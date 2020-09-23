Стало известно, сколько Кравец будет зарабатывать в Коньяспоре

Киевское «Динамо» после ухода в турецкий «Коньяспор» 31-летнего украинского нападающего Артема Кравца разгрузило свою зарплатную ведомость.

Из нескольких вариантов продолжения карьеры в Турции Кравец выбрал наиболее привлекательный с финансовой точки зрения. По имеющимся данным, «Коньяспор» предложил Артему Кравцу годовую зарплату в размере €700 тысяч.

В киевском «Динамо» после возвращения в Украину Кравец провел всего один месяц. Ранее нападающий сборной Украины выступал за «Штутгарт», «Гранаду» и «Кайсериспор».

В составе национальной сборной Украины нападающий забил 8 голов в 23-х матчах. Всего за карьеру Кравец провел 258 матчей, в которых забил 73 мяча.