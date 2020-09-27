ВИДЕО. Зря отпустили? Кравец в матче с Бешикташем оформил 2+1

Украинский форвард ярко дебютировал за «Коньяспор»

  • 27.09.2020 19:20
  • 14306 просмотров
  • 21 комментарий
ВИДЕО. Зря отпустили? Кравец в матче с Бешикташем оформил 2+1
© twitter.com/konyaspor

31-летний нападающий Артем Кравец провел дебютный матч за «Коньяспор». Кравец сыграл в матче третьего тура против «Бешикташа». Украинец вышел на поле во втором тайме и за это время оформил дубль и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что этим летом Кравец вернулся в киевское «Динамо», но не смог закрепиться в составе и перебрался в Турцию.

Первый гол:

Второй гол:

Ранее стало известно, сколько Кравец будет зарабатывать в «Коньяспоре».

 

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Источник — Sport.ua

(47 голосов)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 20:58
    -1
    Да, смотрю Вида лошок ещё тот. Зря Кравеца отпустили
    Ссылка
    vasya_sachko
    online
      vasya_sachko, 27.09.2020 20:56
    0
    Maks7777, 27.09.2020 20:47
    Ору с вас вы солью для ванны Колосу даже проиграли)))
    Напомнить, кому эта соль забила победный гол не так давно?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 27.09.2020 20:47
    -1
    dd dent, 27.09.2020 19:42
    За дк топишь, трансферы отслуживаешь?
    Ору с вас вы солью для ванны Колосу даже проиграли)))
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 27.09.2020 20:43
    +2
    Изнасиловали виду и компашку
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 27.09.2020 20:30
    +1
    Через туров 5 еще от него банку увидим с точки!
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 27.09.2020 20:13
    +5
    Ушел - и слава Богу. Не нужен он Динамо был и раньше, а сейчас и подавно.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.09.2020 20:13
    +5
    Не-не-не, пусть там феерит
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 27.09.2020 19:56
    +2
    Бешик конечно позорище знатное
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 27.09.2020 19:55
    -1
    Чемпионат Турции это говно чемпионат.Там уровень хуже чем наш.Единственное что там это стадионы и болельщики.Всё !
    Турецкий чемпионат это отстойник для пенсионеров и перевалочный пункт.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.09.2020 19:55
    +12
    От і добре. Він хотів бути визваним в збірну. Буде так грати, то чому би й ні?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 27.09.2020 19:52
    +12
    Хо-хо-хо. Молодчина Кравец! Так держать.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 27.09.2020 19:49
    +8
    Кравец vs Вида ......Футболист должен играть там , где он максимально эффективен. Патриотизм, динамовское сердце - это для диванные патриотов.... Рад за парня.....
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 27.09.2020 19:48
    +5
    Вида тоже красавчик - пеналь Бешикташу привіз
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 27.09.2020 19:47
    +4
    Первый гол красиво так влип в сетку!
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 27.09.2020 19:46
    +6
    А раз он хочет много играть, надо приносить хорошую пользу клубу, чем он и занялся (чтобы ни у кого не возникало мысли часто его сажать на лавочку, или вообще - не ставить в состав).
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 27.09.2020 19:44
    +13
    Кравец просто вернулся в чемпионат, где и он - хорош, и его - тоже хорошо понимают. Вот взаимопонимание и дает результаты...
    Ну и успехов ему в дальнейшем!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.09.2020 19:42
    +4
    Maks7777, 27.09.2020 19:38
    Молодец,,а они дебилы...соль для ванны держать команде!!!
    За дк топишь, трансферы отслуживаешь?
    Ссылка
    AlexZmey
      AlexZmey, 27.09.2020 19:39
    +8
    Молодчина!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 27.09.2020 19:38
    -13
    Молодец,,а они дебилы...соль для ванны держать команде!!!
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 27.09.2020 19:33
    +7
    Красавчик! Ждём в сборной!
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 27.09.2020 19:44
    +13
    Кравец просто вернулся в чемпионат, где и он - хорош, и его - тоже хорошо понимают. Вот взаимопонимание и дает результаты...
    Ну и успехов ему в дальнейшем!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.09.2020 19:55
    +12
    От і добре. Він хотів бути визваним в збірну. Буде так грати, то чому би й ні?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 27.09.2020 19:52
    +12
    Хо-хо-хо. Молодчина Кравец! Так держать.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 27.09.2020 19:49
    +8
    Кравец vs Вида ......Футболист должен играть там , где он максимально эффективен. Патриотизм, динамовское сердце - это для диванные патриотов.... Рад за парня.....
    Ссылка
    AlexZmey
      AlexZmey, 27.09.2020 19:39
    +8
    Молодчина!
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 27.09.2020 19:33
    +7
    Красавчик! Ждём в сборной!
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 27.09.2020 19:46
    +6
    А раз он хочет много играть, надо приносить хорошую пользу клубу, чем он и занялся (чтобы ни у кого не возникало мысли часто его сажать на лавочку, или вообще - не ставить в состав).
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 27.09.2020 20:13
    +5
    Ушел - и слава Богу. Не нужен он Динамо был и раньше, а сейчас и подавно.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.09.2020 20:13
    +5
    Не-не-не, пусть там феерит
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 27.09.2020 19:48
    +5
    Вида тоже красавчик - пеналь Бешикташу привіз
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 27.09.2020 19:47
    +4
    Первый гол красиво так влип в сетку!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.09.2020 19:42
    +4
    Maks7777, 27.09.2020 19:38
    Молодец,,а они дебилы...соль для ванны держать команде!!!
    За дк топишь, трансферы отслуживаешь?
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 27.09.2020 20:43
    +2
    Изнасиловали виду и компашку
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 27.09.2020 19:56
    +2
    Бешик конечно позорище знатное
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 27.09.2020 20:30
    +1
    Через туров 5 еще от него банку увидим с точки!
    Ссылка
    vasya_sachko
    online
      vasya_sachko, 27.09.2020 20:56
    0
    Maks7777, 27.09.2020 20:47
    Ору с вас вы солью для ванны Колосу даже проиграли)))
    Напомнить, кому эта соль забила победный гол не так давно?
    Ссылка
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