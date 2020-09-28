Победы Шахтера, Зари и Десны в УПЛ, фиаско Ястремской на Ролан Гаррос

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 27 сентября.

1. Долгожданная победа. Шахтер в донецком дерби обыграл Олимпик. Команда Луиша Каштру более месяца не ощущала вкус победного результата.

2. Шок на старте. Ястремская проиграла в первом круге Ролан Гаррос. Украинка досрочно завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.

3. ВИДЕО. Зря отпустили? Кравец в матче с Бешикташем оформил 2+1. Украинский форвард ярко дебютировал за «Коньяспор».

4. Колос и Ингулец сыграли без забитых мячей. Команды расписали невыразительную «нулёвку».

5. Деревянченко снова проиграл. Возможно, в последнем своем титульном шансе. Лев Кравцив — об украинском воине и его очередной неудачной попытке.

6. Динамо предложило почти 9 миллионов евро за хавбека Стяуа. Мирча Луческу хочет видеть среди своих подопечных 22-летнего соотечественника Денниса Мана.

7. Цецадзе этого не увидел. Заря уничтожила ПФК Львов за один тайм. Главный тренер львовян не присутствовал на поединке своей команды и не увидел погрома от соперников.

8. Французский дубль. Фийон Майе выиграл финал шоу-гонки в Висбадене. Второе место занял Тарьей Бё, замкнул тройку призеров чех Михал Крчмарж.

9. Хет-трик Варди. Ман Сити потерпел разгромное поражение от Лестера. Пять голов побывало в воротах горожан.

10. Дубль Роналду и два гола Верету. Ювентус поделил очки с Ромой. Команда Паулу Фонсеки разошлась миром с действующим чемпионом Италии.