Корзины посева. Стали известны все участники группового раунда ЛЧ

После матчей квалификации Лиги чемпионов, сыгранных 29 и 30 сентября, стали известны все участники группового раунда ЛЧ.
Процедура жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов пройдет в швейцарской Женеве 1 октября в 18:00 по киевскому времени.
Шарик с донецким «Шахтером» на жеребьевке будут вытягивать из 2-й корзины, а киевское «Динамо» будет сеяться с 3-й корзины.
Напомним, киевляне в ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов обыграли бельгийский «Гент» (3:0).
Составы корзин при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов 2020/21
Николай Степанюк, Sport.ua
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АЯКС (Помста за виліт 2 роки тому)
ДИНАМО
БРЮГГЕ (Помста за виліт 1 рік тому)
Якраз і конкурентів по таблиці наздоженем)))
Из второй для Динамо тоже легких вариантов нет, пожалуй с точки зрения прохода лучшие МЮ и Аякс, но я хочу увидеть с Динамо МС и Баварию, чтобы посмотреть как Динамо на их фоне выглядеть будет. А то уж больно киевляне над Шахтером с этими клубами любят посмеяться.
Из 3-й корзины для Шахтера удобнее всего Зальцбург или Олимпиакос, но мне хочется увидеть в его группе хоть 1 клуб из топ-5 лиг.
Из 4-й трудные варианты БорМ и Марсель, если не попадут нашим то все будет норм.
АЯКС (Помста за виліт 2 роки тому)
ДИНАМО
БРЮГГЕ (Помста за виліт 1 рік тому)
Якраз і конкурентів по таблиці наздоженем)))
Со второй для Динамо все будут смертельны
С третьей не хотелось бы получить итальянцев и Лейпциг. Но если уж выбирать, то тогда Лацио. Остальные по силам. С четвёртой Боруссия и Марсель неприятные варианты, но в целом все проходимые.
Из второй для Динамо тоже легких вариантов нет, пожалуй с точки зрения прохода лучшие МЮ и Аякс, но я хочу увидеть с Динамо МС и Баварию, чтобы посмотреть как Динамо на их фоне выглядеть будет. А то уж больно киевляне над Шахтером с этими клубами любят посмеяться.
Из 3-й корзины для Шахтера удобнее всего Зальцбург или Олимпиакос, но мне хочется увидеть в его группе хоть 1 клуб из топ-5 лиг.
Из 4-й трудные варианты БорМ и Марсель, если не попадут нашим то все будет норм.
А стадіони всерівно закриті із-за коронавіруса, навіть не буде змоги подивитись чи Баварію, чи Реал, чи Ліверпуль на власні очі вживу =((
Якщо переможець ЛЄ чи ЛЧ не є чемпіоном своєї країни, він витісняє чемпіона країни 8, якщо обидва клуби( і ЛЧ і ЛЄ) такі то 7 і 8.
Росія зараз 7-ма, а оскільки Баварія чемпіон Німеччини, що вища за неї в рейтингу, то має свого представника у 1-му кошику.
Со второй для Динамо все будут смертельны
С третьей не хотелось бы получить итальянцев и Лейпциг. Но если уж выбирать, то тогда Лацио. Остальные по силам. С четвёртой Боруссия и Марсель неприятные варианты, но в целом все проходимые.
Севилья, Челси, Зальцбург, Марсель.
Реал, Аякс, Олимпиакос, БорМ.
Бавария, МС, Динамо, Мидтьюлланд.
Ливерпуль, Барселона, Интер, Локомотив.
Ювентус,МЮ, Краснодар, Брюгге.
ПСЖ, Атлетико, Лейпциг, Истанбул.
Порту,Шахтер, Лацио, Ференцварош.
Зенит,БД, Аталанта,Ренн.
Шахтер
Лацио
Брюгге
Бавария
Барселона
Динамо
Ференцварош
Шахтер Аякс
Олимпиакос Динамо
Истамбул Мидюланд
Жаль с рашистами разводят, были бы зарубы еще те, + обязательно нашим бы попались, учитывая что они во всех корзинах почти, а тут еще такой подарок из 1-ой
Шахтер
Лацио
Брюгге
Бавария
Барселона
Динамо
Ференцварош
Шахтер Аякс
Олимпиакос Динамо
Истамбул Мидюланд
АЯКС (Помста за виліт 2 роки тому)
ДИНАМО
БРЮГГЕ (Помста за виліт 1 рік тому)
Якраз і конкурентів по таблиці наздоженем)))
Шахтер
Лацио
Брюгге
Бавария
Барселона
Динамо
Ференцварош
Жаль с рашистами разводят, были бы зарубы еще те, + обязательно нашим бы попались, учитывая что они во всех корзинах почти, а тут еще такой подарок из 1-ой
А стадіони всерівно закриті із-за коронавіруса, навіть не буде змоги подивитись чи Баварію, чи Реал, чи Ліверпуль на власні очі вживу =((
АЯКС (Помста за виліт 2 роки тому)
ДИНАМО
БРЮГГЕ (Помста за виліт 1 рік тому)
Якраз і конкурентів по таблиці наздоженем)))
Из второй для Динамо тоже легких вариантов нет, пожалуй с точки зрения прохода лучшие МЮ и Аякс, но я хочу увидеть с Динамо МС и Баварию, чтобы посмотреть как Динамо на их фоне выглядеть будет. А то уж больно киевляне над Шахтером с этими клубами любят посмеяться.
Из 3-й корзины для Шахтера удобнее всего Зальцбург или Олимпиакос, но мне хочется увидеть в его группе хоть 1 клуб из топ-5 лиг.
Из 4-й трудные варианты БорМ и Марсель, если не попадут нашим то все будет норм.
Якщо переможець ЛЄ чи ЛЧ не є чемпіоном своєї країни, він витісняє чемпіона країни 8, якщо обидва клуби( і ЛЧ і ЛЄ) такі то 7 і 8.
Росія зараз 7-ма, а оскільки Баварія чемпіон Німеччини, що вища за неї в рейтингу, то має свого представника у 1-му кошику.
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