Динамо предложило почти 9 миллионов евро за хавбека Стяуа

Мирча Луческу хочет видеть среди своих подопечных 22-летнего соотечественника Денниса Мана

  • 27.09.2020 13:12
  • 1957 просмотров
  • 5 комментариев
Динамо предложило почти 9 миллионов евро за хавбека Стяуа
© Twitter. Деннис Ман

Румынский вингер «Стяуа» Деннис Ман до закрытия трансферного окна может сменить клуб и перебраться в «Динамо».

Киевский клуб уже предложил румынам 8,725 миллионов евро за переход 22-летнего футболиста, контракт которого со «Стяуа» действует до лета 2022 года.

Transfermarkt оценивает Мана в 5 миллионов евро. Футболист выступает на позиции правого вингера.

Примечательно, что в конце минувшего года сообщалось об интересе «Шахтера» к Ману.

В нынешнем сезоне Ман имеет феноменальную статистику: в 6 матчах он отличился 8 забитыми мячами и 3 ассистами.

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Источник — Sqenf Foot

(8 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.09.2020 13:28
    0
    steelmaker, 27.09.2020 13:21
    А что делать с Гио?
    в Зарю, Днепр 1 или Олимпик в аренду. Он не подходит под те задачи сейчас, которые Динамо ставит. Пускай опыта наберется в в чукре выступая регулярно, он сырой еще
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.09.2020 13:27
    0
    steelmaker, 27.09.2020 13:21
    А что делать с Гио?
    И что делать с Родригесом?
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 27.09.2020 13:21
    0
    Eugene Vrubel, 27.09.2020 13:19
    Игрок классный, но для его покупки нужно продать Циганкова.
    А что делать с Гио?
    Ссылка
    Eugene Vrubel
    online
      Eugene Vrubel, 27.09.2020 13:19
    0
    Игрок классный, но для его покупки нужно продать Циганкова.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 13:17
    -2
    Хм.. на Цыганкова походу надежды нет
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.09.2020 13:28
    0
    steelmaker, 27.09.2020 13:21
    А что делать с Гио?
    в Зарю, Днепр 1 или Олимпик в аренду. Он не подходит под те задачи сейчас, которые Динамо ставит. Пускай опыта наберется в в чукре выступая регулярно, он сырой еще
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.09.2020 13:27
    0
    steelmaker, 27.09.2020 13:21
    А что делать с Гио?
    И что делать с Родригесом?
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 27.09.2020 13:21
    0
    Eugene Vrubel, 27.09.2020 13:19
    Игрок классный, но для его покупки нужно продать Циганкова.
    А что делать с Гио?
    Ссылка
    Eugene Vrubel
    online
      Eugene Vrubel, 27.09.2020 13:19
    0
    Игрок классный, но для его покупки нужно продать Циганкова.
    Ссылка
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