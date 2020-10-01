Мидтьюлланн
4:1
Славия Прага
30.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Мидтьюлланд – Славия Прага – 4:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

  • 01.10.2020 00:51
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Мидтьюлланд – Славия Прага – 4:1. Видео голов и обзор матча
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В матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Мидтьюлланд» обыграл «Славию» из Праги.

Смотрите видео голов и обзор матча «Мидтьюлланд» (Дания) – «Славия» Прага (Чехия) – 4:1.

Лучшие моменты матча Мидтьюлланн - Славия Прага
90' ГОЛ ! Мяч забил Андерс Драйер (Мидтьюлланн).
88' ГОЛ ! Мяч забил Фрэнк Ониика (Мидтьюлланн).
84' ГОЛ ! С пенальти забил Александр Шольц (Мидтьюлланн).
65' ГОЛ ! Мяч забил Сори Каба (Мидтьюлланн).
3' ГОЛ ! Мяч забил Петер Олайинка (Славия Прага).
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Источник — Футбол 1/2/3

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