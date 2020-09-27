ВИДЕО. Зря отпустили? Кравец в матче с Бешикташем оформил 2+1

31-летний нападающий Артем Кравец провел дебютный матч за «Коньяспор». Кравец сыграл в матче третьего тура против «Бешикташа». Украинец вышел на поле во втором тайме и за это время оформил дубль и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что этим летом Кравец вернулся в киевское «Динамо», но не смог закрепиться в составе и перебрался в Турцию.

Первый гол:

Atiker Konyaspor-Beşiktaş (2-0) / Gol: Artem Kravets pic.twitter.com/fInWmNqdRg — 𝒦𝑜𝓃𝓎𝒶𝓈𝓅𝑜𝓇 𝒯𝓇𝒶𝓃𝓈𝒻𝑒𝓇 #EvdeKal (@KonyasporT) September 27, 2020

Второй гол:

Atiker Konyaspor-Beşiktaş (4-0) / Gol: Artem Kravets pic.twitter.com/2f1nu9wEbC — 𝒦𝑜𝓃𝓎𝒶𝓈𝓅𝑜𝓇 𝒯𝓇𝒶𝓃𝓈𝒻𝑒𝓇 #EvdeKal (@KonyasporT) September 27, 2020

Ранее стало известно, сколько Кравец будет зарабатывать в «Коньяспоре».