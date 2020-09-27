Дубль Роналду и два гола Верету. Ювентус поделил очки с Ромой

Команда Пауло Фонсеки разошлась миром с действующим чемпионом Италии

  • 27.09.2020 23:59
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Дубль Роналду и два гола Верету. Ювентус поделил очки с Ромой
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27 сентября в чемпионате Италии состоялся матч 2-го тура.

Ювентус поделил очки с Ромой (2:2). По два гола забили Роналду и Верету.

Серия A. 2-й тур

«Рома» – «Ювентус» – 2:2

Голы: Верету, 31 — с пенальти (1:0). Криштиану Роналду, 44 — с пенальти (1:1). Верету, 45+1 (2:1). Криштиану Роналду, 69 (2:2).

«Рома»: Миранте, Сантон (Бруну Перес, 68), Спинаццола, Манчини, Кумбулла, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Верету, Пеллегрини (Диавара, 72), Джеко, Педро.

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Данилу, Рэмси (Бентанкур, 68), Рабьо, Маккенни (Артур, 58), Криштиану Роналду, Куадрадо, Мората (Дуглас Коста, 58), Кулушевски (Фработта, 85).

Предупреждения: Рабьо, 30. Кумбулла, 36. Пеллегрини, 54. Фработта, 86.

Удаление: Рабьо, 62.

Судья: Ди Белло.

27 сентября. Рим. Стадион Олимпийский.

Турнирная таблица Серии A

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Источник — Sport.ua

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