Рома – Ювентус – 2:2. Видео голов и обзор матча

В матче 2-го тура итальянской Серии А «Рома» и туринский «Ювентус» сыграли вничью со счетом 2:2.
Лучшие моменты матча Рома - Ювентус
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Жордан Верету (Рома).
|44'
|ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ювентус).
|31'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жордан Верету (Рома).
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Источник — Sport.ua
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