ПАОК проиграл Краснодару, РБ Зальцбург и Мидтьюлланд пробились в группу ЛЧ

Сегодня, 30 сентября, состоялись ответные матчи 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Греческий ПАОК проиграл российскому Краснодару (1:2) и уступил сопернику дорогу в группу ЛЧ
Также австрийский «Ред Булл Зальцбург» и датский «Мидтьюлланд» пробились в группу ЛЧ.
Лига чемпионов 2020/21
4-й раунд квалификации. Ответные матчи
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – 3:1
Первый матч – 2:1
«Мидтьюлланд» (Дания) – «Славия» Прага (Чехия) – 4:1
Первый матч – 0:0
ПАОК (Греция) – «Краснодар» (Россия) – 1:2
Первый матч – 1:2
Источник — Sport.ua
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А я в своей жизни сам определяю для себя, что для меня важно, что для меня ценно, что мне дорого.
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Мне все равно Янукович или Порошенко или Зеленский. Они плюс-минус одинаковые, из одного теста вылеплены, как и твой Путин.
-
А я в своей жизни сам определяю для себя, что для меня важно, что для меня ценно, что мне дорого.
-
Мне все равно Янукович или Порошенко или Зеленский. Они плюс-минус одинаковые, из одного теста вылеплены, как и твой Путин.
-
А я в своей жизни сам определяю для себя, что для меня важно, что для меня ценно, что мне дорого.
-
Мне все равно Янукович или Порошенко или Зеленский. Они плюс-минус одинаковые, из одного теста вылеплены, как и твой Путин.
Янукович или Порошенко (министр времен Янукович) или Зеленский (придворный шут времен Януковича) ... Максим ... дурачек ты.
-
Мне пофиг кто правитель. Потому что они на меня мало влияют.
Янукович или Порошенко (министр времен Янукович) или Зеленский (придворный шут времен Януковича) ... Максим ... дурачек ты.
-
Мне пофиг кто правитель. Потому что они на меня мало влияют.
Янукович или Порошенко (министр времен Янукович) или Зеленский (придворный шут времен Януковича) ... Максим ... дурачек ты.
-
Мне пофиг кто правитель. Потому что они на меня мало влияют.
Янукович или Порошенко (министр времен Янукович) или Зеленский (придворный шут времен Януковича) ... Максим ... дурачек ты.
-
Мне пофиг кто правитель. Потому что они на меня мало влияют.
Джамала за деньги прыгает, где ей скажут. Поэтому собственно она и прыгала на последнем дне независимости на радость "партии зеленых клоунов".
Посмотришь как Джамала будет еще переобуваться.
Джамала за деньги прыгает, где ей скажут. Поэтому собственно она и прыгала на последнем дне независимости на радость "партии зеленых клоунов".
Посмотришь как Джамала будет еще переобуваться.
-
https://www.youtube.com/watch?v=CFJJaqyDKVY
Куда нам до вас.
У нас власть меняется каждые 4-5 лет. Это уже большой показатель. А у вас 20 лет - одно и тоже.
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