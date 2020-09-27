Динамо предложило почти 9 миллионов евро за хавбека Стяуа

Румынский вингер «Стяуа» Деннис Ман до закрытия трансферного окна может сменить клуб и перебраться в «Динамо».

Киевский клуб уже предложил румынам 8,725 миллионов евро за переход 22-летнего футболиста, контракт которого со «Стяуа» действует до лета 2022 года.

Transfermarkt оценивает Мана в 5 миллионов евро. Футболист выступает на позиции правого вингера.

Примечательно, что в конце минувшего года сообщалось об интересе «Шахтера» к Ману.

В нынешнем сезоне Ман имеет феноменальную статистику: в 6 матчах он отличился 8 забитыми мячами и 3 ассистами.