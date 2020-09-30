ПАОК
1:2
Краснодар
30.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ПАОК проиграл Краснодару, РБ Зальцбург и Мидтьюлланд пробились в группу ЛЧ

Завершился 4-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

  • 30.09.2020 23:53
  • 3143 просмотра
  • 139 комментариев
ПАОК проиграл Краснодару, РБ Зальцбург и Мидтьюлланд пробились в группу ЛЧ
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Сегодня, 30 сентября, состоялись ответные матчи 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Греческий ПАОК проиграл российскому Краснодару (1:2) и уступил сопернику дорогу в группу ЛЧ

Также австрийский «Ред Булл Зальцбург» и датский «Мидтьюлланд» пробились в группу ЛЧ.

Лига чемпионов 2020/21

4-й раунд квалификации. Ответные матчи

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – 3:1

Первый матч – 2:1

«Мидтьюлланд» (Дания) – «Славия» Прага (Чехия) – 4:1

Первый матч – 0:0

ПАОК (Греция) – «Краснодар» (Россия) – 1:2

Первый матч – 1:2

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.10.2020 01:23
    0
    Maks7777, 01.10.2020 01:18
    ражіють життю, это какой язык Ответь мне упоротый ?или ты зааербовванны венграми Или румынамми
    козломордий кацапчік, ти дійсно рідкісний ушльопок, сам прекрасно розусієш, що написано і це очєпятка, але так як відповісти аргументів більше немає, тому ліпиш горбатого))) щєняра, убєся аб стєну, ти недолугий і абсолютно неавторитетний мудачок, тому дихай сракою, поки ще не порвали на німецький хрест)))
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 01:22
    -1
    alefteev77, 01.10.2020 01:16
    Максимка, это тебе лидер / хозяин / правитель нужен.
    -
    А я в своей жизни сам определяю для себя, что для меня важно, что для меня ценно, что мне дорого.
    -
    Мне все равно Янукович или Порошенко или Зеленский. Они плюс-минус одинаковые, из одного теста вылеплены, как и твой Путин.
    Ты ещё более одекватнный упоротый зачем тебе всё это,прыжки песни эти??кому от них лучше хуже?Я не вербую тебя просто интересно
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.10.2020 01:22
    0
    Maks7777, 01.10.2020 01:19
    У меня нет путина Я в Украине живу я сам себе лидер)))
    Еще раз повторюсь.... Бог читает по душам людей, так что трындеть ты можешь все что угодно и кому угодно. Главное то, что у тебя в душе.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 01:19
    -3
    Maks7777, 01.10.2020 01:18
    ражіють життю, это какой язык Ответь мне упоротый ?или ты зааербовванны венграми Или румынамми
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 01:19
    -3
    alefteev77, 01.10.2020 01:16
    Максимка, это тебе лидер / хозяин / правитель нужен.
    -
    А я в своей жизни сам определяю для себя, что для меня важно, что для меня ценно, что мне дорого.
    -
    Мне все равно Янукович или Порошенко или Зеленский. Они плюс-минус одинаковые, из одного теста вылеплены, как и твой Путин.
    У меня нет путина Я в Украине живу я сам себе лидер)))
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 01:19
    -3
    alefteev77, 01.10.2020 01:18
    Я уважаю некоторых россиян - например Сокуров, Басилашвили, Невзоров, Серебряков, Гозман ... смелые, независимые люди, назвали вещи своими именами.
    Я тоже их уважаю, мне кажется ты хорошо понял меня.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 01:18
    -4
    Andy Chak, 01.10.2020 01:14
    Та нє, чмо, скоріше, ми вас нафуй з держави викинемо, або похоронимо, і тоді буде європейська Україна, де люди живуть і ражіють життю, як в більшості країн Європи, а такі чучєла як ти зі своїм дупограєм тімофєєм, будете лємінгів шукати в тундрі, тільки там таким тварям місце, чекай.те)))
    ражіють життю, это какой язык Ответь мне упоротый ?или ты зааербовванны венграми Или румынамми
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.10.2020 01:18
    0
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 01:16
    Я смотрю ты весь такой правильный, тогда зачем обычных россиян (большинство которых сто процентов ненавидят Путина, выборов честных в России нет) как только не называешь? Кто-то сам себе противоречит.
    Я уважаю некоторых россиян - например Сокуров, Басилашвили, Невзоров, Серебряков, Гозман ... смелые, независимые люди, назвали вещи своими именами.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.10.2020 01:16
    +1
    Maks7777, 01.10.2020 01:13
    Кто твой лидер ?Кто тебе в голову это чушь вбил??
    Максимка, это тебе лидер / хозяин / правитель нужен.
    -
    А я в своей жизни сам определяю для себя, что для меня важно, что для меня ценно, что мне дорого.
    -
    Мне все равно Янукович или Порошенко или Зеленский. Они плюс-минус одинаковые, из одного теста вылеплены, как и твой Путин.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 01:16
    -4
    alefteev77, 01.10.2020 01:12
    А кто меня наеб...
    Янукович или Порошенко (министр времен Янукович) или Зеленский (придворный шут времен Януковича) ... Максим ... дурачек ты.
    -
    Мне пофиг кто правитель. Потому что они на меня мало влияют.
    Я смотрю ты весь такой правильный, тогда зачем обычных россиян (большинство которых сто процентов ненавидят Путина, выборов честных в России нет) как только не называешь? Кто-то сам себе противоречит.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 01:14
    -5
    alefteev77, 01.10.2020 01:12
    А кто меня наеб...
    Янукович или Порошенко (министр времен Янукович) или Зеленский (придворный шут времен Януковича) ... Максим ... дурачек ты.
    -
    Мне пофиг кто правитель. Потому что они на меня мало влияют.
    Кто тебя за вербовал?
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.10.2020 01:14
    +2
    Maks7777, 01.10.2020 01:09
    Придёт время вы и за Майдан за всё ответите,вас наебббб.. вы даже сами это поняли а признать не хотите!!!СЛАБЫЕ ВЫ ПРЫГУНЫ!!!
    Та нє, чмо, скоріше, ми вас нафуй з держави викинемо, або похоронимо, і тоді буде європейська Україна, де люди живуть і ражіють життю, як в більшості країн Європи, а такі чучєла як ти зі своїм дупограєм тімофєєм, будете лємінгів шукати в тундрі, тільки там таким тварям місце, чекай.те)))
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 01:13
    -3
    alefteev77, 01.10.2020 01:12
    А кто меня наеб...
    Янукович или Порошенко (министр времен Янукович) или Зеленский (придворный шут времен Януковича) ... Максим ... дурачек ты.
    -
    Мне пофиг кто правитель. Потому что они на меня мало влияют.
    Кто твой лидер ?Кто тебе в голову это чушь вбил??
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.10.2020 01:12
    +1
    Maks7777, 01.10.2020 01:09
    Придёт время вы и за Майдан за всё ответите,вас наебббб.. вы даже сами это поняли а признать не хотите!!!СЛАБЫЕ ВЫ ПРЫГУНЫ!!!
    А кто меня наеб...
    Янукович или Порошенко (министр времен Янукович) или Зеленский (придворный шут времен Януковича) ... Максим ... дурачек ты.
    -
    Мне пофиг кто правитель. Потому что они на меня мало влияют.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 01:12
    -5
    alefteev77, 01.10.2020 01:10
    лучше детей воспитать нормальными людьми, чтобы были честными и порядочными, чем крестить их у фсб-шных попов в "православно-кгбистской церкви" войны и злобы.
    Тебя в какой крестили ответь??
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 01:11
    -5
    alefteev77, 01.10.2020 01:08
    Так Джамала она из ваших ... зачем ты ее обижаешь.
    Джамала за деньги прыгает, где ей скажут. Поэтому собственно она и прыгала на последнем дне независимости на радость "партии зеленых клоунов".
    Посмотришь как Джамала будет еще переобуваться.
    Ты упоротый на всю голову,Тебе лечится надо !!!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.10.2020 01:11
    +3
    Maks7777, 01.10.2020 01:04
    Откуда у нас в стране берутся такие дебилы ,Ужас нет слов!!Сукааа все мозги пропрыгали!!!
    Яка ваша країна, ушльопок парашинський? В вологду п@здуй, рускомірний нєдочєловєк, там ваші в яру лося доїдають, останнього. Ти безмозглий був і до Майдану, сцука, скільки вас лієшнєхромосомних ублюдків ще треба заземлити, капєц. Але це і добре, перегній з вати афігєнний)))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.10.2020 01:10
    +1
    Maks7777, 01.10.2020 01:07
    Да темные у них в голове времена(((,наверно детей своих крестят под трек птнх в припрыжку
    лучше детей воспитать нормальными людьми, чтобы были честными и порядочными, чем крестить их у фсб-шных попов в "православно-кгбистской церкви" войны и злобы.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 01:09
    -4
    Andy Chak, 01.10.2020 01:07
    а ти, підарок, з беркутньою стояв і стріляв по людям, а сучара? чи може тітушара кончєна, привезена з даунбаса, чекав кого бітами валити, тварь?
    Придёт время вы и за Майдан за всё ответите,вас наебббб.. вы даже сами это поняли а признать не хотите!!!СЛАБЫЕ ВЫ ПРЫГУНЫ!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.10.2020 01:08
    +2
    Maks7777, 01.10.2020 01:05
    Так тебя надо было на Евровидение тогда с товоей групой прыыгунов Вместо джамалы
    Так Джамала она из ваших ... зачем ты ее обижаешь.
    Джамала за деньги прыгает, где ей скажут. Поэтому собственно она и прыгала на последнем дне независимости на радость "партии зеленых клоунов".
    Посмотришь как Джамала будет еще переобуваться.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.10.2020 00:00
    +8
    Sheffield, 30.09.2020 23:58
    Великолепный вечер, Краснодар с победой, Россию с тремя командами в лиге чемпионов! Не хватает одного ,вякнул бы кто из убогих, это было бы лучше всякого "спокойной ночи"
    Гнида ... а что ты забыла на украинском сайте? Давай к себе в Бурятию.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 23:59
    +7
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 23:56
    За Краснодар рад, братья всё-таки, только удачи!
    Кому интересно, посмотрите, что братья творят
    -
    https://www.youtube.com/watch?v=CFJJaqyDKVY
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.10.2020 00:09
    +6
    Sheffield, 01.10.2020 00:07
    Не забывай поливать свое отверстие, погорельцев нам не надо
    твоє "отвєрствіє" вже давно приймає парашинські пісюни, пєтушара))) в таких ушльопків як ти, пукани давно горять, туши язиком тімофєюку, залупа)))
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.10.2020 00:13
    +5
    Sheffield, 01.10.2020 00:11
    Как бальзам на душу ,когда вижу как разрывает со всех дыр
    палає срака у таких пєтушків як ти, глянь рассєю1 і пєрвий, голубий огоньок ти сасєйскій)))
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.10.2020 00:08
    +5
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 00:06
    Скажи, ты когда это писал, ты прыгал?
    ти реальний імбіцил, поскачемо на могилах таких парашинських ублюдків як ти, гнидьониш холуйський, іди хряпни нєзамєрзайки, дєшовка)))
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 01.10.2020 00:01
    +5
    alefteev77, 01.10.2020 00:00
    Гнида ... а что ты забыла на украинском сайте? Давай к себе в Бурятию.
    Та не реагируй на лаптестанцев) им по приколу)
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.10.2020 00:37
    +4
    Maks7777, 01.10.2020 00:33
    Жаль что у нас такие как ты болельщики у шахты ,упорот....ые ,если не видиш разницы от настоящего Украинца и хохла,какой ты нахер украинец тогда ,ты упоротый хохол ,а я вот Украинец
    ти українець??? парашинець ти кончєно-рускомірний!!! для тебе, тварі Україна незалежна і європейська, як кость в горлі, ушльопок, бля!!! Тобі, сучищу, ближче тундра і мокші, таких "українців" як ти, гнида, давити давно треба і ми цим займемось, повір, підарок!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.10.2020 00:34
    +4
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 00:31
    По жёсткому тебя прыгуна только твой парень может иметь, слито.
    В принципе понятно кто ты, откуда и чем занимаешься.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.10.2020 00:34
    +4
    Maks7777, 01.10.2020 00:30
    Они далёкие от реальности,пропрыгали всё даже ум
    придурок, ти хоча б слова связно підбирай) походу як не глянеш - всі дегенерати і тупоголові дебіли за парашу, це реально діагноз - будемо вас називати хворими на ватноголовий заднєпрохідний парашизм)))
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.10.2020 00:12
    +4
    Maks7777, 01.10.2020 00:11
    Причем люди?скажи имбицил если ты такое пишиш ?Украинцы Россияни люди имено причем!!Власть пропрыгало все вместе с вами Вовчик П под эту дудку пока прыгали чуть всё не забрал!!!А люди виноваты!
    писати навчись грамотно, уйобіще сєпарське, нафуй звідси)))
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.10.2020 00:05
    +4
    Вата радіє за парашу. Та нормальним українцям давно насрати на козломордих ублюдків, яких в цілому світі підтримує тільки декілька кончєних держав, тіпа КНДР і Венесуели))) Придурки, ви ніхто в цьому світі, ви язва на тілі планети, яка дуже скоро буде виведена, наша радість тільки починається, тому, тварі, ходіть і оглядуйтесь, параша головного мозку скоро дасть результати таким дебілам, як ви, чучєла пуйловські)))
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 01.10.2020 00:03
    +4
    Уже все любители смачно вылизывать срашинские #опы подтянулись или ещё ждать?
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.10.2020 01:11
    +3
    Maks7777, 01.10.2020 01:04
    Откуда у нас в стране берутся такие дебилы ,Ужас нет слов!!Сукааа все мозги пропрыгали!!!
    Яка ваша країна, ушльопок парашинський? В вологду п@здуй, рускомірний нєдочєловєк, там ваші в яру лося доїдають, останнього. Ти безмозглий був і до Майдану, сцука, скільки вас лієшнєхромосомних ублюдків ще треба заземлити, капєц. Але це і добре, перегній з вати афігєнний)))
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.10.2020 00:53
    +3
    Maks7777, 01.10.2020 00:49
    Тебя в детстве крестили ирод?
    ти, сучище продажне, Бога згадуй коли ваша сєпарня на нашій землі українців стріляє, гнида ти парашинська!!! Таких ублюдків як ти тільки сатана ще тримає на цій Божій землі, зрадник @уїв!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.10.2020 00:52
    +3
    Maks7777, 01.10.2020 00:51
    Спичи выдаёшь,Ты крещён?Такое ощущения что ты реально дурак или умалишеный
    Видно ты крещен, но тебе это не помогает. Злоба так и прет.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.10.2020 00:51
    +3
    Maks7777, 01.10.2020 00:49
    Тебя в детстве крестили ирод?
    Так ты церковный... в Бога веришь. Откуда у тебя столько злобы Максим? Хохлы... прыгуны.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.10.2020 00:40
    +3
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 00:38
    Ох как горит у прыгуна.
    сущєство, тебе вже тут не сприймають як автора речень, ти жу тупий як валянок, бояра вже на столі - хряпнув і на бакавуху, ватанчік)))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.10.2020 00:39
    +3
    Maks7777, 01.10.2020 00:36
    Для начала будь Украинцем ,а не упорот..ыым хохлом ,а там может поговорим
    )))))))))))))))) понятно ... украинец - это ты, Медведчук, Кива, Рабинович, Фокин, Ермак.
    Куда нам до вас.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.10.2020 00:30
    +3
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 00:27
    Ты потерянный прыгун, попрыгай и спать.
    ясно, ти навіть не дебіл, ти взагалі тупе воно))) реально, з тобою нецікаво просто, таких тупих даунів давно не бачив, нулячий по всіх питаннях, добре, що слово папригай запам'ятав, тупоголовий ватнік)))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.10.2020 00:28
    +3
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 00:26
    Прыгун, какое большинство? В России нет честных выборов, как и везде в наших странах.
    У вас даже прыгать люди боятся. У вас прыгать нельзя.
    У нас власть меняется каждые 4-5 лет. Это уже большой показатель. А у вас 20 лет - одно и тоже.
    Ссылка
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