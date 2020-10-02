Шахтер и Динамо пытались купить Менино. Палмейрас отказал

Украинские гранды хотели приобрести хавбека за 8 миллионов евро

  • 02.10.2020 22:07
  • 1662 просмотра
  • 2 комментария
Шахтер и Динамо пытались купить Менино. Палмейрас отказал
© Instagram. Габриэл Менино

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» предпринимали попытки заполучить опорного полузащитника «Палмейраса» Габриэла Менино.

За 20-летнего футболиста украинские клубы предлагали порядка 8 миллионов евро. «Палмейрас» в продаже отказал, причем даже не огласив сумму, за которую будет согласен вернуться к переговорам.

На счету Менино 11 матчей и 2 результативные передачи в нынешнем розыгрыше бразильской Серии А.

Ранее бразильские СМИ уже сообщали об интересе «горняков» и «динамовцев» к Менино.

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Источник — Yahoo Sports

(11 голосов)

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Комментарии
    yuryan
    online
      yuryan, 02.10.2020 23:02
    0
    Невже цей полудурок коментовані нижче справді працівник цього сайту? Інакше я не розумію чому воно ще не забанене!!!
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:09
    -6
    Ладно ещё Шахтёр, а дерьнама тут каким боком? Туда ни один уважающий себя футболист не перейдёт.
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    yuryan
    online
      yuryan, 02.10.2020 23:02
    0
    Невже цей полудурок коментовані нижче справді працівник цього сайту? Інакше я не розумію чому воно ще не забанене!!!
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