
    Oleksandr Melnychuk, 01.10.2020 00:16
    Вже писав, для таблиці кофф, це:Брюгге і Істамбул
    а аякс и ред бул тоже надо выбивать
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 00:59
    0
    сегодня после жребия поговорим кому повезло а кому нет в жребий в 19-00 поговорим через час а так гадать на кофейной гуще толку нет
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 00:53
    0
    VK-Sport, 01.10.2020 00:49
    ПОРТУ
    АЯКС (Помста за виліт 2 роки тому)
    ДИНАМО
    БРЮГГЕ (Помста за виліт 1 рік тому)
    Якраз і конкурентів по таблиці наздоженем)))
    оптимально а шахтёру 3корзина ред бул 4 турки
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 00:51
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 01.10.2020 00:43
    Из первой не "смертельный" на бумаге только Порту. Ну, может еще с натяжкой Севилья, которая в ЛЕ страшна, но в ЛЧ давно уже ничего особенного не может.
    Из второй для Динамо тоже легких вариантов нет, пожалуй с точки зрения прохода лучшие МЮ и Аякс, но я хочу увидеть с Динамо МС и Баварию, чтобы посмотреть как Динамо на их фоне выглядеть будет. А то уж больно киевляне над Шахтером с этими клубами любят посмеяться.
    Из 3-й корзины для Шахтера удобнее всего Зальцбург или Олимпиакос, но мне хочется увидеть в его группе хоть 1 клуб из топ-5 лиг.
    Из 4-й трудные варианты БорМ и Марсель, если не попадут нашим то все будет норм.
    из 4 корзины рен франция лидер чемпа
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 00:43
    0
    Судя по составу корзин, то тут "группу смерти" соорудить нечего делать, особенно для ДК, но тем интереснее поглядеть что наши покажут в этом году
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 01.10.2020 00:38
    0
    Ostap1948, 01.10.2020 00:27
    А з якого такого дива Зеніт в першому кошику? А Порто?
    Бо в 1-му кошику чемпіони країн, що посідають 1--8 місця.
    Якщо переможець ЛЄ чи ЛЧ не є чемпіоном своєї країни, він витісняє чемпіона країни 8, якщо обидва клуби( і ЛЧ і ЛЄ) такі то 7 і 8.
    Росія зараз 7-ма, а оскільки Баварія чемпіон Німеччини, що вища за неї в рейтингу, то має свого представника у 1-му кошику.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 00:35
    0
    чтобы наши конкуренты по таблице уефа были в наших группах и посмотрим кто кого
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 01.10.2020 00:34
    0
    Ostap1948, 01.10.2020 00:27
    А з якого такого дива Зеніт в першому кошику? А Порто?
    Чемпіони першої сімки рейтингу УЄФА+володар ЛЄ.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 00:28
    0
    ювентус шахтер зальсбург брюге порту аякс динамо ференц или турки
    Ссылка
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