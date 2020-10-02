Шахтер и Динамо пытались купить Менино. Палмейрас отказал

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» предпринимали попытки заполучить опорного полузащитника «Палмейраса» Габриэла Менино.

За 20-летнего футболиста украинские клубы предлагали порядка 8 миллионов евро. «Палмейрас» в продаже отказал, причем даже не огласив сумму, за которую будет согласен вернуться к переговорам.

На счету Менино 11 матчей и 2 результативные передачи в нынешнем розыгрыше бразильской Серии А.

Ранее бразильские СМИ уже сообщали об интересе «горняков» и «динамовцев» к Менино.