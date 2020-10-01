Мидтьюлланд – Славия Прага – 4:1. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Мидтьюлланд» обыграл «Славию» из Праги.
Смотрите видео голов и обзор матча «Мидтьюлланд» (Дания) – «Славия» Прага (Чехия) – 4:1.
Лучшие моменты матча Мидтьюлланн - Славия Прага
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Андерс Драйер (Мидтьюлланн).
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Фрэнк Ониика (Мидтьюлланн).
|84'
|ГОЛ ! С пенальти забил Александр Шольц (Мидтьюлланн).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Сори Каба (Мидтьюлланн).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Петер Олайинка (Славия Прага).
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Источник — Футбол 1/2/3
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