Мидтьюланд – Славия. Святченко выйдет в основе датчан. Стартовые составы

Сегодня, 30 сентября, пройдет матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
На поле в 22:00 выйдут датский «Мидтьюланд» и чешская «Славия». Первая игра завершилась вничью (0:0).
У хозяев поля в основе сыграет датский футболист украинского происхождения Эрик Святченко.
Стали известны стартовые составы команд.
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Источник — УЕФА
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