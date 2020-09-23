Стало известно, сколько Кравец будет зарабатывать в Коньяспоре

Украинский форвард выбрал наиболее привлекательный вариант с финансовой точки зрения

  • 23.09.2020 15:42
  • 4007 просмотров
  • 2 комментария
Стало известно, сколько Кравец будет зарабатывать в Коньяспоре
© Instagram. Артем Кравец

Киевское «Динамо» после ухода в турецкий «Коньяспор» 31-летнего украинского нападающего Артема Кравца разгрузило свою зарплатную ведомость.

Из нескольких вариантов продолжения карьеры в Турции Кравец выбрал наиболее привлекательный с финансовой точки зрения. По имеющимся данным, «Коньяспор» предложил Артему Кравцу годовую зарплату в размере €700 тысяч.

В киевском «Динамо» после возвращения в Украину Кравец провел всего один месяц. Ранее нападающий сборной Украины выступал за «Штутгарт», «Гранаду» и «Кайсериспор».

В составе национальной сборной Украины нападающий забил 8 голов в 23-х матчах. Всего за карьеру Кравец провел 258 матчей, в которых забил 73 мяча.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(26 голосов)

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Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 23.09.2020 16:07
    +3
    Отличная з/п, значит точно знают, что усилит команду.
    Ссылка
    SokolikS
    online
      SokolikS, 23.09.2020 15:52
    0
    Футболист на закате карьеры, который никогда толком и не играл хорошо и €700 К. Это жесть
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 23.09.2020 16:07
    +3
    Отличная з/п, значит точно знают, что усилит команду.
    Ссылка
    SokolikS
    online
      SokolikS, 23.09.2020 15:52
    0
    Футболист на закате карьеры, который никогда толком и не играл хорошо и €700 К. Это жесть
    Ссылка
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