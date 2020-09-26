В воскресенье, 27 сентября, состоится центральный матч второго тура итальянской Серии А, в котором «Рома» на своем поле примет туринский «Ювентус».

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека остался у руля «Ромы», несмотря на то, что не смог выполнить главную задачу на прошлый сезон. «Волки» не вышли в Лигу чемпионов, заняв лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата. Теперь римской команде придется довольствоваться выступлением в Лиге Европы.

Прошлая еврокубковая кампания для «Ромы» сложилась не очень удачно. Из Лиги Европы подопечные Фонсеки вылетели в шаге от четвертьфинала, после поражения от испанской «Севильи», которая в итоге и триумфовала в турнире.

Для «Ювентуса» прошлый сезон был довольно неоднозначным. С одной стороны, туринцам удалось в девятый раз подряд оформить чемпионский титул, но нельзя сказать, что сделали они это без проблем. Просто основные конкуренты ошибались еще чаще, поэтому золотые медали команде Маурицио Сарри вручили досрочно.

Но сохранить тренерское кресло в Турине Сарри не удалось, после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от французского «Лиона», руководство клуба отправило наставника в отставку. Новым главным тренером стал легендарный экс-футболист сборной Италии Андреа Пирло, выступавший за «Ювентус» на протяжении четырех сезонов.

Кстати, был чемпион Италии близок к тому, чтобы выиграть национальный кубок. В финальном матче с «Наполи» победитель был выявлен в серии одиннадцатиметровых после нулей на табло по итогам 120 минут. Точнее оказались футболисты «Наполи», которые и увезли трофей в свой музей. А «Рома» борьбу за Кубок прекратила еще на стадии 1/4 финала, проиграв на выезде «Ювентусу» (1:3).

Новый сезон начался для команды Андрея Пирло с разгромной победы над «Сампдорией» (3:0), а «Рома» потеряла очки, сыграв в безголевую ничью с «Вероной». В матче второго тура букмекеры фаворитом считают «Ювентус», но шансы «Ромы» не проиграть оцениваются достаточно высоко.

Ориентировочные составы:

«Рома»: Щенсны – Кьеллини, Бонуччи, Данилу, Фработта, Рэмси, Рабьо, Маккенни, Роналду, Куадрадо, Кулусевски.

«Ювентус»: Ольсен – Сантон, Спинаццола, Фасио, Жезус, Кристанте, Верету, Пеллегрини, Клюйверт, Джеко.

27 сентября, воскресенье